獎金超過10萬元！ 台灣好行「北投-竹子湖線」創意遊程影片徵選 好康限量套票下殺99元

疫情趨緩，臺北市政府觀光傳播局也持續醞釀在地觀光能量，邀請民眾搭乘台灣好行~北投-竹子湖線（小9公車），享受戶外自然生態之美。即日起至10月11日止舉辦「追竹小幸福 9要北投竹子湖」創意遊程影片徵選，鼓勵民眾踴躍發揮創意，設計獨特玩法並拍攝短片，總獎金高達10萬元，第一名將獨得5萬元。此外，亦同步推出3款99元好行超值套票，歡迎民眾到北投出遊。

陽明山國家公園自2020年獲得國際寧靜組織認證，成為世界首座「都會寧靜公園」（URBAN QUIET PARKS），更是時代雜誌公布2021年全世界最佳百大景點之一，已成為許多臺北市民爬山賞景的首選勝地。臺北市政府觀光傳播局希望透過民眾的視野，發掘北投-竹子湖線創新玩法，舉辦「創意遊程影片徵選活動」，邀請民眾結合台灣好行~北投-竹子湖線至少兩個站點及站點周邊景點元素，如觀光資源、旅服中心、旅宿、歷史文化及在地美食，規劃最具創意的旅遊路線，拍攝3分鐘以內的遊程推薦影片。

即日起至10月11日前往活動官網投稿，第一名獎金5萬元，共錄取優勝者及佳作各3名，活動總獎金超過10萬元。

北市觀傳局大力推廣北投、陽明山觀光，邀請民眾搭乘台灣好行~北投-竹子湖線出遊（右2觀光傳播局沈永華專門委員、左2交通部觀光局陳淵楠科長、右1台北市溫泉協會周水美理事長、左1大南汽車宋成章副總經理）；圖片／台北市觀傳局提供

觀光傳播局沈永華專門委員說：「今年我們加碼推出3款北投-竹子湖線好行優惠套票，透過結合路線周邊的景點及店家，希望振興北投在地觀光及經濟，並提供旅客更便捷、全面性的旅遊服務。」觀光傳播局聯手大南客運及北投特色店家，推出3款限量99元好行超值套票，每款套票原價超過300元，以3折優惠方式下殺99元促銷，希望帶動北投旅遊旺氣！

每款套票有吃有玩，內容包含小9公車一日乘車券、飲料兌換券及北投伴手禮兌換券，有硫磺磚與桶柑醬、繡球花玻璃杯或無土栽培瓶盆栽，憑套票更可享有超過22家北投店家優惠折扣，民眾可至活動官網選購，數量有限，售完為止。

台灣好行~北投-竹子湖線今年推出3款99元優惠套票，好玩又超值，一票在手遊遍北投！圖片／台北市觀傳局提供

網紅KOL老爸周剛毅近期才剛帶著家人體驗套票，他現場分享說：「這次套票CP值很高，每款只要99元，內容包含公車一日券、店家門票或伴手禮，還可以換飲料，建議一個家庭可以購買不同款套票搭配使用，兌換不同的伴手禮。」

生活網紅老爸現身說法分享搭配不同款套票搭乘北投竹子湖線經驗，歡迎大家到北投來趟親子遊；圖片／台北市觀傳局提供

觀光傳播局與雄獅旅遊合作，同步推出「入住送套票」方案，即日起至12月31日，民眾於雄獅旅遊訂房網站，訂房入住臺北市指定飯店，即可獲得好行套票。台灣好行小9公車每日進行車輛內部清潔消毒工作，以提供安全的乘車環境，讓民眾搭乘之餘也安心防疫，歡迎一起搭上「追竹小幸福 9要北投竹子湖」順風車，發掘不一樣的玩法!

★創意遊程影片徵選時間：即日起至 2021/10/11。

★影片徵選暨套票活動官網：https://www.beitou-zhuzihu.com.tw

★雄獅旅遊 追竹專線：（02）8793－9611

Editor／Sasa

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