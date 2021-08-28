Xpark、小人國275元暢玩！桃園8大景點「門票買1送1」振興時間要筆記
因應疫情趨緩，為刺激觀光經濟，桃園市政府新推「加倍愛桃園，景點買1送1」活動，其中最夯水生公園Xpark不限票種買一送一，成人275元即可逛個過癮，親子旅遊聖地小人國還有「加100元多一人」，平均一人217元比5折划算，8/30起至10/31開放登記抽籤，越早登錄中獎率越高，即可半價暢玩人氣景點。
桃園「加倍愛桃園，景點買1送1」於8/30早上9點開跑，登錄一次身分證字號即可享有6次抽籤機會，週週都能抽，中籤民眾可於使用期限內憑簡訊內QR Code，至可使用景點享買一送一優惠，逾期未使用則失效。合作地點包含Xpark、小人國主題樂園、埔心牧場、石門水庫水域遊艇（阿姆坪碼頭、大壩碼頭）、龍潭大池水岸休憩廣場、郭元益糕餅博物館(楊梅館)、金格卡司‧蒂菈樂園，海陸行程一次包辦！
提醒大家活動以持有中華民國身分證國人為限，每個身分證字號限登錄一次，補助名額限量30000份，每人補助上限300元，限單筆單次使用，每位國民僅使用一次。
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