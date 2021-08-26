抓住暑假的尾巴！全台10個適合「親子放電旅遊」收心好趣處

▲親子同遊全台各地觀光農場寓教於樂。 記者-王政／攝

【旅奇傳媒/記者-王政】有小孩的父母們一定會十分認同，每一個辛苦懷胎十月的小寶貝，不只可愛的像天使，內心也同時住著小天使和小惡魔，因為他們總是擁有花不完的精力，使得帶著孩子們出門就如同打仗一般，總是讓父母累的人仰馬翻。但倘若有個戶外的空間能讓這些小怪獸們盡情揮灑活力，同時也能達到寓教於樂的效果，肯定是父母親的最大救星。而台灣休閒農業發展協會所打造的「農遊超市」網站，特別將各個農村的特色進行分類，將散落在各縣市的農業最精華之處挖掘出來，其中就有10個適合小朋友們放電的好去處，讓我們一起抓住暑假的尾巴，一家大小來去樂遊台灣。

▲快來按圖索驥，親子一起體驗農業旅遊。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

01 宜蘭【宜農牧場】

身為當地老字號的農場，因為樸實與人情味，讓宜農牧場一直是許多人帶著一家大小旅遊的最佳目的地。雖然占地不大，但宜農牧場擁有許多親近人的山羊、兔子、天竺鼠、麝香豬、雞、鴨、鵝等小動物，不僅可近距離餵食小動物、體驗擠羊奶，還有兒童遊樂設施及親子DIY可以體驗，加上能品嘗香濃的羊奶及吃冰淇淋，成為到訪宜蘭時親子旅遊的好去處。

★地址：宜蘭縣冬山鄉長春路239巷17號

▲近距離餵食可愛動物。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

02 基隆【綠竹園山薯農場】

處於四面環山竹林的綠竹園山薯農場，環境十分清幽，小湖相伴與水相依，加上飼養著草魚、鯉魚、台灣鯛、青蛙、螢火蟲、台灣藍鵲、竹雞、穿山甲等，自然田園種植野生蔬菜自給自足。由於盛產山藥，讓綠竹園能提供導覽、採收、DIY等體驗，加上蘿蔔糕、草仔粿或蘿蔔乾的製作，絕對讓長年生長在都市的小孩們充滿興致。

★地址：基隆市七堵區自強路147-1號

▲進入竹林體驗挖竹筍。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

03 桃園【山腳鹿場水鹿之家】

喜歡溫馴的小鹿？其實不一定需要飛到日本，在「山腳鹿場．水鹿之家」一樣可以欣賞到，這個擁有北台灣小奈良之稱的桃園熱門親子景點，不僅有超可愛的梅花鹿、水鹿可以讓旅客近距離接觸，還有專業的導覽解說，加上寬闊的場域讓小朋友能遛鹿、騎玩具車等，絕對能輕鬆消磨這些小怪獸的旺盛精力。

★地址：桃園市蘆竹區山富街137 號

▲跟溫馴的小鹿和影。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

04 苗栗【飛牛牧場】

身為全國第一家行政院農委會專案輔導成功的綜合型休閒農場，飛牛牧場早已成為無數旅客心之所向。由於坐落在遠離塵囂的山林之中，加上具有120公頃的面積，讓飛牛牧場能打造出青蔥的綠野上低矮房舍和成群乳牛的夢幻場景，不僅小朋友能在寬廣的草地上盡情奔跑，也能體驗餵牛羊、DIY等活動，成為親近大自然的最佳選擇。

★地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號

▲近距離與小動物們互動。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

05 彰化【魔菇部落休閒農場】

追求「卓越品質、顧客滿意、市場導向」的理念，擅長於農業科技的蕈優集團，特別於彰化創立了「魔菇部落」。在這裡，小朋友們能體驗到種香菇、可口的Pizza DIY、玩沙、小火車、大草地滾球，以及參觀高規格打造的廠房等，不僅充滿娛樂性，又能在玩樂中學習香菇的多樣化知識，成為吸引家長們走訪的最佳場域。

★地址：彰化縣埔心鄉柳橋東路829號

▲在充滿娛樂性園區內認識菇類。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

06 南投【集元果農場】

為了讓集集山蕉的美味能延續，同時傳承在地的故事，「集元果」品牌因此誕生。這個位於台灣中部海拔250公尺山區的農場，因為土壤肥沃、排水良好，成為孕育蕉類生長的天堂，農場裡設有生產基地，裡面遍植超過百種的國內外蕉類，重現昔日香蕉王國的美譽，也成為小朋友們學習知識的天然教室。

★地址：南投縣集集鎮大坪巷38號

▲進入天然教室認識各種果樹。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

07 雲林【晁陽綠能休閒農場】

以太陽能專業技術、安心精緻農業、教育體驗中心為三大營運主軸的晁陽綠能休閒農場，向消費著們傳遞「綠色經濟」的重要理念。這座以太陽能休閒農場為經營理念的農場，將綠能環保、安心健康飲食介紹給大家，藉由各種體驗課程以五感記憶來深植旅客心中，讓到訪的一家人吃得安心、玩得更開心。

★地址：雲林縣麥寮鄉興華路32號

▲動手做體驗綠能環保。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

08 台南【台南鴨莊休閒農場】

從傳統菜鴨養殖及鴨蛋加工生產為主，逐漸轉型成具備寓教於樂的休閒農場，讓「台南鴨莊」能結合農業、教育與餐廳，提供親子旅遊、度假休閒、戶外教學的極佳環境。在這裡，能品嘗到各種蛋類加工品，加上生態解說，農牧體驗教學課程等鴨生態的解說，讓玩樂與教育充分融合成深具娛樂趣味的旅程。

★地址：台南市官田區三塊厝段178-1號

▲了解鴨生態並進行鴨蛋加工製作。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

09 高雄【農春鎮生態農場】

佔地約5公頃的農春鎮生態農場，因為身處大崗山畔、二層溪旁，可說是風光明媚。為了吸引小朋友們走出教室、走進大自然，農春鎮打造出農村生活體驗結合生態為主題的戶外教學空間，不論是戲水池玩水，或是撿雞蛋、可愛動物區餵食雞羊兔，還是焢土窯烤肉聚餐等，絕對讓小朋友們對於農村生活體驗讚不絕口。

★地址：高雄市阿蓮區中路里3-66號

▲體驗農村生活進行互動學習。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

10 台東【關山鎮農會米國學校】

為推廣當地的稻米，關山鎮農會特別將舊碾米廠改建成米國學校，這個位於台9線道路旁的場域，牆面上漆上米寶寶的圖樣，園內擺設則是富有朝氣，加上設有水稻文物館、米食DIY教室、米雕教室、農產品展售中心，能讓每位到訪的小朋友們，深刻認識粒粒皆辛苦的不易與惜福心。

★地址：台東縣關山鎮昌林路24之1號

▲認識米與了解製米的流程。 圖：台灣休閒農業發展協會／提供

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