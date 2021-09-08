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跟嘉義雲海聖地說再見！阿里山「二延平步道」9／10起封閉整修

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／阿里山國家風景區管理處官網
圖／阿里山國家風景區管理處官網

出遊嘉義行程要減一！位於阿里山公路沿線的隙頂「二延平步道」憑藉360度絕佳展望備受民眾喜愛，日出、雲海大景更是許多攝影好手的取景聖地。然而阿里山國家風景區管理處日前於官網公告，為考量遊客使用安全，將於9月10日起正式封閉二延平步道，以完成整修工程，預計明（2022）年4月完工重新開放，大家記得別白跑一趟。

圖／阿里山國家風景區管理處官網
圖／阿里山國家風景區管理處官網

嘉義縣隙頂「二延平步道」全長約1150公尺，沿途有竹林、茶園等翠綠景致，還被山巒環繞，入口的觀景平台則是最佳賞景處，幸運碰上日出、日落及雲海絕對令人永生難忘。由於步道距離上次建設已相隔18年，在長久使用及天候環境影響下出現多處損壞無法維護情形，為顧及遊客使用安全，官方將於9/10封閉步道以安排工程改善，最快2022年4月恢復使用。

值得一提的是，阿里山雲海最佳賞景季節通常落在冬季的12月或1月，但今年將值維修期間，代表攝影玩家們與雲海美景無緣，要忍痛先跟雲海聖地說聲隔年再見了。

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