農遊券北部玩法！精選26大「農林漁牧景點」　看呆萌動物、吃海產、走山林

隨著振興券即將發放，農委會也加碼推出農遊券，以去年的使用原則為基底，更面額將提高到888元，一階段將抽出88萬個幸運兒，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，將再送出58萬張，以刺激年節消費。這次農遊券的發放方式則使用共通平台，領取5倍券的民眾，只要在共通平台勾選抽籤意願，都有機會可以抽中農遊券。

圖為竹子湖（圖來源／欣傳媒資料庫）

這次農遊券能使用的範圍包括10大類別：

農村好物、農社企業者

農村社區組織或團體

取得許可登記證休閒農場

休閒農業區旅遊服務中心與會員業者

田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊或有固定據點之百大或在地青農

農漁特產展售中心、直銷站、社區小舖、漁產直販所

特色主題農遊業者

魚貨直銷中心或觀光魚市業者或攤商

領有娛樂漁業執照業者

國家森林遊樂區

雖然農委會目前尚未公布合作業者，但《欣傳媒》根據去年的業者名單，先精選出了北部重點旅遊區域，並且分門別類讓你可以清楚地找到想去的地方哦！

玩農場

台北內湖｜白石湖休閒農業區

相信大家對碧山巖以及白石湖吊橋都不陌生，而走過吊橋的另一端則是白石湖休閒農業區，其中的農驛棧農場、野草花果有機農場、美之地農場等都是台北近郊農遊的好選擇。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

台北北投｜竹子湖休閒農業區

以繡球花以及海芋出名的竹子湖是台北市的三大休閒農業區之一，迄今已從原15家休閒農業相關業者增加至55家，當地也從傳統農業逐步朝向休閒觀光的多元發展，店家包括：曹家花田香、名陽匍休閒農莊、大梯田花卉生態農園等。

台北文山｜貓空休閒農業區

著名的茶區－貓空也是台北著名的勝地之一，自清光緒年間就開始發展的製茶產業至今仍為當地的一大特色，而其中最以「鐵觀音茶」頗負盛名，如今的貓空，愈來愈多年輕人進駐，匯聚了許多茶行以及咖啡廳，例如：美加茶園、貓空龍門客棧、貓空閒、生活在他方夜貓店，歡迎大家走訪品味好茶。

新北三芝｜牧蜂農莊

牧蜂農莊以蜜蜂生態為主，蜂蜜養殖達500箱，以生態農法為主要訴求，開放農場以生態教學讓消費者了解不同農作方式對於自然的影響。

新北金山｜遠足生態農場

以「農食」生態環境體驗為主的農場，可以體驗種植農作物、採摘樂趣、餵食生蛋咕咕雞、現烤雞蛋糕、體驗古早灶磚窯烤食等，串起「大地」與「食物」的幸福感。

基隆暖暖｜大菁休閒農場

大菁為傳統的染料植物，過去是台灣重要的經濟來源，在暖暖地區大量種植，卻因時代變遷逐漸被遺忘。因此，大菁休閒農場復原傳統藍染技法之後，簡化染布程序，好讓遊客可以輕鬆體驗天然染料染布的樂趣，可以選擇葉拓，或DIY藍染手帕、手提袋等，不僅如此，更提供暖暖地區多樣的深度導覽活動，包括荖寮坑煤礦導覽、暖東峽谷生態與地質解說，讓民眾可以更加了解暖暖的文化軌跡。

（圖來源／大菁休閒農場）

桃園觀音｜蓮荷園休閒農場

園內可以參觀稻草博物館、動手編草劍、荷葉麻糬DIY等，且種植各類蓮花、灣萍蓬草、三角藺草等溼地生態，更將蓮子、荷葉發展成多樣美食，讓遊客們玩得盡興、吃得滿足！

桃園大溪｜好時節休閒農場

傳承農村工藝的寓教於樂新型態樂活旅遊，規劃農業生產及農村產業文化體驗活動，提供遊客有深度的農村旅遊體驗，並用大溪在地的最新鮮食材以農家簡約樸實的風格，料理出幸福感動的好滋味。

