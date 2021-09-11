「邦交國嘉年華」啟動數位體驗 帶你玩帛琉私房景點

「邦交國嘉年華」活動，帛琉駐臺大使歐克麗、聖露西亞駐臺大使勞倫特、外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、外貿協會副秘書長王熙蒙及中華民國旅行業品質保障協會理事林聰益等合影；圖片／方雯玲攝影

近來因為旅遊泡泡大受台灣民眾歡迎的帛琉（Palau），及位於加勒比海的聖露西亞（Saint Lucia），都是迷人的海島國家，你知道它們有哪些私房景點嗎？外交部主辦、外貿協會執行今(10)日在台北市信義區香堤大道廣場舉辦「邦交國嘉年華會數位體驗與行銷旅遊任意門」活動，現場讓民眾透過數位互動體感遊戲機，不用到當地，就可以先領受這些邦交國的觀光魅力。

設置數位互動體感遊戲機現場體驗有機會獲得帛琉機+酒大獎

現場外交部加碼送旅遊套票，凡參與現場體驗活動就有機會獲得帛琉4天3夜自由行機票加酒店住宿，並於9月23日「邦交國嘉年華」起跑記者會中抽出獎項。

這場「邦交國嘉年華」活動，邀請帛琉駐臺大使歐克麗(Dilmei Louisa Olkerii)及聖露西亞駐臺大使勞倫特(Edwin Laurent)分享兩國旅遊之私房景點，並由外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、外貿協會副秘書長王熙蒙及中華民國旅行業品質保障協會理事林聰益與帛琉旅遊管理局局長Kadoi Ruluked現場連線，不僅可觀賞當地迎賓傳統舞蹈表演，現場由蔡允中及王熙蒙共同操作的遙現機器人(Telepresence Robotic)帶領貴賓及國人跨越地域限制，近距離參觀帛琉國家博物館及戶外男人會館展區。

帛琉為著名潛水愛好者天堂

帛琉擁有獨特珊瑚礁群及豐富海中生物，為著名潛水愛好者的度假天堂。另因特殊的地理環境，多元文化的融合及傳統母系社會等陸上觀光也值得國人一探究竟。蔡允中表示，多數我國友邦產業依賴觀光旅遊，此刻因疫情重創全球旅遊業，盼藉由該活動讓國人更加認識友邦國家。王熙蒙指出，透過遠端連線的機器人讓國人緩解無法出國旅遊的心願，盼透過現場即時連線與互動，增進國人對友邦觀光的興趣，在全球疫情解封後至各邦交國旅遊探險。

帛琉駐臺大使歐克麗表示，帛琉方面準備疫苗給台灣旅客免費施打，打過兩劑疫苗者，可以單純到帛琉旅遊，而打過一劑或沒打過疫苗，可以到帛琉打疫苗，打完疫苗就可以在當地旅遊，「帛琉風光明媚，更是安全的旅遊目的地。」她於現場也熱情邀請臺灣民眾至該國旅遊，親身體驗當地美麗的風景及文化。

邀請聖露西亞駐臺大使勞倫特(Edwin Laurent)分享旅遊之私房景點；圖片／方雯玲攝影

YouTuber分享聖露西亞旅遊趣事露西亞觀光部連線分享露國人文風情

旅遊YouTuber「融融歷險記」吳宇堯也受邀至現場，分享其邦交國計畫於聖露西亞的旅遊趣事。臺灣時間晚上8點也邀請聖露西亞觀光部部長希瑞爾(Hon. Dr. Ernest Hilaire)連線分享露國人文風情，由當地知名舞團進行迎賓表演；介紹著名的鴿子島國家公園、Soldiers’ Barracks及Captain’s House外碼頭等景點。我國駐聖露西亞大使陳家彥也表示聖露西亞擁有青翠綠地、蔚藍海水、獨特火山地形以及歷史悠久古文化，國人可藉由旅遊增進兩國間的人際交流。

由外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、外貿協會副秘書長王熙蒙共同操作的遙現機器人(Telepresence Robotic)，與帛琉旅遊管理局局長Kadoi Ruluked現場連線；圖片／方雯玲攝影

9/23「邦交國嘉年華」起跑記者會舉辦一系列友邦文化美食推廣

民眾在現場可透過數位互動體感遊戲機相互對戰，藉由划船或跑步等動作跨越時空感受友邦的地理特色及人文風情，優勝者可獲得旅遊任意門福袋乙枚。現場透過不定時辦理友邦國家小知識問題搶答拿好禮活動，讓民眾增加對各友邦國家的認識，活動到今晚10點，歡迎民眾於週末夜晚前往台北市信義區香堤大道廣場一起穿越旅遊任意門，友邦2國任遨遊。

主辦單位也預先公布9月23日將舉行「邦交國嘉年華」起跑記者會，後續並將舉辦一系列友邦文化美食推廣以及臺灣和友邦雙邊交流的成果。「邦交國嘉年華」活動專屬網頁也同步上線，期盼藉由文化饗宴，提升國人對我國友邦之認識。

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