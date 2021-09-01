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有貓就讚！HTC攜手山本修推出「貓・美術館」VR藝術展

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展搶先推出IG濾鏡，讓人人都能翻玩名畫。圖／HTC提供
《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展搶先推出IG濾鏡，讓人人都能翻玩名畫。圖／HTC提供

疫情促使各種線上服務盛行，連以往一定要親眼實見感受實際氛圍的藝術展覽也面臨顛覆性的數位革命，而VR虛擬實境的出現，更是加速推動藝術產業數位化。

日本知名畫家山本修與HTC旗下VR應用平台Viveport攜手推出《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展，首度讓靜態畫作中的貓角色在VR中活了過來，賦予藝術全新生命。展館支援多人同時線上觀展，讓消費者不需實際駐足其中，就能帶來近乎真實的觀展樂趣。除了經典喵畫之外，貓・美術館線上展將首次完整展出124幅《貓斯汀大教堂》壁畫，並同步推出IG濾鏡，讓家中寵物也能走進喵次元。

對藝術產業來說，從前VR是一種創新選擇，在疫情爆發後的現在如何結合VR則是必要課題。過去幾年全球知名博物館、影展都紛紛選擇舉辦VR線上展，除了看中不受時空限制的優點，也提供藝術創作者全新的創作媒材。由日本知名畫家山本修創作的CAT ART，以喵化的世界名畫揚名國際，世界各地巡迴的實體畫展亦受到許多粉絲喜愛。9月17日即將登場的《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展，藉由Viveport團隊的VR技術，在經典喵畫上加入活靈活現的動態設計及聲音互動細節，讓畫作跳脫平面靜態框架、拉近與觀展者的距離，甚至能與畫作上的貓進行互動，賦予藝術展覽全新生命。

《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展將在9月10日於KKTIX、udn售票網以及htc.com售票，票價199元，凡購票就能在展覽期間同帳號不限次數、透過手機、電腦、VR頭戴顯示器或任何VR裝置跨裝置觀看，不受時空限制，還可在Viveport NFT選物店與htc.com與選購官方紀念品。

「貓斯汀大教堂」首次線上展出124幅完整畫作，完美重現教堂磅礴壁畫。圖／HTC提供
「貓斯汀大教堂」首次線上展出124幅完整畫作，完美重現教堂磅礴壁畫。圖／HTC提供
Viveport透過多面向VR內容產品，幫助藝術產業加速數位化，為消費者和藝術家帶來雙贏局面。圖／HTC提供
Viveport透過多面向VR內容產品，幫助藝術產業加速數位化，為消費者和藝術家帶來雙贏局面。圖／HTC提供
HTC Viveport攜手日本山本修CAT ART推出VR沉浸式動態互動藝術展。圖／HTC提供
HTC Viveport攜手日本山本修CAT ART推出VR沉浸式動態互動藝術展。圖／HTC提供

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