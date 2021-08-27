「我是李洋，我是金門人」羽球金牌李洋的故鄉愛！來看看金門古寧頭怎麼玩？

當東京奧運羽球男子雙打組，代表台灣的李洋、王齊麟奪下世界金牌的那一夜，李洋感性在臉書寫下：「我是李洋，我是金門人，我來自台灣。」

李洋大聲宣告對家鄉金門的愛，這個帶有軍事戰地色彩的島嶼，再次閃閃發光。李洋一家是金寧鄉古寧頭人，伯父還是古寧村長，而來到金門旅遊，古寧頭這裡又有什麼好玩的呢？

北山古洋樓彈痕斑斑，成為旅客眼中獨特景致；圖片／欣傳媒

首先，「古寧頭」聚落是由南山、北山、林厝三個聚落合稱，居民多姓李（李洋也姓李！賓果！）而這裡也就是古寧頭戰役的地點。南山與北山聚落隔著雙鯉湖相望，朝著關帝廟而建，因受到戰爭波及，有的建築重新修復完成，有的斷壁殘壁如「北山古洋樓」還留有清晰可數的彈痕。

這座洋樓是90幾年前，由當地李姓三兄弟去菲律賓做生意，事業有成後返鄉蓋的，沒想到因為洋樓地勢高，在戰爭時被共軍占據為指揮所，身經無數槍射砲擊，殘破至今。在和平的時代北山古洋樓不僅保留濃濃的歷史記憶，也成為旅人鏡頭裡非常獨特的風景，搶占IG版面。

72年前的古寧頭戰役開啟了國共之間緊張的長期對峙，直到30年後雙方停止砲擊，結束一段「單打雙不打」（逢單日砲擊，雙日不砲擊）的日子。金門軍方也隨之在古寧頭建成「古寧頭戰史館」。

古寧頭戰史館；圖片／欣傳媒

戰史館裡保存照片和大型油畫等史料，每天固定播放14場古寧頭大戰影片，讓踏上金門的旅人，能認識這塊土地被奮力死守，慘烈的歷史。當然還要順道去1.2公里外的地標「古寧頭牌樓」，在寧靜的夕陽下一睹英勇戰士的塑像身影。

古寧頭牌樓；圖片／欣傳媒

座落於海岸邊的「北山播音牆」也是見證歷史的一處景點，正面由48組揚聲器組成，聲音可傳播25公里，當時鄧麗君錄製的音訊就是這樣順順地傳到對岸：「親愛的大陸同胞你們好，我是鄧麗君……」這就屬於「心理戰」前線，用國語、閩南語廣播及招降。現在每天都會播放鄧麗君的音訊，也可以進入播音室拍照參觀，而播音牆外圍更是吸引眾多遊客取景搶拍的地方。

北山播音牆卸下軍事責任，成為旅遊熱點；圖片／欣傳媒

可參觀神祕的播音室；圖片／欣傳媒

漫遊在古寧頭聚落，雖然有不少戰爭遺跡，但是已感受不到緊張的氛圍。和平之風吹乾了南山聚落的麵線，三眼井是當地獨特景致。每年3至5月是石蚵和小麥產季，會舉辦金寧鄉石蚵小麥文化季，平常也能到「金門縣水產試驗所石蚵之家」品嘗道地蚵仔麵線、蚵仔煎、蚵嗲等石蚵料理。

到這裡一定要嘗嘗鮮甜的石蚵；圖片／欣傳媒

而金寧還有一間代表金門老味道的「老麵茶」，手工炒製的麵茶有紅蔥頭、芝麻及素食3種口味，搭配自家栽種芋頭和地瓜再親自製作的芋圓、地瓜圓，令人安心又美味的味道讓人吃過就懷念不已。受到疫情影響，老麵茶目前暫時休業，預計9月會再開張營業！

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撰文／林芳如

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