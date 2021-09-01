難敵疫情！「唐朝麻辣燙南台店、嚕嚕米餐廳」熄燈倒數，全館6折回饋

疫情趨緩仍難擋全台倒店潮！台南平價麻辣燙「唐朝南台店」昨（8/31）於官方臉書宣佈即將於9/6正式歇業，而全台唯一「嚕嚕米主題餐廳」時隔數小時也公告了於9月底熄燈消息，兩處粉絲過了9月，只能將所有回憶留在心中。

圖／嚕嚕米主題餐廳提供

位於台北信義區ATT 4 FUN的「嚕嚕米餐廳」由日本來台展店，7月份才歡慶4週年、8月開放內用，如今品牌無預警表示主題餐廳將於9/30結束營業​。​消息一出，讓許多忠實粉絲不捨留言：「不……你們是我吃過最好吃的主題餐廳耶」、「嗚嗚居然不能吃耶誕餐了」、「還好之前去過三次，好難過喔」、「從香港吃到台灣結果又收了」，亦有台南、台中民眾歡迎店家至相關地區開店。

為回饋一路支持的粉絲，品牌推出最終感恩大回饋，餐廳部分用餐凡消費滿千元，即可獲得一款紀念杯。而平日週一至週四內用享全面8折（9/20、9/21不適用）；外帶自取亦享正餐餐點8折，若使用Uber Eats外送有飲品買一送一，外帶外送點餐就送手指偶，所有贈品款式隨機，送完為止。此外，嚕嚕米門市商品部及網路商店也推出兩件8折、三件7折、四件以上6折的促銷，商品消費滿600元，還會送限量嚕嚕米造型明信片乙張。

圖／唐朝南台店臉書

另外，位於永康區南台街的唐朝麻辣燙「唐朝南台店」將於9/6歇業，店家提及受物價等大環境影響而暫時收店，但也希望未來能有機會以新型態回歸。作為在地宵夜美食的唐朝亦是南台學生的回憶，貼文曝光後湧入大批粉絲哀嚎：「我無法想像南台沒有唐朝的日子」、「哭哭 我們的回憶」、「永遠不忘騎腳踏車去吃，吃太飽牽車走回來」、「那個鴨血跟豆腐無敵啊⋯⋯新店要開在哪？什麼時候會開」，展現當地饕客的不捨。

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