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星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

BNT到貨「台積電鴻海員工199元」爽玩樂園！4大樂園9月優惠，發票有9、開學季折扣統統都有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／麗寶樂園渡假區提供 圖右上／小人國主題遊樂園提供 圖右下／劍湖山世界提供
圖左／麗寶樂園渡假區提供 圖右上／小人國主題遊樂園提供 圖右下／劍湖山世界提供

隨著疫情趨緩與疫苗逐漸到貨，台灣各大樂園也逐步祭出優惠活動吸引顧客消費，這回UDN小編整理4大知名樂園的優惠活動，防疫之餘把握好天氣揪團快衝囉。

麗寶樂園

隨著首波BNT疫苗於9月2日到貨首批93萬劑，「麗寶樂園」也響應祭出只要即日起至10月10日，身份為台積電、鴻海、慈濟的員工（或持志工證），出示相關證件即可享有本人探索世界或馬拉灣的超狂入園優惠價199元（原價探索世界要價799元），相當於約2.5折！另外台中市民持身分證不分假日也只要399元喔。

官網：https://www.lihpaoresort.com/

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

劍湖山

「劍湖山世界」推出「統一發票」兌獎優惠活動，只要即日起至9月30日止，在110年的7月至9月的發票中有「9」即可享有折扣，像是中1個優惠一張499元、中2個399元、中3個則最狂享有299元。另9月壽星也可享出示身分證299元優惠。

官網：http://fancyworld.janfusun.com.tw/

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

六福村

自9月開始，各大學校紛紛都開學了，「六福村」推出「學長我罩你」活動優惠，即日起至9月30日，只要為大專院校的大一新生，可以持有身份證與學生證享有現場購票399元入園優惠，更狂的是同行的一位學長姐可享同等優惠（限制同校同科系）。

官網：https://www.leofoovillage.com.tw/

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

圖／六福旅遊集團提供
圖／六福旅遊集團提供

小人國

配合桃園政府推出的「加倍愛桃園，景點買1送1券」，小人國推出響應的優惠，持有相關QR CODE並至現場購票，享有成人優惠票價550元外，還可以加100元再多帶一位周遭親友免費入園喔，「加倍愛桃園」登陸與每週抽籤辦法可向桃園市政府觀光旅遊局洽詢。

官網：https://www.wow.com.tw/

圖／小人國主題遊樂園提供
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六福村 劍湖山 觀光

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