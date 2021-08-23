快訊

美軍徵召民航機的「阿富汗大空運」為何連鎖惹火了俄國？

高端開打首日疑傳不適 桃園1女秒倒地、1男暈眩送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眼前就是大山美景！烏來全新湯屋「馥森阪治」8/31開幕，與世隔絕的靜謐湯泉

聯合新聞網 / 陳信儒
馥森阪治Trio將於8/31開幕。 圖／馥森阪治Trio
馥森阪治Trio將於8/31開幕。 圖／馥森阪治Trio

你也愛泡湯嗎？每逢入秋轉季，正是享受泡湯放鬆的好時節。提到泡湯，對雙北的民眾來說，北投溫泉擁有平價且便利的優勢；而保有自然景觀的烏來溫泉區，因清幽環境更具魅力。

在烏來頗具人氣的馥蘭朵將帶來旗下第4個據點「馥森阪治Trio」。這間以原住民傳統家屋為概念的湯屋，集結溫泉、美食、音樂、手作等元素於一身，希望能傳達如家般的親切體驗，讓短暫歇息的旅人盡享靜謐時光。來到馥森阪治泡湯，遠望山林自在呼吸，晴天，光影在樹梢跳躍、雨天，山嵐悄然來訪。

圖／馥森阪治Trio
圖／馥森阪治Trio

低調簡樸是「馥森阪治Trio」給人的第一印象，不刻意彰顯建築物本體，外牆選用沈穩剛硬的酷黑色調融入自然環境。另外，烏來是泰雅族原住民的故鄉，馥森阪治也以泰雅族傳統家屋為概念出發設計，因此可於建築體外觀見到裝飾性的竹製鷹架，也是對泰雅族故鄉的致敬方式之一。

馥森阪治提供5種規格，共計16間湯屋。每間湯屋皆以「沐」、「浴」命名，包括雙人湯屋「原沐」、「森沐」，三人湯屋的「偶浴」、「香浴」、「聊浴」，取名上帶出一絲浪漫氣息卻又不失其本質。湯屋空間以4.5坪至8坪為主，「聊浴」則是館內最大坪數湯屋，12坪的戶外無景池擁有獨立衛浴及和式床墊。

馥森阪治Trio「原沐湯屋」。 圖／馥森阪治Trio
馥森阪治Trio「原沐湯屋」。 圖／馥森阪治Trio

原沐湯屋

提供街景景觀「原沐」約4.5坪大，窗台採無玻璃設計，提供旅人零距離貼近大自然的美好；木造裝潢設計勾勒出湯屋的溫暖質地，搭配乾燥植物的牆面，呼應馥森阪治回歸自然的個性。

馥森阪治Trio「森沐湯屋」。 圖／馥森阪治Trio
馥森阪治Trio「森沐湯屋」。 圖／馥森阪治Trio

森沐湯屋

漆黑的空間以竹簾營造出樸實流暢，自然清新的氛圍，室內暈黃色調形塑出的慵懶感令人感到放鬆。半個牆面大的戶外窗將6坪大的空間一路延伸向外，彷彿佔領了整座森林美景

馥森阪治Trio「相浴湯屋 」。 圖／馥森阪治Trio
馥森阪治Trio「相浴湯屋 」。 圖／馥森阪治Trio

相浴湯屋

雖然只有7坪大，但「相浴」湯屋的視覺延伸卻包下整座山林，營造出最貼近大自然的體驗，揉合竹簾與木造的溫潤木質元素，讓人不自覺放鬆下來，靜靜感受沉靜與溫暖的美好。

馥森阪治Trio「聊浴湯屋」。 圖／馥森阪治Trio
馥森阪治Trio「聊浴湯屋」。 圖／馥森阪治Trio

聊浴湯屋

戶外無景池、館內坪數最大的「聊浴」佔地12坪，提供獨立衛浴及和式床墊，採室內外空間規劃，提供身心靈壓力釋放的泡湯空間。

馥森阪治館內的「Innori 因諾莉餐廳」取名自泰雅語，有禱告之意，每日提供套餐、下午茶點心等多元料理，餐廳菜單以原住民文化為基底，搭配義式窯燒烹飪手法，同時依據不同季節更換食材，將食物天然原味完美呈現。另外館內可攜帶寵物入園用餐，但需替毛孩準備寵物籠。貴賓泡湯時，得將寵物籠託放於櫃檯。

圖／馥森阪治Trio
圖／馥森阪治Trio

圖／馥森阪治Trio
圖／馥森阪治Trio

泡湯 溫泉 北投 下午茶 美景

相關新聞

眼前就是大山美景！烏來全新湯屋「馥森阪治」8/31開幕，與世隔絕的靜謐湯泉

你也愛泡湯嗎？每逢入秋轉季，正是享受泡湯放鬆的好時節。提到泡湯，對雙北的民眾來說，北投溫泉擁有平價且便利的優勢；而保有自然景觀的烏來溫泉區，因清幽環境更具魅力。在烏來頗具人氣的馥蘭朵將帶來旗下第4個據點「馥森阪治Trio」。這間以原住民傳統家屋為概念的湯屋，集結溫泉、美食、音樂、手作等元素於一身，希望能傳達如家般的親切體驗，讓短暫歇息的旅人盡享靜謐時光。來到馥森阪治泡湯，遠望山林自在呼吸，晴天，光影在樹梢跳躍、雨天，山嵐悄然來訪。

越看越餓！肯德基跨界聯名CASETiFY　酥脆炸雞變身手機配件

跨界跨很大的配件品牌CASETiFY，這次攜手肯德基KFC，將看起來超邪惡的香嫩炸雞變成手機殼圖樣，拿在手上彷彿能透出香...

新北「無敵海景秘境」免爬山、3分鐘就到！懶人觀景步道好走CP值高

北部人賞海秘境清單再更新！新北有處口碑極佳的觀景平台，不必爬山即可將湛藍海景一覽無遺，開車人士下車3分鐘就能快速抵達，超高CP值小景點先筆記。 貢寮「龍洞灣岬步道」為東北角數一數二懶人級觀景步道

「疫苗」旅遊誰更勝出？ 一張圖看懂關島、帛琉優劣

繼今年7月關島啟動疫苗支援計畫Air V&V，掀起疫苗旅遊熱潮後，帛琉8/17公告，鑑於防疫考量，8/21之後凡台灣旅客除非施打過兩劑疫苗才得以不用在帛琉打疫苗入境，等同宣告2.0版旅遊泡泡也是以疫苗

玩具成華麗鳥居、捏麵人變身動畫！ 沉浸式「動漫藝次元特展」有哪些亮點？

你對動漫的了解有多少呢？「動漫」是指漫畫與動畫，並非只在年輕人之間有影響力，而是大眾共同的語言。可以跨越世代，串起柯南和神隱少女留給我們的回憶；也可以跨越國籍，和外國人聊嚕嚕米和冰雪奇緣。動漫元素其實

50年歷史難敵疫情！華國飯店10月底熄燈 烤鴨仍將飄香

疫情重挫觀光餐旅業，擁有50年歷史、位於林森北路的台北華國大飯店確定將於10月31日走入歷史。華國行銷企劃部總監伍允嘉指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。