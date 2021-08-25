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+0回來了！foodpanda推限定快閃優惠 全平台滿額7.5折

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
慶祝今日本土0確診，消費滿200元輸入優惠碼「CHIALIN」即享7.5折優惠，最高可折100元。圖／foodpanda提供
慶祝今日本土0確診，消費滿200元輸入優惠碼「CHIALIN」即享7.5折優惠，最高可折100元。圖／foodpanda提供

相隔108天，本土疫情終於再度傳出好消息，指揮中心宣布今日本土0確診，不只讓全台民眾心情都相當振奮，許多店家也推出限時快閃優惠，一同慶賀！疫情期間發揮重要角色的美食外送平台foodpanda推出限定快閃優惠，即刻起全平台消費滿200元輸入優惠碼「CHIALIN」即享7.5折優惠，最高可折100元。（優惠碼數量有限，每人限用1次）

不過，＋0並不代表已經沒有疫情，指揮中心仍是呼籲民眾要持續維持遵守各項防疫措施。依舊不想到人多市場冒險的民眾，依舊可以透過foodpanda、Uber Eats買足各項美食生鮮、民生物資。雙平台於8月31日前持續推出傳統市場外送優惠活動，於Uber Eats點購傳統市場商品，輸入「新鮮直送」優惠代碼，可享一次性不限訂單金額的7折優惠（最高可折抵100元）。於foodpanda訂購時輸入優惠碼「168」，單筆訂單即可享6.9折優惠，最高可折抵100元，滿599元再送foodpanda環保購物袋乙個（數量有限，贈完為止）。

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