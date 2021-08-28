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+0優惠天天快閃！捷絲旅飯店「一人500入住＋免費早餐」歡慶零確診

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／晶華國際酒店集團提供
圖／晶華國際酒店集團提供

近期本土疫情久違迎來零確診，今（28日）也再度捎來+0好消息。為歡慶防疫有成，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅飯店推出+0優惠，即日起凡飯店所屬縣市當天宣佈零確診，即開放訂房優惠，其中台北西門館兩人同行只要1000元，平均一人500元入住還附早餐，列入輕旅行超放鬆。

捷絲旅台北西門館。圖／晶華國際酒店集團提供
捷絲旅台北西門館。圖／晶華國際酒店集團提供

捷絲旅飯店集結旗下台北西門館、宜蘭礁溪館推出+0限定好康，只要相關分館所屬縣市宣佈零確診，衛服部公告後的當日14:00至19:00於官網訂房即可享優惠。台北西門館精緻房型每晚只要1000元，平均每人只要500元，再享免費早餐，截至9/30週一至週四入住即可，還能加碼延後至下午14:00退房。

而宜蘭礁溪館也同享促銷，活動期間訂購「沛 日式客房」每房2500元，平均一人1250即可入住並含早餐，不過提醒大家大浴場、露天風呂及傳統遊藝間暫時關閉至9/6，專案優惠無法併用。

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