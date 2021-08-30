3大飯店「買1晚送1晚」！住台南老爺每人875元、福容大飯店買一送一

疫情趨緩，國內輕旅行成了民眾放鬆抒壓的管道，各大飯店也陸續祭出優惠專案吸引旅客住宿。今天跟大家分享三家知名飯店買一送一好安康，台南晶英酒店、台南老爺行旅、福容大飯店台北一館統統有，小資族把握活動期間就能省錢暢遊南北縣市。

台南晶英酒店x捷絲旅台南十鼓館「買一送一」（截至9/30）

12坪海東客房。圖／台南晶英酒店官網

為歡慶7週年，台南晶英酒店祭出限時專案，即日起至9/30凡於台南晶英酒店官網訂房入住「12坪海東客房」，即贈送一張「捷絲旅台南十鼓館住宿贈品劵」。加價77元還可升等並享加人不加價，若加價777元則可享有價值1320元的早餐2客，活動不適用於中秋連假9/18至9/20 。至於捷絲旅台南十鼓館住宿贈品券則可兌換至2022/1/28，週日至週四限定，入住房型為鼓迎家庭客房並附早餐。

台南老爺行旅「買一送一」（截至10/31）

家庭客房。圖／台南老爺行旅官網

台南老爺行旅一口氣推出多項專案，其中「來台南住兩晚 買一送一專案」若以家庭四人房計算，連續入住兩晚每人每晚最低不到875元，還享早餐加購8折，活動截至10/31，數量有限，售完為止。而「甘之如飴振興專案」則推出雙人房均一價，專案價格2800起，9月入住不限平假日每房再折100元。

福容大飯店台北一館「感恩回饋買一送一」（截至9/30）

原本將於9/1停業的福容台北一館日前宣佈決定續租，並祭出買一送一優惠。圖／福容大飯店提供

福容大飯店台北一館早前原宣佈將於9/1熄燈，歇業消息引發粉絲不捨，經過多項評估日前宣佈再續約5年，並推出限量「感恩回饋買一送一住房專案」。

9/1起至9/30凡雙人入住豪華客房，每晚5000再贈送聯合住宿憑證乙張，2021/12/30前至全台福容皆可免費入住。專案還加碼一張台北一館500元餐飲抵用券、台北一館spa芳療500元抵用券，福卡會員也另享專屬優惠，9/18至9/21中秋連假不適用。

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