桃園楊梅｜埔心牧場

埔心牧場是北台灣第一座牧場，在早年更是酪農產業的重要搖籃之一，而如今的埔心牧場也是休閒渡假的好去處，除了諾大的園區適合帶小孩來放電，各式可愛的動物更是吸引許多人前來的亮點，無論是水豚、梅花鹿、草泥馬還是袋鼠，絕對收服你的心。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

新竹北埔｜綠世界休閒農場

以動物、植物的自然生態聞名的「綠世界」相信大家都不陌生，除了六大主題公園，綠世界還規劃出金剛鸚鵡區、可愛動物區、亞馬遜雨林區、仙人掌公園等共47個觀賞區。

新竹五峰｜雪霸休閒農場

雪霸休閒農場位於海拔1923公尺的高山，一年四季美麗景致，夏季天氣涼爽適合避暑，冬天則有壯麗雲海可以欣賞，而園區內的小木屋也十分搶手，衛浴備品一應俱全、淋浴設備水壓充足，可以遠眺著名的雪霸聖稜線，還可以在雲海環繞的戶外庭園喝咖啡，十分愜意！

（圖來源／123RF）

宜蘭冬山｜斑比山丘休閒農場

以梅花鹿聞名的「斑比山丘」提供遊客近距離接觸梅花鹿及互動體驗。以兼顧遊客跟梅花鹿的安全為主並提供讓更多人認識接觸及認識梅花鹿物種。

宜蘭冬山｜香格里拉休閒農場

香格里拉休閒農場位於宜蘭縣冬山鄉大元山海拔二百五十公尺的山麓上，是國內老字號的休閒農場，農場內規劃觀光果園、森林步道、瞭望台等觀景設施，體驗生態自然，讓旅人不需往高海拔的山上跑，即可在山林裡享受森呼吸，放鬆身心。

吃海產

新北石門｜富基漁港

位在石門區富貴岬附近的富基漁港，以盛產蟹類海鮮為名，在發展漁業觀光之前，富基漁港僅是個因應地形所開發的小型漁港，後因此處擁有良好灣澳地形，具優良建港條件，金山區漁會在此成立了『富基魚貨直銷中心』，規劃各式魚產就近陳列展售，而除了採買當季現撈魚貨外，也可以委託店家現場料理，品嚐最新鮮的海洋滋味。

新北萬里｜龜吼漁港

龜吼漁港佔地不大，但因鄰近野柳、駱駝峰、九孔池等知名景點，讓這裡的人潮毫不遜色，每到9-11月秋季時分「萬里蟹」登場，正是龜吼漁港最熱鬧的時節，來這裡點一道「清蒸萬里蟹」，不加任何調味料，把大海的鮮味全留在蟹肉中，是簡單清蒸就能嚐到的極品滋味！

（攝影／哈米貓）

基隆中山｜外木山漁港

外木山海岸為基隆市轄區僅存最長的天然海岸，除漁產豐富外，海釣業也逐漸興起，附近並設有海水游泳池，及民俗文物館等公共設施，不分早晚均吸引民眾前往游泳、釣魚、賞景，一掃過往對漁港壅擠的印象，擁有十分愜意的濱海景致。

基隆中正｜八斗子觀光漁港

八斗子觀光漁港（碧砂漁港）為一著名的觀光漁市，兩棟主要長形建築物，分別是「漁市場」和「飲食街」。漁市場內匯集了數十家生鮮海產店，供應各式各樣漁產，從遠洋、近海、沿岸、養殖應有盡有。旁邊的飲食街除可在店內點菜外，也可將選購之海產交給店家代為料理。

桃園大園｜竹圍漁港

竹圍漁港是北桃園具休閒功能的觀光漁港，美麗的景色也吸引偶像劇「偷心大聖PS男」來此取景，由海港直送的海鮮餐廳多半集中在堤防南岸的海產街，另外一旁有漁會設立的漁產直銷中心，絕對能滿足你想大啖海產的心。

桃園新屋｜永安漁港

永安漁港位於社子溪出海口，原名崁頭屋港，是親子們一起騎車啖海鮮美食的好去處，離綠色隧道不遠的路程就可以輕鬆騎到，是全家人休閒娛樂的好去處。另外，永安觀海橋是永安漁港的一座跨港大橋，每逢傍晚五點後燈光點亮整條橋，照映在海面上非常浪漫，更是攝影人眼中的一大美景。

