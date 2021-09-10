酒店雙人只要999元！1泊2食有牛排＋吃到飽早餐免2000元、消費滿千再送5000元現金抵用券

2021年剩不到四個月了，各大旅遊業者紛紛推出因應節日的優惠。這回台北西門町意舍酒店祭出999元雙人入住優惠，另外還可以1泊2食加購牛排分享餐再送免費早餐，雙人入住一晚不用2000元，千萬不能錯過！

圖／台北西門町意舍酒店官網

台北西門町意舍酒店這回推出的99購物節優惠推出兩大好康。首先為「999住宿專案」，即日起至9月30日前訂購，雙人入住超狂一晚只要999元（不附早餐）；第二重為「99購物節吃喝玩樂專案」只要同時預購999元一晚，再加999元雙人牛排分享餐一套，飯店直接送兩客吃到飽套餐早餐。另外，意舍酒店也宣布只要消費滿1千元，直接送「意舍酷FUN券」5,000元現金抵用券，可於下次入住或餐飲使用。

圖／台北西門町意舍酒店官網

而雙人牛排分享餐CP值超高，前菜可選酥皮玉米濃湯或加州風味沙拉，主餐牛排則是8oz柔軟多汁的鐵板澳洲安格斯霜降牛排，副餐提供人氣招牌底特律方形披薩與水牛城酸辣炸雞披薩(半份)，最後甜點還有不死甜的熔岩巧克力蛋糕與咖啡茶飲。值得一提的是不用另外付費10%服務費，入住與用餐限定即日起至2021年10月31日，快把握機會衝一波了！

圖／台北西門町意舍酒店官網

官網：https://www.amba-hotels.com/tc/ximending/

延伸閱讀：

．五星漢來大飯店「中秋2.3折」這天開賣！每人免1400元還附早餐，高鐵加購再享8折

．礁溪「捷絲旅」開學快閃每人只要1400元！高鐵8折、免費升等贈早餐，還有專屬泡湯