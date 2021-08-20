「疫苗」旅遊誰更勝出？ 一張圖看懂關島、帛琉優劣

帛琉旅遊泡泡原先備受看好，但8/19後已將不供應莫德納疫苗，是否將影響旅客意願；圖片／帛琉觀光局提供

繼今年7月關島啟動疫苗支援計畫Air V&V，掀起疫苗旅遊熱潮後，帛琉8/17公告，鑑於防疫考量，8/21之後凡台灣旅客除非施打過兩劑疫苗才得以不用在帛琉打疫苗入境，等同宣告2.0版旅遊泡泡也是以疫苗旅遊為主體，一起加入疫苗旅遊目的地的行列，關島VS.帛琉疫苗旅遊各自的優勢、劣勢為何？

帛琉8/19之後不提供莫德納打過AZ者需混打嬌生

帛琉旅遊泡泡2.0啟動之前，由於提供免費疫苗施打，許多人看好，但也存有疑慮，因為當地疫苗數量有限，今日帛琉觀光局即公告，8/19後莫德納疫苗將無法提供給旅客施打，8/19之後再前往帛琉的旅客，將會只有輝瑞與嬌生疫苗可以施打。

同時帛琉也宣布，8/19起若台灣民眾已接種第一劑AZ疫苗，欲到帛琉接種第二劑，只能接種嬌生。此消息一出引發爭議，日前疫情指揮中心指揮官陳時中也提醒，台灣目前還沒通過AZ混打嬌生，國際上也很少這樣的資料。

帛琉旅遊泡泡預購單爆量，台灣民眾衝著疫苗旅遊而來，針對疫苗數量與廠牌是否後續加購？帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均表示，帛琉方面將會盡全力爭取，但無法保證。

帛琉8/17公告發出後，原來爆量的帛琉訂單，將可能面臨客人因為不符合原先預期施打的疫苗品牌，而考慮是否取消訂單的危機。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍分析，目前大部分旅客預訂帛琉都是施打疫苗為主，未來可能仍有純粹出遊需求，而希望打疫苗的旅客未來還是會轉往關島。

臺灣觀光創新協會理事長李奇嶽則表示，預期帛琉旅遊風潮還會持續，但由於帛琉提供施打疫苗的政策，將比較適合未施打過疫苗的族群前往，現階段台灣仍有超過一半以上的人口未施打過疫苗，所以預期未來帛琉旅遊泡泡將以年輕族群為主。

關島觀光資源豐富，當地海灣高級飯店住房數量達一萬間；圖片／關島觀光局提供

關島客製化疫苗支援計畫推出後成效口碑佳

相較之下，關島供應的疫苗量能充沛，莫德納、輝瑞、嬌生可任選，「Air V&V疫苗支援計畫」是客製化服務，旅客按照個人意願選擇施打疫苗廠牌，一劑100元美金，關島台灣辦事處代表嚴樹芬表示，關島自7月啟動疫苗觀光之後，近2,000位台籍旅客前往，同步啟動8,000～9000晚住房，成效良好，「Air V&V」是客製化服務，旅客不需排隊，並且可以自由選擇想要施打的疫苗廠牌，自推出以來受到旅客好評，關島觀光局9月以後將以主推5天的短天數行程，將會爭取更多對台灣旅客的獎勵措施。

關島觀光資源多元豐富帛琉玩水要參加團體行程較方便

以旅遊資源來看，關島型態較為豐富，擁有沿著海灣建蓋的四、五星級飯店房間超過1萬間，及像高爾夫、潛水等各類旅遊活動，目前戶外景區皆開放，餐廳也幾乎都開放，許多購物中心已開始營業，嚴樹芬指出，關島預計8月底至9月觀光景點將全面開放。

帛琉當地旅遊資源以玩水為主，為搭船出海的型態，旅客若要玩水，業者建議還是要參加旅行社團體行程比較方便、划算。

帛琉免住防疫旅館14天關島疫苗充沛、觀光資源多

關島、帛琉的疫苗觀光各有優劣，臺灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，帛琉最大的優勢是免除返台時住宿防疫旅館14天，但在疫苗旅遊這塊，初期由於疫苗提供的數量與廠牌限制，若以現階段以疫苗旅遊為主來看，欲前往的旅客必須密切關注供應疫苗的滾動狀況。

關島的最大優勢是可自由選擇施打疫苗品牌，當地可提供的觀光設施較為豐富，旅客也可以租車自駕，缺點就是回台需住宿防疫旅館14天。在8月以前目前航班，關島有8/18、8/22出發日，帛琉有8/18、8/21、8/25、8/28出發班次。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang；圖表／林郅 Jimmy Lin

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