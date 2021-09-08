免等國旅券！雄獅旅遊推9月限定「週間旅遊」優惠 兩人同行999元起、飯店訂房加1元多1件

隨著國內疫情趨穩，根據雄獅旅遊統計，民眾對於旅遊的電話詢問量逐步恢復至去年同期三成，加上交通部研擬推出國旅券振興國內旅遊，看準國旅需求逐漸升溫，期望在配合防疫政策之餘，能滿足民眾迫不及待想要出遊的心，因此搶先推出9月限定「週間旅遊」超值行程，每週一至週四出發，一日遊兩人同行999元起，等於一人不到500元；二日遊每人1,999元起，並針對自由行旅客推出「訂房加1元」優惠活動，凡入住指定酒店，如宜蘭礁溪老爺酒店、台中裕元花園酒店等，加1元即可獲市價199元的觀光工廠套票。

雄獅「週間旅遊」優惠限定九月平日出發，一日兩人同行999元起，共有近30條超值行程，包含台北出發前往福隆國際沙雕季，再到海邊踏浪消暑，把握夏天尾巴；台中出發部分，安排到高雄旗津，乘渡輪飽覽高雄港區風景、再到網美打卡景點彩虹教堂，體驗在地風情；而高雄出發的旅客，可前往彰化鹿港，步行於老街巷弄中，細細品味濃厚古樸氣息。

▲福隆國際沙雕季/圖片來源：雄獅旅遊

▲高雄旗津/圖片來源：雄獅旅遊

▲彰化鹿港/圖片來源：雄獅旅遊

二日遊部分，推薦前往東澳粉鳥林秘境，欣賞海天一色的美景，隔天再到宜蘭冬山中山瀑布，吸收滿滿森林芬多精，上山又下海兩天一夜每人1,999元起。若是想走奢華路線的旅客，推薦入住五星台北六福萬怡酒店，到陽明山享受大自然沐浴、維格餅家體驗手工餅乾DIY，兩天一夜每人2,999元起。

▲東澳粉鳥林秘境/圖片來源：雄獅旅遊

為佈局深耕國內旅遊，以及提供旅客最舒適安全的行程體驗，雄獅的遊程交通接駁皆使用旗下「雄獅通運」車隊巴士，並引進全新Benz、Volvo歐系車隊，車輛皆定期安排原廠檢驗修繕，使車子保持在最佳狀況。此外，為持續優化國人旅遊體驗，提升臺灣觀光巴士服務品質，車輛內裝也逐步進行更新，不僅將腰際安全帶改為三點式安全帶，更減少客座電視數量，以保留完整窗景，讓旅客在移動過程中能夠感受到更高品質的服務。

▲雄獅通運/圖片來源：雄獅旅遊

雄獅旅遊表示，為加強防疫措施，司機及領隊皆已成第一劑疫苗施打，至於交通接駁部分皆採「間隔座」，每輛車在出發前都會進行全車消毒，實施實名制、配戴口罩、酒精消毒、量測體溫作業，另為降低飛沫傳播風險，出團皆採個人餐方案避免合菜及團膳，以民眾出遊安全為首要考量。

▲加強防疫措施/圖片來源：雄獅旅遊

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