快訊

北市中山區女員工染疫感染源不明 餐廳停業3天禁內用至26日

璨樹颱風移動速度加快 有望今晚九點解除陸上警報

騎單車、遊漁村、瘋沙雕 「福隆生活節」9/18登場！

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲福隆沙雕藝術季。　圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處／提供
▲福隆沙雕藝術季。　圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2021福隆生活節將在9/18(六)~10/10(日)期間的周末兩天舉辦，屆時將結合東北角轄區內自行車路線，規劃極東點慢旅自行車一日騎遊活動，並在9/18(六)、9/25(六)、10/2(六)、10/9(六)這四天中，透過專業領騎帶引，邀請民眾騎遊經典的舊草嶺環狀線，並前往卯澳漁村進行特色DIY和美食品嚐，藉由自行車休閒活動與地方觀光旅遊結合，共同推動東北角自行車特色旅遊。同時搭配沙雕教學創作、沙雕親子瑜珈、文創市集等豐富活動，將自行車與其他景點作橫向結合搭配，進一步打造東北角自行車優質觀光品牌。

福隆生活節將結合自行車一日期遊活動。　圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處／提供
福隆生活節將結合自行車一日期遊活動。　圖：交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處／提供

山海風光相伴鐵馬遊 賞沙雕藝術體驗沙雕瑜珈

東北角管理處馬惠達處長表示，東北角暨宜蘭海岸國家風景區擁有山海相伴的好風光，自行車道規劃完善，是北台灣著名的單車勝地。活動期間，除了透過單車領騎認識東北角美景，福隆生活節更將與沙雕藝術季活動結合，帶領大家發掘東北角的創意能量，歡迎親子族群前來捲起袖子實際感受金沙世界的無限創意。另外喜歡瑜珈的民眾有福了，大受好評的沙雕瑜珈再次帶來獨一無二的天然舒展體驗，在福隆溫柔的海風潮聲中，一邊觀賞金沙創作，一邊體驗瑜珈療癒時光！

星空X藝素村 職人文創市集好好玩

看完精彩的沙雕展，想小憩一下，不妨來到位於福隆車站前方星空X藝素村，融合友善環境和純素飲食理念，是東北角地區新興的藝術據點。希望透過這次福隆生活節，讓大家重新打開心靈與感官，透過集結多元職人攤位，打造以環保、手作、藝術為主題的文創市集，在這裡你可以找到海廢再生藝術、風格插畫小物，手作暖心甜點等好物，每周六下午還會有海邊的奇幻玩藝秀街頭表演，向大家分享美好生活的可能性。

東北角觀光資訊網：https://www.necoast-nsa.gov.tw

東北角極東點慢旅自行車騎遊活動、沙雕教學和親子瑜珈

報名網址：https://www.accupass.com/event/2107060957017809021760

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沙雕 福隆 觀光

延伸閱讀

福隆沙雕季17日開展重溫皮克斯經典 40動畫角色重現

搭火車換自行車全台偷透透 苗警到北市找上門他傻眼

影／台南男為圓夢打造渦輪自行車　30秒內衝到時速133公里！

綠色運具盛行 六都、彰化、屏東自行車事故傷亡人數高

相關新聞

感受寶島的四味推薦！ 全台「4大農村廚房」走進農村、品味美食

有時候不妨走進農村，用最在地的食材搭配最純樸的料理方式，深度品味食物的原味與美好。特別羅列出位於4大農村廚房，邀請旅人們一起感受寶島的原味、美味、在地味，以及濃厚的人情味。

500案內所／首周末數百人朝聖　白水豆花、LOUU秒殺，KOL讚「文青與創意結合出新姿態」

陽光下，微風輕揚的台北士林街頭，疫情期間罕見的排起長龍，隊伍整齊有序，目標前進「500案內所」。這是由聯合報旗下質感媒體...

「台北寒舍艾美」跨年3天2夜開搶囉！落地窗外就是101， 第一排煙火秀超Chill

今年2021年即將進入最後三個月的尾聲了，豪華五星「寒舍艾美酒店」日前提前曝光「跨年夜3天2夜專案」，只要選定101景觀房型，大片落地窗窗第一排可看到101跨年煙火，雙人浪漫入住超Chill，一起倒數迎接嶄新的2022年！

酒店雙人只要999元！1泊2食有牛排＋吃到飽早餐免2000元、消費滿千再送5000元現金抵用券

2021年剩不到四個月了，各大旅遊業者紛紛推出因應節日的優惠。這回台北西門町意舍酒店祭出999元雙人入住優惠，另外還可以1泊2食加購牛排分享餐再送免費早餐，雙人入住一晚不用2000元，千萬不能錯過！

「鳴日號」客製化旅程直擊！最奢華鐵路便當、如頭等艙體驗一次享受

嚮往國外觀光列車充滿創意的體驗嗎？「鳴日號」的出現，填補了台灣觀光火車的空缺地帶，「鳴日號」標榜五星級服務、五感體驗，從車站接待處開始，就提供大家截然不同的經驗，包括專屬月台以音樂或雞尾酒會迎賓，獲得

五倍券10月8日上路！面額有3種 使用至明年4月30日

面對新冠肺炎疫情，為振興國內經濟，行政院將推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌今計畫於上午親率內閣成員舉行「振興方案記者會」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。