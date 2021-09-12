騎單車、遊漁村、瘋沙雕 「福隆生活節」9/18登場！

【旅奇傳媒/編輯部報導】2021福隆生活節將在9/18(六)~10/10(日)期間的周末兩天舉辦，屆時將結合東北角轄區內自行車路線，規劃極東點慢旅自行車一日騎遊活動，並在9/18(六)、9/25(六)、10/2(六)、10/9(六)這四天中，透過專業領騎帶引，邀請民眾騎遊經典的舊草嶺環狀線，並前往卯澳漁村進行特色DIY和美食品嚐，藉由自行車休閒活動與地方觀光旅遊結合，共同推動東北角自行車特色旅遊。同時搭配沙雕教學創作、沙雕親子瑜珈、文創市集等豐富活動，將自行車與其他景點作橫向結合搭配，進一步打造東北角自行車優質觀光品牌。

福隆生活節將結合自行車一日期遊活動。 圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處／提供

山海風光相伴鐵馬遊 賞沙雕藝術體驗沙雕瑜珈

東北角管理處馬惠達處長表示，東北角暨宜蘭海岸國家風景區擁有山海相伴的好風光，自行車道規劃完善，是北台灣著名的單車勝地。活動期間，除了透過單車領騎認識東北角美景，福隆生活節更將與沙雕藝術季活動結合，帶領大家發掘東北角的創意能量，歡迎親子族群前來捲起袖子實際感受金沙世界的無限創意。另外喜歡瑜珈的民眾有福了，大受好評的沙雕瑜珈再次帶來獨一無二的天然舒展體驗，在福隆溫柔的海風潮聲中，一邊觀賞金沙創作，一邊體驗瑜珈療癒時光！

星空X藝素村 職人文創市集好好玩

看完精彩的沙雕展，想小憩一下，不妨來到位於福隆車站前方星空X藝素村，融合友善環境和純素飲食理念，是東北角地區新興的藝術據點。希望透過這次福隆生活節，讓大家重新打開心靈與感官，透過集結多元職人攤位，打造以環保、手作、藝術為主題的文創市集，在這裡你可以找到海廢再生藝術、風格插畫小物，手作暖心甜點等好物，每周六下午還會有海邊的奇幻玩藝秀街頭表演，向大家分享美好生活的可能性。

東北角觀光資訊網：https://www.necoast-nsa.gov.tw

東北角極東點慢旅自行車騎遊活動、沙雕教學和親子瑜珈

報名網址：https://www.accupass.com/event/2107060957017809021760

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