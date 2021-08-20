台日友好 『森山大道 台灣紀行』攝影展 23日台北101開展

「台灣，與我的記憶有一種臍帶相連的感覺，彼此連繫著，

台灣與日本雙方的相互珍惜與支持，是令人動容的集體記憶！在疫情肆虐的兩個年頭，為了回報311東日本大地震的恩情，日本於今年六月第一時間向台灣提供疫苗，體現了國際社會間互助扶持的友好真諦！而台北101作為台灣的國際地標，不僅長期支持文創產業，也象徵迎向希望的燈塔。此次邀請異角藝術Art Angle林子銘，以及台灣中生代攝影家劉躍聯合策展，於辦公大樓1F藝文空間舉辦象徵「台日友好」的『森山大道 台灣紀行』攝影特展，精選出日本攝影大師 森山大道 於2015-2016年間，往返台灣的旅程中所拍攝最為親切、轉瞬即逝的台灣景色；透過攝影作品本身所展現的強韌生命力，期盼觀者能感受歷經疫情挑戰後的正面能量。

此次特展從展間設計、光線折射都精心設計，為使策展結果更具時尚感，同時也能溫暖人心，展間運用淺灰色調的木作牆面，透過大面積的輸出，搭配經典的藝術相紙，使觀者欣賞攝影作品時，充分感受到被影像包覆的感覺。為了打造最佳的觀展氛圍、表現森山大師作品的生命力及黑白影像風格，此次展覽也特別與台達電子工業股份有限公司合作，導入超廣角燈具，利用獨特的光學設計可將場域均光洗牆的方式，完美呈現攝影作品的色澤及細節，照明寬度也達到一般傳統燈具的3倍，使觀者在Gallery101感受有別先前的全新觀展體驗。

台北101辦公大樓營運長劉家豪表示，全世界最受讚譽的街拍攝影大師森山大道能夠在疫情下展出，意義非凡，不僅象徵台日友好，同時大師的作品累積來訪台灣時印象深刻的街頭巷尾，猶如一步步陪伴台灣走過艱難疫情，期待陽光的感覺，令人倍感溫暖。

協力單位日本台灣交流協會台北事務所表示，森山大道的鏡頭世界總會帶給觀眾勇氣，也讓觀眾感受到生命的力量。此刻於台北101登場森山大師的攝影特展，意義格外重大。台灣本身是個充滿活力的生命體。目前全世界還在跟疫情搏鬥，台灣也不例外。但台灣從去年的抗疫成功到今年上半年的危機處理，就像森山大師的作品一樣，讓全世界再度看見台灣的力量。疫情期間，台北101對於日台友情來說也是個不可或缺的象徵。東京奧運開幕半年前，本所與台北101、中華文化總會共同舉辦紀念點燈儀式攜手見證日台友情；今年6月到7月之間，日本捐贈共三批疫苗給台灣，每批疫苗到達的晚上，台北101點燈表達台灣民眾的謝意。許許多多的日本人都透過101光亮收到了台灣的心意。相信，此次特展會再次點亮日台間的溫暖友情。

台北101期待透過森山大道的攝影作品，讓民眾在微解封之後，有機會審視家鄉，並再次走進自己的城市當中，對照體會攝影作品的張力與感動。透過攝影家之眼，一步步的紀錄家鄉，一步步走在疫情困難處，也一步步迎向光明；藉此提示感謝包括台日友好在內，所有一起攜手走過的朋友，心存感謝。

《日本攝影大師 森山大道 介紹》

森山大道(西元1938年出生)為現今最知名的日本攝影家，被譽為「街拍傳奇」，利用搖晃、模糊與失焦的攝影風格，描繪了潛藏在城市表面下的黑暗與陌生。街拍對森山大道來說是生活的一部分，用自由意志來拍攝周遭，直覺式的按下快門，創造出流動性且充滿記憶的攝影日記。自1961年起，森山大道作品已至二十餘國巡迴展出，如泰德現代美術館(與攝影大師William Klein聯展)，卡地亞藝術基金會，紐約現代藝術博物館MoMA等。

森山大道的街頭攝影，50年來始終採取一種與大眾、庶民文化貼近的節奏，隨興、自由，卻又從我們習以為常的日常生活中捕捉到一些稍縱即逝的時刻。這種自傳性色彩濃厚，卻又具有社會紀錄功能的攝影作品，近年來受到許多國際美術館以及年輕世代的追逐，森山大道已累積舉辦將近100場遍及世界的展覽。且諸多國際重要機構廣泛展示與收藏其作品，如紐約現代美術館、紐約大都會美術館、巴黎龐畢度等。

雖然我一直祈望，至少能將這些驚鴻一瞥、卻又無止盡地與我們擦肩而過的愛戀之物留駐在膠卷中，但無論我怎麼拍，想要的東西大多數像竹籃打水般一一流走，手邊僅剩下一堆不可靠、無從捕捉的印象碎片，不知是殘像還是潛像，一層又一層厚積在我的心底。-取自《犬的記憶》-森山大道

取自森山大道攝影集「紀錄28號」拍攝台灣作品

Cherry blossoms , 1982, 森山大道作品

取自森山大道攝影集「紀錄28號」拍攝台灣作品

【台日友好『森山大道 台灣紀行』攝影特展資訊】

※展覽地點：Gallery 101 (台北市信義區信義路五段7號1F_台北101大樓)

※展覽時間：2021/08/23~2021/09/24(周一至周日，10:00-18:00)

※免費公開參觀（*請參照現場防疫規範依序參觀。）

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196844