（圖來源／欣傳媒資料庫）

新竹北區｜南寮漁港

南寮漁港位在新竹巿西北郊，離新竹市區不遠，因此交通十分便利，其中由新竹區漁會所設立的漁產品直銷中心，占地1,200坪的魚產品直銷中心，共有2層樓，1樓提供生鮮海產區、2樓為海鮮美食區，供民眾採買選購，而在今年夏季，直銷中心的戶外攤商區已整建完成，以海浪作為設計理念，打造「波光市集」，往後肯定能成為遊客不容錯過全新地標。

宜蘭頭城｜烏石港

烏石港位於宜蘭東北角的出入口處，是遊客經由濱海公路進入宜蘭的必經之處，當地除了能夠吃海產外，更出名的莫過於其近年已化身衝浪者愛好的天堂，平坦寬廣的沙灘緩緩置入太平洋的海裡，加上廣闊的衝浪範圍規劃，每當假日就會看見人山人海的衝浪客，除此之外，若要前往龜山島也是由烏石港出發，因此也能看見滿滿的人潮準備搭船登島、賞鯨。

宜蘭蘇澳｜南方澳漁港

南方澳漁港位於宜蘭縣蘇澳鎮的蘇澳港內，為台灣三大漁港之一，是東部遠洋漁港的重要基地，南方澳共有三個漁港，會輪流在下午不同時段拍賣漁獲，而沿著港邊，一路皆可見到海產、熱炒店，讓遊客可於此處一嚐新鮮海味。

（攝影／吉米）

走山林

新北烏來｜內洞森林遊樂區

從台北市前往內洞森林遊樂區一小時即可抵達，可以說是最適合大台北地區出門踏青的好選擇，內洞森林遊樂區內南勢溪、內洞溪的豐沛水資源，孕育了繁茂的森林、多樣性的動植物生態，而沿著步道走到盡頭，可以見到馳名全台的內洞的瀑布群（共有三層），其中信賢瀑布經由票選後，更是獲選為最美的瀑布第一名。鄰近內洞森林遊樂區的觀光資源也很豐富，除了有可以搭纜車前往雲仙樂園、乘坐原用來運輸林木的臺車，以及走訪烏來老街，品嚐道地的原民美食。

（圖來源／123RF）

新北三峽｜滿月圓國家森林遊樂區

滿月圓國家森林遊樂區係因圓圓的山巒狀似滿月而得名，也因為該區地形的落差，使得區內的河谷坡度陡峭，形成不少壯觀的瀑布群，園區內共有「滿月圓瀑布」以及「處女瀑布」兩大美景，除了最後前往瀑布的路為階梯，其餘道路皆平緩好走，而滿月圓另一特點便是每年將近12月的的楓紅景色，美麗景致不容錯過。

桃園復興｜東眼山國家森林遊樂區

東眼山森林遊樂區早期是北部重要的林場，因此保留了許多早期林業的遺跡，園區中的動物生態豐富，更是台灣北部最佳的賞鳥地點，園區內共有四條登山步道，其中「森林知性步道」為東眼山森林遊樂區中最附有特色的步道之一，這條步道保存過去伐木的設備、台車與鐵軌，讓遊客在健行途中也能遙想過往林業發展的軌跡；若你是個登山好手，或許可以挑戰「東滿健行步道」，意即從東眼山國家森林遊樂區到滿月圓森林遊樂區，全長大約7公里，一般腳程大約需要3.5小時，前往時最好配有登山設備，需事前規劃且有專人帶領，以免發生危險。

宜蘭大同｜太平山國家森林遊樂區

太平山應該可以說是台灣最知名的森林遊樂區之一，昔日與阿里山、八仙山並列為臺灣三大林場，如今遺留下來的索道、山地軌道、集材機等遺跡反倒成為太平山的一大特點，太平山幅員廣大，園區內的景觀多元，知名景點有鳩之澤溫泉、太平山莊、揚名國際的見晴懷古步道，以及台灣最大的高山湖泊「翠峰湖」，太平山的景色亦隨四季展現不同的風采，到了冬天更有機會見到降雪美景呢！

（圖來源／欣傳媒資料庫）

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