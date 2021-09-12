秋高氣爽最適合遊山玩水，力麗觀光讓旅宿荷包無壓力！

力麗馬告明池山莊渡假山莊木屋。 圖：力麗觀光休閒事業集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋高氣爽的天氣，最適合外出旅行！隨著疫情逐漸獲得控制，安排久違的小旅遊計畫，舒緩緊繃的神經。政府振興券將於十月啟動，力麗集團飯店事業群推出旗下各館九月搶先振興「秋高氣爽住房專案」，每晚最低價只要1,650元起，專案每房再加贈市價899元的保溫水壺乙只，九月先搶攻出遊訂房量。

▲力麗觀光旗下棲蘭山莊美輪美奐。 圖：力麗觀光休閒事業集團／提供

喜歡山林旅遊的遊客，北台灣力麗馬告生態園區是入住首選，可搭配神木園半日遊行程，隨導覽老師進行生態之旅，吸收到飽滿的芬多精，明池山莊與棲蘭山莊，平日入住只要3,600元起，住客還送森林遊樂園區門票，十分超值。

▲力麗儷山林會館以全檜木打造而成，被譽為「亞洲第一大木屋」。 圖：力麗觀光休閒事業集團／提供

日月潭美景舉世聞名，上半年因旱象導致潭水衰退的窘境現已全數解除，現在正是觀光的好時機，山色與湖景在旁，無論是沿著環湖步道散步或騎腳踏車，皆能感受度假的自在愜意。力麗哲園飯店日潭館、月潭館每晚只要3,300元起；入住亞洲第一大木屋-儷山林會館日月潭館，每晚只要4,300元起，旅客一踏進大廳就能感受檜木的怡人香氣。

若對水上活動有興趣，力麗觀光集團旗下日月潭三館，皆提供SUP立槳衝浪行程加購，可體驗時下最流行的玩法，在湖中欣賞風景感受更是不同。

▲力麗儷山林會館魚藻餐廳有大片落地玻璃面向日月潭湖景。 圖：力麗觀光休閒事業集團／提供

此外，另有三天兩夜住房特惠，力麗哲園飯店台北館、高雄哲園學產文教會館與儷山林墾丁館，入住兩晚3,300元起，平均每晚只要1,650元含兩客早餐，適合精打細算的小資族；力麗哲園飯店台北館鄰近信義區，步行即能抵達松菸文創園區，具地利優勢又不被噪音干擾，離最近的捷運站南京三民站走路僅5分鐘，交通十足便利。

喜歡南台灣的熱情陽光，高雄哲園學產會館、儷山林墾丁館會，每晚只要1,650元起，荷包好輕鬆；加入國際品牌溫德姆國際酒店集團的花蓮力麗華美達安可酒店，則推出一泊二食專案，九月振興價只要3,300元起，暢遊東台灣就趁現在。

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