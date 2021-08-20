玩具成華麗鳥居、捏麵人變身動畫！ 沉浸式「動漫藝次元特展」有哪些亮點？

你對動漫的了解有多少呢？「動漫」是指漫畫與動畫，並非只在年輕人之間有影響力，而是大眾共同的語言。可以跨越世代，串起柯南和神隱少女留給我們的回憶；也可以跨越國籍，和外國人聊嚕嚕米和冰雪奇緣。動漫元素其實散落在生活之中，「動漫藝次元」是一場動漫美學展，帶我們看見台灣和國際藝術家令人驚豔的動漫創作。

動漫藝次元特展即日起至9/26在台灣藝術教育館（南海書院）免費自由參觀，場地充滿中式建築之美，看展結束後還能順道一遊的旁邊的植物園。

環境清幽的台灣藝術教育館，毗鄰台北植物園，可安排一起順遊；攝影／林芳如

展覽一共有兩個展區，一樓展現動漫與當代藝術碰撞，激發出多元創新風格的「新浪潮」。二樓則講「跨世代」，匯集來自不同世代和國籍的創作；以及另有播放經典動畫電影、自由翻閱漫畫的「慢．漫．看」區域。

這兩個展區各有什麼看頭呢？

新浪潮／玩具組鳥居 捏麵人也可以變成動畫

這一展區裡用色最活潑的是由藝術家黃子佼、台灣塗鴉教父蕭閔釗ANO、跨界藝術家呂志文攜手打造的超萌異世界。其中，黃子佼與蕭閔釗與新北市玩具銀行合作，賦予回收的二手玩具新意義，當成素材打造繽紛的《動鳥．漫居》玩具鳥居、《跨越彩虹》、《獅去勇氣》等作品，傳達動漫文化深入你我生活的一面，以及藝術永續的可能。

《動鳥．漫居》由各式各樣的紅色玩具組成，有你我都熟悉的動漫角色，而這些玩具都來自新北市玩具銀行；攝影／林芳如

而動畫導演劉育樹的《墨世曙光》則運用科技聲光，創造出遠古神話氛圍的沉浸式體驗空間，3公尺高的壁面連結地面，彷彿此刻正與女媧、神農氏、愚公等英雄並肩作戰。在故事中，后羿射日其實是天族與神族之間的末日之戰，一旦十個太陽重新合體，地球又會發生什麼滅世危機呢？

《墨世曙光》故事十分神祕奇幻，現場也擺放了漫畫讓大眾欣賞；攝影／林芳如

《墨世曙光》的沉浸式體驗空間，聲光效果十足；攝影／林芳如

台灣動漫藝術家早在國際間大放異彩，全世界第一位以捏麵人製作偶動畫的導演黃勻弦，作品《當一個人》奪得第55屆金馬獎最佳動畫短片，《山川壯麗》不只榮獲洛杉磯國際短片電影節最佳動畫獎，更在今年入圍第93屆奧斯卡最佳動畫獎。創作超過30年的跨界藝術家王登鈺以《金魚》作品拿下第56屆金馬獎最佳動畫短片獎，他們多采多姿的藝術能量，你一定要知道。

小朋友聚精會神地觀賞王登鈺的《金魚》；攝影／林芳如

跨世代／了解動漫孵育過程 集結全世界靈感給你

現場展出漫畫手稿，能了解它誕生的歷程；攝影／林芳如

在這展區，能淺顯易懂了解漫畫是如何創作、動畫又是怎麼製作，不只呈現許多現場工作樣貌，還有手翻書互動裝置，讓大眾親自體驗視覺暫留現象。

手翻書互動裝置，寓教於樂；攝影／林芳如

二樓有拍照牆，民眾能發揮創意，後置加上文字對白；攝影／林芳如

而更精采的，則是亞洲漫畫家聯展，集結新加坡張勝福、香港鄺志德、日本岩見靜治與本庄敬、馬來西亞阿魚丸之作品，可窺見漫畫創作的時代演變和不同文化背景，現場也擺放他們的漫畫、周邊以供翻閱回味。

岩見靜治作品《八朔桔男孩》；攝影／林芳如

除了上述具有高知名度的漫畫大師，也有介紹來自台灣、韓國、法國、葡萄牙及俄羅斯等國家的新銳動漫藝術家，播放他們榮獲國際各大影展獎項的動畫影片。你將會發現，動漫的表現形式和主題完全不受到侷限，而是隨著創意加乘科技工具，發揮出無限可能。

「慢．漫．看」區能自由翻閱知名漫畫，假日還會播放經典動畫電影；攝影／林芳如

這些漫畫是否也勾起你的回憶了呢？攝影／林芳如

為了推廣動漫美感教育，啟發小朋友的創作欲望，特展原本也規畫一系列的工作坊和講座，因應疫情異動，將改為線上教學及分享，影片預計在8月底前會放置至官網，歡迎大家藝起來學。

動漫藝次元特展

日期：即日起至2021/9/26（如因疫情異動，另於官網公告）

時間：9:00～17:00（週一休館）

地點：國立台灣藝術教育館，第1、2展覽廳（台北市中正區南海路43號）

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採訪／攝影：林芳如

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196803