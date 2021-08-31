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入住包3餐！宜蘭礁溪寒沐Buffet吃到飽，另有新竹喜來登3人同行1人免費

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／礁溪寒沐酒店官網
圖／礁溪寒沐酒店官網

隨著全台疫情漸漸降溫，各大旅宿業、餐飲業終於看到一絲曙光，紛紛祭出全新方案吸客。宜蘭礁溪寒沐酒店最新打造一泊三食好康，入住除了享有早餐，還會加贈午餐、晚餐，可選擇超人氣MU TABLE百匯自助餐、川薈中式料理吃到飽；而新竹喜來登也祭出新方案，即日起至9/30到盛宴自助餐廳用餐，即享「三人同行一人免費」，醫護兩人同行其中一人由飯店招待。

MU Table自助餐示意圖。圖／礁溪寒沐酒店提供
MU Table自助餐示意圖。圖／礁溪寒沐酒店提供

礁溪寒沐酒店即日起推出「入住寒沐，三餐我照顧」方案，9/30前凡透過官網或電話預訂一泊一食住房專案，7800元起可額外獲贈午餐及晚餐，三餐全包，搭配戶外游泳池、室內高爾夫、兒童休憩區等設施，在飯店內也能來場放鬆一日遊。

專案附贈的午、晚餐可選擇宜蘭最大MU TABLE自助餐、川薈「小食大宴」或是MU BAR美國牛肉漢堡/總匯三明治二擇一，搭配飲料單上任一380元以內飲品，優惠僅限週一至週四平日入住，9/2、9/3、假日及國定連續假期不適用。

自助餐均配合防疫措施，由專人服務夾取。示意圖／新竹豐邑喜來登大飯店臉書專頁
自助餐均配合防疫措施，由專人服務夾取。示意圖／新竹豐邑喜來登大飯店臉書專頁

除了宜蘭，新竹豐邑喜來登大飯店也集結飯店內餐廳推出優惠，其中盛宴自助餐廳有「三人同行一人免費」，大廳酒吧午間套餐為四人同行一人免費，采悅軒中餐廳滿額2000可獲得一盤櫻桃燒鴨，迎月庭日式料理則滿額贈送500元抵用券，以上均另收10%服務費，活動為平日週一至週五限定。

另外，醫護人員專屬感恩專案持續進行中，具執業執照的醫事人員9/30前出示在職醫院的相關證件，到盛宴自助餐廳享兩人同行一人免費，獨家買一送一可列入美食清單。

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