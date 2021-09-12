感受寶島的四味推薦！ 全台「4大農村廚房」走進農村、品味美食

▲來趟農遊可以結合旅遊與美食體驗。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】美食，是旅客對於一趟遊程中最佳的記憶點，透過味蕾的書寫，將對於在地擁有更不同於以往的認識。而吃慣了餐廳對於食材的高度加工，有時候不妨走進農村，用最在地的食材搭配最純樸的料理方式，深度品味食物的原味與美好。台灣休閒農業發展協會特別針對農村廚房打造一系列的尋味之旅，其中特別羅列出位於4大農村廚房，邀請旅人們一起感受寶島的原味、美味、在地味，以及濃厚的人情味。

【藏酒酒莊】感受發酵的迷人風味

宜蘭可說是台北的高級生活區，這裡有著豐富與多樣性的自然資源，除了是親子戶外散心的好去處，也是體驗農村廚房的首選，而其中，藏酒酒莊最廣為人知。由於當年創辦人卓奶奶為了要保存吃不完的金棗，因而創造出金棗酒，透過發酵的方式，讓食材零浪費、也增加了更多的美味。為了傳承創辦人的理念，藏酒酒莊在珍惜食物的信念下，打造出「微酵廚房」。

藏酒酒莊的微酵廚房以酒窖撈甜酒釀拉開廚房玩味序幕，可以學習到如何利用米麴醱酵的甘酒、甜酒釀，鹽麴等發酵產物和食物如何搭配運用，也有利用園區內的香草及水果製作康普茶，酒的釀造品再與園區內「可食地景」採摘香草搭配入菜，體驗發酵美味的魔法，嚐出口口好時光的微酵滋味。

★地址：宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲藏酒酒莊在珍惜食物的信念下，打造出「微酵廚房」。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

▲結合山與海的在地新鮮食材，以「健康食、友善農」為核心主題的美食。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【向禾休閒漁場】 來趟海盜食藝旅行

向禾休閒漁場所在地原本是魚塭，位於鰲鼓溼地森林園區入口處附近，經過10年的整建，成功取得「環境教育設施場所」認證，除了是認識鰲鼓溼地環境與養殖漁業的好地點外，園區也以早年活躍於浙江、福建、廣東沿海跟台灣海峽之間的海盜「蔡牽」故事為背景，以「蔡牽海盜村」為主題，在園區內提供海盜船等趣味體驗，並於2020年全新推出農村廚房，讓這裡成為鰲鼓溼地風聲之外的笑聲大本營。

在這裡，向禾休閒漁場將帶領遊客在一艘宛如海盜船的廚藝教室裡，由海盜主廚教大家動手鹽焗台灣鯛、燒一碗大蝦痛風湯、製作「鮮蚵蓋飯」，小小一碗炒飯裡鋪著滿滿數十顆肥蚵，每一口都是東石的在地食材，每一口都有新鮮滋味與食材故事，每一口都能搭著海盜的痛風與歡樂，讓人傻呼呼的只剩下笑容。

★地址：嘉義縣東石鄉四股67-6號

▲可以下水體驗撈捕的樂趣。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

▲在宛如海盜船的廚藝教室裡，由海盜主廚教大家動手做料理。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【大坑休閒農場】 吃得像道地的台南人

大坑休閒農場可說是台南人情味代表農場，第一代主人在土地上種筍、種蔬果、養雞，隨著二代接手後，從事畜牧業，土雞、梅花鹿養殖，隨後更因應時代的演變轉型休閒農場，設有歐式建築可住宿，山泉SPA可療浴身心，讓旅客深度參與主人的農作行程。

大坑休閒農場擁有大自然豐富的資源、濃厚的人情味、樂活養生與時尚慢活新概念。在這裡，旅客能來場當季的食材旅行，阿公阿嬤種的菜、栽的果、養的雞，全部供應給農場餐桌，場內總是看見阿嬤一邊揀菜邊與旅客招呼笑談，吃一頓下來就可認識到整個農場家族豐富故事。在農場主人精湛的廚藝之下，搭配百分百在地自產食材，不僅降低食物運送里程減少碳排放，更因為農場阿公阿嬤親手栽種飼養，天然無噴灑農藥環境絕對讓旅客能吃得安心，也因此總吸引許多慕名前來的饕客。雖然沒有華麗的外觀，但卻能感受到南部人最道地的熱情與人情味。

★地址：台南市新化區大坑里82號

▲在農場主人精湛的廚藝之下，搭配百分百在地自產食材，吸引許多慕名前來的饕客。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

▲當季自產食材料理天然低碳排又美味。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【冬山良食農創園區】 品味茶餘飯後的悠閒

冬山鄉是「人與環境共存共榮」的最佳典範，曾經是惡水的冬山河已經轉化為遠近馳名的希望之河，而對於這片土地，「農會還能為冬山鄉做些什麼？」，這是冬山鄉農會總幹事黃志耀內心一直思考的事，於是在2021年集結農會的資源與特色，隆重推出良食農創園區。這個以農業、農民為根本，注入健康、創新、時尚等元素的農創園區，重新創造在地資源的價值，打造出融合旅遊、體驗、美食、好禮、童玩的嶄新場域。

值得一提的是，「良食農創園區」地理位置優異，從這出發河口水鳥保護區、傳統藝術中心、親水公園、生態綠舟、仁山植物園到新舊寮瀑布，沿著冬山河從海到山，暢遊這一氣呵成的生態美景。

而在「良食農創園區」，將能品嘗到融合冬山茶、柚、菇、米、香魚5大農產，呈現冬山河流域特色境資源與食農教育結合，透過市場採買、田園農耕及採集、健康料理、美食品嚐、伴手採購等內容，深度體驗冬山美食文化。

★地址：宜蘭縣冬山鄉南興村中正路39號

▲能品嘗到融合冬山茶、柚、菇、米、香魚5大農產美食。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

▲香魚因為背脊處散發淡淡的西瓜或哈密瓜香氣，深得饕客喜愛。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

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