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沒哥吉拉也瘋洗版！格拉斯麗台北飯店9月開幕，1400元體驗日系住宿&衛浴

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁
圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁

日本著名連鎖飯店「格拉斯麗飯店（Hotel Gracery）」海外第二家分店落腳台北，去年消息搶先曝光後，讓不少人期待能見到東京新宿最狂哥吉拉主題。如今品牌確定於9/14開幕，雖台北分館沒有哥吉拉，但日系氛圍的空間及浴室皆是一大亮點，讓人就像到日本暢遊一天後回房休憩。

飯店入門櫃檯全木質設計令人秒飛日本。圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁
飯店入門櫃檯全木質設計令人秒飛日本。圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁

台灣首家「格拉斯麗飯店」開幕消息近期瘋狂洗版各大社群，除了有距離捷運忠孝新生站僅一分鐘的絕佳地理位置，各房型裝潢皆走簡約舒適路線。木質質感邊框及白色主視覺讓人入住得以放鬆身心，每房還有大面積「獨立衛浴」，空間精緻，還提供浴鹽供泡澡消除疲憊。

雙床房的基本浴室充斥日本氛圍。圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁
雙床房的基本浴室充斥日本氛圍。圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁

值得一提的是，KLOOK推出限時早鳥特賣，即日起至9/2凡於平台預訂，不限平假日每晚只要2800元，代表每人1400元即可收穫日式療癒體驗。住宿券可於9/14至12/30期間入住，截至目前假日票券已火速售罄，剩下平日限量間數，但若沒有成功搶購，實際透過KLOOK平台訂房平日也能每房每晚3000元入住，小資族也能超前部署輕旅行。

友善客房加沙發床。圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁
友善客房加沙發床。圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁
友善客房衛浴簡約但不失奢華感。圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁
友善客房衛浴簡約但不失奢華感。圖／格拉斯麗台北飯店臉書專頁

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