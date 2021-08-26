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新航復飛台北—洛杉磯 旅行社推機加酒7天59,999起

欣傳媒 / 欣傳媒
新加坡航空復飛台北與洛杉磯之間直航，採用A350-900機型執飛；圖片／新加坡航空提供
新加坡航空復飛台北與洛杉磯之間直航，採用A350-900機型執飛；圖片／新加坡航空提供

新加坡航空今(8/25)日起，開啟往返台北與洛杉磯之間的直航服務，是停飛13年後復飛，一週3班、採用A350-900機型執飛，以最新客艙產品採3客艙配置，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙，共253個座位，同時也拓展貨運服務。

新加坡航空表示，除了便利的客運直航服務，直飛服務也拓展貨運服務，將一般貨郵、生鮮產品及高科技產品從台灣運送至美西。

新加坡航空全新A350-900機型，提供更舒適飛行體驗；圖片／新加坡航空提供
新加坡航空全新A350-900機型，提供更舒適飛行體驗；圖片／新加坡航空提供

新航台北–洛杉磯兼具客運與貨運採用全新機型提供更舒適飛行體驗

新航台灣分公司總經理蔡建華表示，洛杉磯是台灣旅客最喜愛的航點之一，很開心推出台北與洛杉磯間便捷的航班服務，不僅展現新航在台灣重建並拓展客運及貨運航網的承諾，也讓台灣旅客享受新航的客艙產品及機上服務。

新航台北—洛杉磯直航採用的A350-900ULR，是全新的超長程機型，具有更高的天花板、更大的舷窗、特別寬敞的機體與具有舒緩時差的客艙照明設計等特色，提供旅客更加舒適的空中飛行體驗。以碳纖維複合材質打造的機體結構，提供更優化的客艙高度與濕度，藉以改善空氣品質。

【飲酒過量 有害健康】

新加坡航空時刻表；圖片／新加坡航空提供
新加坡航空時刻表；圖片／新加坡航空提供

經濟艙來回票價4萬3568元起12/31前訂位可免費更改日期

新航台北—洛杉磯直飛，經濟艙單程含稅票價2萬9538元、來回票價4萬3568元起，另外，為使旅客在這個充滿變數的期間可以安心規劃行程，新航提供更多購票彈性，2021年12月31日前的新訂位購票可免費無限次更改旅行日期，但仍須支付票差及稅差。

新航也提供學生族群優惠，只要成為KrisFlyer會員並持有效學生身分，就能享有部分票價種類9折優惠，及飛往美國航點3件免費託運行李額度。

新航強化防疫措施，在飛機上提供防疫包內含抗菌濕紙巾、乾洗手及醫療口罩。飛機客艙均經過徹底清潔，並加強公共區域及常接觸表面的消毒。每架飛機均配備HEPA過濾系統，可濾除空氣中99.9％以上的懸浮微粒。在飛行中，客艙空氣每2～3分鐘換新一次。

旅行社包裝7天5萬多住四星酒店贈送機場酒店接送一次

台灣旅行社業者也配合新航重啟台北－洛杉磯航線，推出相關機+酒套裝產品，例如雄獅旅遊即日起推出「新加坡航空洛杉磯超值機加酒7天4夜」，全程入住四星級飯店，每人最低價59,999元起，並贈送機場至酒店來回接送機一次。

雄獅旅遊表示，旅客抵達洛杉磯機場，即有接機人員於出境大廳等候，並以專車接送至指定飯店，推薦可入住San Gabriel希爾頓飯店或San Gabriel喜來登飯店，周邊多家商場、餐廳林立，距離洛杉磯市中心僅需15分鐘路程，前往加州迪士尼樂園或好萊塢環球影城也只要約30分鐘就能抵達。自由行旅客另可加購天使之城品酒1日遊、好萊塢山輕健行及馬里布海灘1日遊等商品，讓行程安排更便利彈性。

【新加坡航空】官網

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/197257

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