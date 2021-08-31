7-11把愛找回來募款平台助團體疫後數位轉型、擊破挑戰

今年上半年疫情升溫，不僅影響許多人生計，連帶使得扶助弱勢的募款行動也受到衝擊，長期關注弱勢關懷議題的7-ELEVEN近期進行「2021疫情期間公益團體幫扶大調查」 ，藉此深入瞭解公益團體的迫切需求與現況，觀察到團體面臨到「捐款來源數位化」、「實體活動取消」、「物資出現缺口」等3大挑戰。7-ELEVEN在疫情期間持續發揮通路影響力，以數位服務協助團體度過難關，像是開創全新App信用卡訂閱制、快速發動緊急募款等，並且為提高消費者對公益的關注度，特別打造全新互動式網頁遊戲吸引年輕人體驗，期望能在艱難時刻為弱勢帶來力量和關懷。

根據調查數據顯示，疫情讓公益團體獲得捐款的來源發生轉變，自55個回饋的團體當中，有近半數收入減少2至3成，顯示處境極為艱辛。而透過此次調查進一步了解，疫情期間募款成效能維持幾乎不變者，以「公益平台的數位捐贈」、「信用卡紅利點數」、「善心人士直送或郵寄的物資捐贈」最經得起考驗。

7-ELEVEN表示，受到疫情影響，「便利捐款」已被重新定義，過去消費者可透過在超商購物後隨手投下零錢來發揮愛心，但現在減少出門已是多數人為了降低染疫風險的生活習慣，因此7-ELEVEN快速掌握「低接觸捐款」趨勢，今年上半年領先零售公益募款作法、推出「App線上捐款與信用卡訂閱制」功能，只要在OPEN POINT App上操作一次、便能定期定額捐款，讓公益團體對弱勢的照顧能持續不間斷，即日起更攜手一粒麥子、屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會、中華民國腦性麻痺協會等4大公益團體推出線上聯合促捐活動，不論是單筆或信用卡定期定額捐款，捐款滿額將贈予公益團體用心準備的在地好禮，希望培養消費者長期數位愛心捐款習慣。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台是目前國內最完整的捐款通路，藉由數位化讓消費者更即時方便捐款，領先推出「OPEN POINT App線上慈善捐款」、「雙數位捐點」、「i預購認捐」等3大資源，目前已有超過50家團體加入數位捐款與捐點行列，包含貧窮飢餓、健康關懷、生態環保等類型的團體，迄今已吸引50萬人次響應捐贈。

根據調查，公益團體反映疫情的最大難關是「大多數實體活動取消」，其次則是「提供服務困難」和「服務對象處境比過往更需要協助」，顯示保持社交距離、減少群聚使得公益團體宣傳困難，進而影響募款成效。7-ELEVEN攜手弘道基金會、一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、屏東基督教醫院等公益團體展開「加減新生活－銀齡新生活」募款計畫，為了讓更多年輕消費族群重視扶助弱勢的議題，特別集結了4個團體的服務項目，設計了一款有趣好上手的網頁遊戲「挑戰吧！生活」，藉由破關與積分的設計，讓不同年齡層的民眾在玩遊戲過程中，可以認識與了解長輩的需求，進而潛移默化關心長輩。

遊戲玩法相當簡單，挑戰項目包含4款生活情境，玩家在遊戲過程中需依照指令點擊長輩生活中需要的營養食物、修繕家具、補給物資等道具，幫助長輩排除萬難來享受生活。遊戲採累積積分闖關模式，玩家可藉由遊戲了解長輩生活上的困境與需要協助的地方，限時結束後會有破關成績說明當局累積的分數可幫助多少位長輩。（遊戲連結：http://game.hondao.org.tw/?from=fb#/）