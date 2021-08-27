快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我是李洋，我是金門人」羽球金牌李洋的故鄉愛！來看看金門古寧頭怎麼玩？

欣傳媒 / 欣傳媒
金寧鄉的慈湖三角堡；圖片／欣傳媒
金寧鄉的慈湖三角堡；圖片／欣傳媒

當東京奧運羽球男子雙打組，代表台灣的李洋、王齊麟奪下世界金牌的那一夜，李洋感性在臉書寫下：「我是李洋，我是金門人，我來自台灣。」

李洋大聲宣告對家鄉金門的愛，這個帶有軍事戰地色彩的島嶼，再次閃閃發光。李洋一家是金寧鄉古寧頭人，伯父還是古寧村長，而來到金門旅遊，古寧頭這裡又有什麼好玩的呢？

北山古洋樓彈痕斑斑，成為旅客眼中獨特景致；圖片／欣傳媒
北山古洋樓彈痕斑斑，成為旅客眼中獨特景致；圖片／欣傳媒

首先，「古寧頭」聚落是由南山、北山、林厝三個聚落合稱，居民多姓李（李洋也姓李！賓果！）而這裡也就是古寧頭戰役的地點。南山與北山聚落隔著雙鯉湖相望，朝著關帝廟而建，因受到戰爭波及，有的建築重新修復完成，有的斷壁殘壁如「北山古洋樓」還留有清晰可數的彈痕。

這座洋樓是90幾年前，由當地李姓三兄弟去菲律賓做生意，事業有成後返鄉蓋的，沒想到因為洋樓地勢高，在戰爭時被共軍占據為指揮所，身經無數槍射砲擊，殘破至今。在和平的時代北山古洋樓不僅保留濃濃的歷史記憶，也成為旅人鏡頭裡非常獨特的風景，搶占IG版面。

72年前的古寧頭戰役開啟了國共之間緊張的長期對峙，直到30年後雙方停止砲擊，結束一段「單打雙不打」（逢單日砲擊，雙日不砲擊）的日子。金門軍方也隨之在古寧頭建成「古寧頭戰史館」。

古寧頭戰史館；圖片／欣傳媒
古寧頭戰史館；圖片／欣傳媒

戰史館裡保存照片和大型油畫等史料，每天固定播放14場古寧頭大戰影片，讓踏上金門的旅人，能認識這塊土地被奮力死守，慘烈的歷史。當然還要順道去1.2公里外的地標「古寧頭牌樓」，在寧靜的夕陽下一睹英勇戰士的塑像身影。

古寧頭牌樓；圖片／欣傳媒
古寧頭牌樓；圖片／欣傳媒

座落於海岸邊的「北山播音牆」也是見證歷史的一處景點，正面由48組揚聲器組成，聲音可傳播25公里，當時鄧麗君錄製的音訊就是這樣順順地傳到對岸：「親愛的大陸同胞你們好，我是鄧麗君……」這就屬於「心理戰」前線，用國語、閩南語廣播及招降。現在每天都會播放鄧麗君的音訊，也可以進入播音室拍照參觀，而播音牆外圍更是吸引眾多遊客取景搶拍的地方。

北山播音牆卸下軍事責任，成為旅遊熱點；圖片／欣傳媒
北山播音牆卸下軍事責任，成為旅遊熱點；圖片／欣傳媒

可參觀神祕的播音室；圖片／欣傳媒
可參觀神祕的播音室；圖片／欣傳媒

漫遊在古寧頭聚落，雖然有不少戰爭遺跡，但是已感受不到緊張的氛圍。和平之風吹乾了南山聚落的麵線，三眼井是當地獨特景致。每年3至5月是石蚵和小麥產季，會舉辦金寧鄉石蚵小麥文化季，平常也能到「金門縣水產試驗所石蚵之家」品嘗道地蚵仔麵線、蚵仔煎、蚵嗲等石蚵料理。

到這裡一定要嘗嘗鮮甜的石蚵；圖片／欣傳媒
到這裡一定要嘗嘗鮮甜的石蚵；圖片／欣傳媒

而金寧還有一間代表金門老味道的「老麵茶」，手工炒製的麵茶有紅蔥頭、芝麻及素食3種口味，搭配自家栽種芋頭和地瓜再親自製作的芋圓、地瓜圓，令人安心又美味的味道讓人吃過就懷念不已。受到疫情影響，老麵茶目前暫時休業，預計9月會再開張營業！

【延伸閱讀】

戴資穎最愛這間飯糰、最愛景點是動物園！小戴的故鄉高雄怎麼玩？回宜蘭指定要吃魚丸米粉！李智凱的故鄉宜蘭怎麼玩？「楊太太們」來秘境拍網美照吧！ 楊勇緯的故鄉台中后里怎麼玩？退休想回台東開早餐店！舉重金牌郭婞淳的故鄉 台東怎麼玩？

撰文／林芳如

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197293

菲律賓 秘境 動物園

延伸閱讀

李洋拿下奧運金牌 妹妹坦言「壓力大到想吐」

「麟洋配」光榮返鄉！「金牪」餐廳端出全牛宴、瓊林宴

都是銀行職員…戴資穎比麟洋少了一身分 代言荷包滿滿

麟洋配台灣之光紀念酒亮相 8/30金門縣民抽籤

相關新聞

五星漢來大飯店「中秋2.3折」這天開賣！每人免1400元還附早餐，高鐵加購再享8折

五星飯店中秋節下殺約2.3折快衝！這回高雄五星「漢來大飯店」祭出超狂優惠了，因應即將到來的中秋連假，特地規劃「瘋中秋住漢來」客房專案，含早餐最高可享約2.3折優惠，一個人免1400元，8月28日正式開賣，官網訂購搭配高鐵還可以享車票8折優惠，超殺好康只賣3天快把握機會喔。

「我是李洋，我是金門人」羽球金牌李洋的故鄉愛！來看看金門古寧頭怎麼玩？

當東京奧運羽球男子雙打組，代表台灣的李洋、王齊麟奪下世界金牌的那一夜，李洋感性在臉書寫下：「我是李洋，我是金門人，我來自台灣。」 李洋大聲宣告對家鄉金門的愛，這個帶有軍事戰地色彩的島嶼，再次閃閃發光

要價一晚8千8竟「流黃色髒水」　日系新飯店「JR東日本台北」回應了！

有網友在《爆怨公社》po文分享，日前入住日系一家新開幕的飯店，一晚要價8,800元，但品質卻讓人不敢恭維，因為就連想泡個...

藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券回來了！8大振興券懶人包 面額、數量一次看

行政院昨天(26日)正式公布五倍券規劃，其他各部會藝FUN券、農遊券、動滋券、客庄券也將「捲土重來」。去年各部會因各自規畫App或網站，登記、抽籤、領取方式都不同，且網站當機及驗證號碼塞車等引發民怨，行政院這次已責成政委唐鳳設計、經濟部規畫單一平台集合各票券統一抽籤，方便民眾操作。

松阪和牛嫩肩、伊比利豬送到家！「橘色」推中秋烤肉組

繼去年春節首度推出年菜宅配組合後，橘色涮涮屋今年呼應即將到來的中秋節，首度推出奢華烤肉組，吃得到日本松阪和牛、美國Pri...

抓住暑假的尾巴！全台10個適合「親子放電旅遊」收心好趣處

小孩總是擁有花不完的精力，使得帶著孩子們出門就如同打仗一般。倘若有個戶外的空間能讓這些小怪獸們盡情揮灑活力，同時也能達到寓教於樂的效果，肯定是父母親的最大救星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。