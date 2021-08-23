眼前就是大山美景！烏來全新湯屋「馥森阪治」8/31開幕，與世隔絕的靜謐湯泉

你也愛泡湯嗎？每逢入秋轉季，正是享受泡湯放鬆的好時節。提到泡湯，對雙北的民眾來說，北投溫泉擁有平價且便利的優勢；而保有自然景觀的烏來溫泉區，因清幽環境更具魅力。

在烏來頗具人氣的馥蘭朵將帶來旗下第4個據點「馥森阪治Trio」。這間以原住民傳統家屋為概念的湯屋，集結溫泉、美食、音樂、手作等元素於一身，希望能傳達如家般的親切體驗，讓短暫歇息的旅人盡享靜謐時光。來到馥森阪治泡湯，遠望山林自在呼吸，晴天，光影在樹梢跳躍、雨天，山嵐悄然來訪。

圖／馥森阪治Trio

低調簡樸是「馥森阪治Trio」給人的第一印象，不刻意彰顯建築物本體，外牆選用沈穩剛硬的酷黑色調融入自然環境。另外，烏來是泰雅族原住民的故鄉，馥森阪治也以泰雅族傳統家屋為概念出發設計，因此可於建築體外觀見到裝飾性的竹製鷹架，也是對泰雅族故鄉的致敬方式之一。

馥森阪治提供5種規格，共計16間湯屋。每間湯屋皆以「沐」、「浴」命名，包括雙人湯屋「原沐」、「森沐」，三人湯屋的「偶浴」、「香浴」、「聊浴」，取名上帶出一絲浪漫氣息卻又不失其本質。湯屋空間以4.5坪至8坪為主，「聊浴」則是館內最大坪數湯屋，12坪的戶外無景池擁有獨立衛浴及和式床墊。

馥森阪治Trio「原沐湯屋」。 圖／馥森阪治Trio

原沐湯屋

提供街景景觀「原沐」約4.5坪大，窗台採無玻璃設計，提供旅人零距離貼近大自然的美好；木造裝潢設計勾勒出湯屋的溫暖質地，搭配乾燥植物的牆面，呼應馥森阪治回歸自然的個性。

馥森阪治Trio「森沐湯屋」。 圖／馥森阪治Trio

森沐湯屋

漆黑的空間以竹簾營造出樸實流暢，自然清新的氛圍，室內暈黃色調形塑出的慵懶感令人感到放鬆。半個牆面大的戶外窗將6坪大的空間一路延伸向外，彷彿佔領了整座森林美景。

馥森阪治Trio「相浴湯屋 」。 圖／馥森阪治Trio

相浴湯屋

雖然只有7坪大，但「相浴」湯屋的視覺延伸卻包下整座山林，營造出最貼近大自然的體驗，揉合竹簾與木造的溫潤木質元素，讓人不自覺放鬆下來，靜靜感受沉靜與溫暖的美好。

馥森阪治Trio「聊浴湯屋」。 圖／馥森阪治Trio

聊浴湯屋

戶外無景池、館內坪數最大的「聊浴」佔地12坪，提供獨立衛浴及和式床墊，採室內外空間規劃，提供身心靈壓力釋放的泡湯空間。

馥森阪治館內的「Innori 因諾莉餐廳」取名自泰雅語，有禱告之意，每日提供套餐、下午茶點心等多元料理，餐廳菜單以原住民文化為基底，搭配義式窯燒烹飪手法，同時依據不同季節更換食材，將食物天然原味完美呈現。另外館內可攜帶寵物入園用餐，但需替毛孩準備寵物籠。貴賓泡湯時，得將寵物籠託放於櫃檯。

圖／馥森阪治Trio