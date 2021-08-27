五星漢來大飯店「中秋2.3折」這天開賣！每人免1400元還附早餐，高鐵加購再享8折

五星飯店中秋節下殺約2.3折快衝！這回高雄五星「漢來大飯店」祭出超狂優惠了，因應即將到來的中秋連假，特地規劃「瘋中秋住漢來」客房專案，含早餐最高可享約2.3折優惠，一個人免1400元，8月28日正式開賣，官網訂購搭配高鐵還可以享車票8折優惠，超殺好康只賣3天快把握機會喔。

說到高雄的五星飯店，絕對不能忘記號稱高雄地標的「漢來大飯店」，耗時6年完工並擁有超過25年經營歷史的漢來，強調新古典主義的建築裝潢與挑高的豪華設計，過去也曾入住國際巨星流行樂天王Michel Jackson與LV集團全球總裁等業界知名人士。

圖／漢來大飯店

這回推出的「瘋中秋住漢來」客房專案，主打限量每日10間，訂購日期至8月28日至8月30日限定官網訂購，並有區分不同人數的房型與早餐方案的價格，像是入住市景精緻雙人房，不含早餐的每晚價格為2,999元，若是為早餐則為3,599元，另外還有頂級亞灣港景四人房（家庭房），若是不含早餐為每晚4,799元，含早餐則為5,599元，以原價一間每晚要價23,920元（已含服務費與稅）來計算，相當於超狂下殺約2.3折，一個人最低只要不用1,400元，即可享有超奢華入住體驗。

圖／漢來大飯店

值得一提的是，入住日期為2021年9月18日、9月19日與9月20日，另外若搭配高鐵票加訂，還可以享有車票8折優惠喔，真的非常划算，若有中秋出遊考量的消費者，務必把握機會住一波！更多優惠詳情請上官網查詢。

漢來大飯店

官網：https://www.grand-hilai.com/

電話：07-213-5766

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