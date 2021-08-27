快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五星漢來大飯店「中秋2.3折」這天開賣！每人免1400元還附早餐，高鐵加購再享8折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／漢來大飯店
圖／漢來大飯店

五星飯店中秋節下殺約2.3折快衝！這回高雄五星「漢來大飯店」祭出超狂優惠了，因應即將到來的中秋連假，特地規劃「瘋中秋住漢來」客房專案，含早餐最高可享約2.3折優惠，一個人免1400元，8月28日正式開賣，官網訂購搭配高鐵還可以享車票8折優惠，超殺好康只賣3天快把握機會喔。

說到高雄的五星飯店，絕對不能忘記號稱高雄地標的「漢來大飯店」，耗時6年完工並擁有超過25年經營歷史的漢來，強調新古典主義的建築裝潢與挑高的豪華設計，過去也曾入住國際巨星流行樂天王Michel Jackson與LV集團全球總裁等業界知名人士。

圖／漢來大飯店
圖／漢來大飯店

這回推出的「瘋中秋住漢來」客房專案，主打限量每日10間，訂購日期至8月28日至8月30日限定官網訂購，並有區分不同人數的房型與早餐方案的價格，像是入住市景精緻雙人房，不含早餐的每晚價格為2,999元，若是為早餐則為3,599元，另外還有頂級亞灣港景四人房（家庭房），若是不含早餐為每晚4,799元，含早餐則為5,599元，以原價一間每晚要價23,920元（已含服務費與稅）來計算，相當於超狂下殺約2.3折，一個人最低只要不用1,400元，即可享有超奢華入住體驗。

圖／漢來大飯店
圖／漢來大飯店

值得一提的是，入住日期為2021年9月18日、9月19日與9月20日，另外若搭配高鐵票加訂，還可以享有車票8折優惠喔，真的非常划算，若有中秋出遊考量的消費者，務必把握機會住一波！更多優惠詳情請上官網查詢。

漢來大飯店

官網：https://www.grand-hilai.com/

電話：07-213-5766

延伸閱讀：

「谷關統一渡假村」斥資破億新開幕！一人免3500元，還有1泊4食豪華露營超吸睛

入住台北福華「送2999元烤鴨全餐」！享下午3點退房，再贈紅酒與啤酒暢飲

早餐 高鐵

相關新聞

五星漢來大飯店「中秋2.3折」這天開賣！每人免1400元還附早餐，高鐵加購再享8折

五星飯店中秋節下殺約2.3折快衝！這回高雄五星「漢來大飯店」祭出超狂優惠了，因應即將到來的中秋連假，特地規劃「瘋中秋住漢來」客房專案，含早餐最高可享約2.3折優惠，一個人免1400元，8月28日正式開賣，官網訂購搭配高鐵還可以享車票8折優惠，超殺好康只賣3天快把握機會喔。

「我是李洋，我是金門人」羽球金牌李洋的故鄉愛！來看看金門古寧頭怎麼玩？

當東京奧運羽球男子雙打組，代表台灣的李洋、王齊麟奪下世界金牌的那一夜，李洋感性在臉書寫下：「我是李洋，我是金門人，我來自台灣。」 李洋大聲宣告對家鄉金門的愛，這個帶有軍事戰地色彩的島嶼，再次閃閃發光

要價一晚8千8竟「流黃色髒水」　日系新飯店「JR東日本台北」回應了！

有網友在《爆怨公社》po文分享，日前入住日系一家新開幕的飯店，一晚要價8,800元，但品質卻讓人不敢恭維，因為就連想泡個...

藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券回來了！8大振興券懶人包 面額、數量一次看

行政院昨天(26日)正式公布五倍券規劃，其他各部會藝FUN券、農遊券、動滋券、客庄券也將「捲土重來」。去年各部會因各自規畫App或網站，登記、抽籤、領取方式都不同，且網站當機及驗證號碼塞車等引發民怨，行政院這次已責成政委唐鳳設計、經濟部規畫單一平台集合各票券統一抽籤，方便民眾操作。

松阪和牛嫩肩、伊比利豬送到家！「橘色」推中秋烤肉組

繼去年春節首度推出年菜宅配組合後，橘色涮涮屋今年呼應即將到來的中秋節，首度推出奢華烤肉組，吃得到日本松阪和牛、美國Pri...

抓住暑假的尾巴！全台10個適合「親子放電旅遊」收心好趣處

小孩總是擁有花不完的精力，使得帶著孩子們出門就如同打仗一般。倘若有個戶外的空間能讓這些小怪獸們盡情揮灑活力，同時也能達到寓教於樂的效果，肯定是父母親的最大救星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。