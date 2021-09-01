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礁溪「捷絲旅」開學快閃每人只要1400元！高鐵8折、免費升等贈早餐，還有專屬泡湯

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

晶華酒店集團旗下的超CP值高的「捷絲旅Just Sleep」商務旅館宜蘭礁溪館日前推出「開學季快閃」優惠囉，即日起至9月2日限時搶購該專案，即可以每房2799元，相當於一人只要1400元就可以入住囉，更狂的是還有免費精緻早餐高鐵8折優惠喔。

晶華酒店集團近年來成功轉型，積極針對不同的消費者群眾賦予客製的入住與服務體驗，而旗下的「捷絲旅Just Sleep」主打CP值超高的商業旅館，而宜蘭礁溪館鄰近熱鬧的礁溪商圈，主打客房專屬的碳酸氫鈉溫泉，疫情解封緩解之後，還可以考慮步行至周遭的五峰旗風景區、湯圍溝溫泉公園等。

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

這回「捷絲旅Just Sleep」宜蘭礁溪館，為了因應開學季的到來，犒賞所有經歷這三個月疫情動盪的民眾，只要於快閃期間即日起至2021年9月2日下午4點前成功搶購該專案，即可用每房每晚2799元入住捷絲旅，免費升級「涓洋式客房」一大床外，加贈翌日輕日式早餐、高鐵加購享8折優惠，另外還有客房專屬的獨立溫泉池，疫情期間不用擔心與大眾共用，限定快閃務必把握機會喔。

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

「捷絲旅Just Sleep」宜蘭礁溪館

官網：https://www.justsleep.com.tw/jiaoxi/tw/

圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網
圖／捷絲旅Just Sleep宜蘭礁溪館官網

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