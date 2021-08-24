快訊

陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

85歲長者打AZ疫苗滿10周「下一針仍未知」 陳時中回應了

世界20大名市集 「基隆廟口夜市」台灣唯一入選

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲國際時尚雜誌《Tatler》評選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市入選。 　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲國際時尚雜誌《Tatler》評選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市入選。 　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】

國際知名時尚雜誌《Tatler》最新一期選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市是台灣唯一入選，與泰國水上市場、西雅圖派克市場、東京築地漁市並列。

基隆市長林右昌表示，這是廟口夜市在疫情休市兩個月之後，最好的消息。廟口夜市是台灣在地庶民文化的集合，感謝Tatler的評選，看到基隆廟口夜市充滿在地活力，也期待透過報導，讓更多國際友人認識台灣基隆，並納入疫後旅遊的清單之中。

基隆市長林右昌表示，廟口夜市是台灣的指標夜市，是許多國人與觀光客到基隆必去的景點，廟口夜市也與時俱進，攤商自製統一的識別系統，也大力推廣環保夜市理念，在疫情期間休市，廟口夜市也趁此更換自來水管，重新整理鋪面，以新面貌迎接消費者。基隆市政府也特別在廟口設置三台防疫門，並繼續維持雙罩一套、人流控管、實聯制等高規格防疫，讓國人在疫情期間也能輕鬆一下，放心的到廟口夜市品嘗台灣味。

《Tatler》雜誌認為，基隆廟口夜市是一個充滿活力且聚集台灣傳統美食及小吃的地方，深受當地人和遊客的歡迎。夜市中擁有多達200個以上的攤販，特別的是，營業時間一直開放到午夜過後，非常適合在酒吧喝幾杯後，作為續攤的選擇。

《Tatler》雜誌是國際知名時尚雜誌，以報導時尚、美食、旅行、科技、文化、娛樂新知為主，本次入選世界20大市集，包括：基隆廟口夜市、泰國安帕瓦水上市場、西班牙馬德里聖米格市場、義大利佛羅倫斯中央市場、西雅圖派克市場、墨爾本維多利亞市場、東京築地、巴黎紅孩兒市場、新加坡舊機場路熟食中心、巴賽隆納博蓋利亞市場、里斯本美食廣場市場、首爾廣藏市場、慕尼黑穀物市場、哥本哈根瓦埃勒市場、倫敦博羅市場、摩洛哥馬拉喀什德吉瑪廣場、多倫多聖羅倫斯市場、布達佩斯中央市場、舊金山渡輪大廈農夫市集、瑞典斯德哥爾摩東城室內市場。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆廟口夜市 市集 東京

延伸閱讀

再2天！基隆若連續14天+0 評估開放籃球場、兒童遊戲場

發振興券或現金好？林右昌：別因政黨各執己見非二選一

基隆開學1確診全校停課14天 林右昌：加嚴作法非逆時中

許淑華挺蔡適應選基隆市長 2人肯定林右昌勝任台北市長

相關新聞

農遊券至少發200萬張！ 面額「相當吉祥」領取方式看這

農委會去年推出每張250元的農遊券，各地農會超市業績暴衝、連結帳都要大排長龍。行政院推動振興紓困，農遊券將重出江湖，農委...

眼前就是大山美景！烏來全新湯屋「馥森阪治」8/31開幕，與世隔絕的靜謐湯泉

你也愛泡湯嗎？每逢入秋轉季，正是享受泡湯放鬆的好時節。提到泡湯，對雙北的民眾來說，北投溫泉擁有平價且便利的優勢；而保有自然景觀的烏來溫泉區，因清幽環境更具魅力。在烏來頗具人氣的馥蘭朵將帶來旗下第4個據點「馥森阪治Trio」。這間以原住民傳統家屋為概念的湯屋，集結溫泉、美食、音樂、手作等元素於一身，希望能傳達如家般的親切體驗，讓短暫歇息的旅人盡享靜謐時光。來到馥森阪治泡湯，遠望山林自在呼吸，晴天，光影在樹梢跳躍、雨天，山嵐悄然來訪。

越看越餓！肯德基跨界聯名CASETiFY　酥脆炸雞變身手機配件

跨界跨很大的配件品牌CASETiFY，這次攜手肯德基KFC，將看起來超邪惡的香嫩炸雞變成手機殼圖樣，拿在手上彷彿能透出香...

新北「無敵海景秘境」免爬山、3分鐘就到！懶人觀景步道好走CP值高

北部人賞海秘境清單再更新！新北有處口碑極佳的觀景平台，不必爬山即可將湛藍海景一覽無遺，開車人士下車3分鐘就能快速抵達，超高CP值小景點先筆記。 貢寮「龍洞灣岬步道」為東北角數一數二懶人級觀景步道

「疫苗」旅遊誰更勝出？ 一張圖看懂關島、帛琉優劣

繼今年7月關島啟動疫苗支援計畫Air V&V，掀起疫苗旅遊熱潮後，帛琉8/17公告，鑑於防疫考量，8/21之後凡台灣旅客除非施打過兩劑疫苗才得以不用在帛琉打疫苗入境，等同宣告2.0版旅遊泡泡也是以疫苗

玩具成華麗鳥居、捏麵人變身動畫！ 沉浸式「動漫藝次元特展」有哪些亮點？

你對動漫的了解有多少呢？「動漫」是指漫畫與動畫，並非只在年輕人之間有影響力，而是大眾共同的語言。可以跨越世代，串起柯南和神隱少女留給我們的回憶；也可以跨越國籍，和外國人聊嚕嚕米和冰雪奇緣。動漫元素其實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。