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帛琉泡泡熱賣！華航、長榮等擬增飛 每週載客量增5倍

欣傳媒 / 欣傳媒
帛琉是潛水者的天堂；圖片／帛琉觀光局提供
帛琉是潛水者的天堂；圖片／帛琉觀光局提供

台帛旅遊泡泡2.0版，由於提供免費疫苗給旅客施打，旅行社自推出產品以來，預訂爆量，由於需求量大，現行華航一週2班、一班載客158人，難以因應需求，桃機等相關單位針對此開會討論，擬取消帛珫每週2班航班限制，包括華航、長榮、帛琉航空等航空公司也申請增班及飛航帛琉航線，根據申請載客量，將從現行的一週載客300多人，增加至1,500多人，運能增加約5倍。

對此帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均說明，觀光局、民航局均已取消帛琉每週2班限制，恢復航權每週對飛各8班，報請指揮中心核定。

華航將從每週2班增至4班長榮、帛琉航空也擬增飛

目前台灣的帛琉航權有8班，華航有6班，長榮有2班，實際執飛只有華航帛琉航線每週三、六2班，據悉，華航、長榮、帛琉航空均已向民航局提出飛航帛琉的增班或增飛申請。

華航自台帛旅遊泡泡2.0版8/14啟動以來，載客率達9成，還保留一些座位給帛琉的病患及其家屬，由於相當多的旅行社業需求機位，因此提出一週飛航週4班（週一、三、五、六）申請，採737機型（可搭載158人），等待核定，通過後夏季班表將執行至10月。

除了華航之外，長榮航空、帛琉航空也計畫飛航台北–帛琉航線，長榮航空擬飛航週三、六2班，採A321機型（可搭載176人），帛琉航空將飛航週二、四、六3班，採A320機型（可搭載180人）。

若台灣旅客第一劑打莫德納或AZ到帛琉打第二劑BNT要準備英文醫師證明

帛琉觀光局原於8/17公告，8/19後莫德納疫苗將無法提供給旅客施打，若旅客已在台施打過第一劑AZ到帛琉只能施打嬌生，由於台灣衛福部還未同意AZ+嬌生的混打，此舉引起譁然，帛琉觀光局官網8/18更新說明，若台灣旅客第一劑施打莫德納或AZ，欲前往帛琉施打第二劑，可選擇施打BNT輝瑞，但必須提供英文版醫生開立建議施打證明，並於帛琉施打疫苗前簽署帛琉衛福部的免責聲明。

台帛旅遊泡泡入境帛琉程序不變返台新增第12至14天PCR檢測

此外，零確診的帛琉，日前傳出2例境外移入確診，帛琉方面檢疫加嚴，帛琉總統惠恕仁特別澄清，升級檢疫針對非旅遊泡泡，台帛旅遊泡泡沒有改變，維持現有協議，持續進行。台灣中央流行疫情指揮中心也申明，帛琉旅遊泡泡返台檢疫加嚴，除維持返台在機場配合採深喉唾液PCR檢測、第5日自費進行PCR檢測取得陰性報告後，最快第6日起改一般自主健康管理外，新增加入境後第12至14日公費進行PCR檢測。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197186

帛琉 航空 華航

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