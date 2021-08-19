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微解封泛舟遊！ 「安農溪泛舟」再開　口罩戴好初心者也能輕鬆上手

聯合新聞網 / 行遍天下
安農溪泛舟漸受遊客喜愛，因為過程既刺激又安全，沿途美景不斷，且一年四季水量穩定。（2017拍攝）
安農溪泛舟漸受遊客喜愛，因為過程既刺激又安全，沿途美景不斷，且一年四季水量穩定。（2017拍攝）

【圖／文：行遍天下】

疫情暫時降溫，目前繼續維持二級警戒，但許多景點、活動都紛紛解封，夏天最熱門的水上活動也逐步開放，台灣第三處的泛舟地點安農溪，號稱安全性較高的泛舟點，不管是晴雨天都適合下水，而且就連第一次嘗試的人也能輕鬆享樂！一起把口罩戴好，來場微解封泛舟遊。

美麗河岸與田園景觀置身異國情境　三星鄉的新興景點

宜蘭縣三星鄉有一條小溪叫「安農溪」，流經蘭陽平原南面，灌溉三星鄉大部份農田，也創造出三星蔥、上將梨等聞名全台的農產。它原本是蘭陽水力發電廠發電後「尾水」所形成的小溪，經過整治後搖身一變為亮麗多彩的景點。

原來是荒煙蔓草、一點都不起眼的野溪，但經過第一河川局多年的整治後，已脫胎換骨成清秀、潔淨的美麗水域。尤其縣府和公所在兩側堤岸上種植了許多樹木，也規劃了公園，加上超過150家以上的民宿林立溪岸，美麗的河岸與田園景觀令人有置身異國情境的錯覺。居民們自行組成了「安農溪總體發展協會」，包括志工、民宿業者都會自動自發投入安農溪的環境維護，政府與居民積極參與，正是這條小溪由醜小鴨蛻變為美麗天鵝的關鍵。所以到宜蘭旅遊的遊客，可以來此好好的體驗這處煥然一新的地方。

安農溪兩岸整治得明媚動人，風景如詩如畫。
安農溪兩岸整治得明媚動人，風景如詩如畫。

城市弱雞不用怕　泛舟第一次就上手

說到泛舟印象中就是驚險萬分時不時就來個翻船，安農溪是繼花蓮秀姑巒溪、高雄荖濃溪後，台灣第三處泛舟的地點。有別於另二處泛舟點，安農溪屬於難度較低、安全性較高的休閒性泛舟點，而且安農溪係蘭陽發電廠的尾水，所以沒有水位不穩及山洪爆發的問題，是全年都適合、不論晴雨都可照常下水的地點。

安農溪號稱安全性較高的泛舟點，全年都適合、不論晴雨都可照常下水的地點。（2017拍攝）
安農溪號稱安全性較高的泛舟點，全年都適合、不論晴雨都可照常下水的地點。（2017拍攝）

泛舟路線由三星鄉天山村下湖橋至張公圍親水公園，長達10公里，歷時約二小時，途中經過二道斜坡式的水閘門，也是最為驚險的地方。過程中也可觀賞溪岸美觀的民宿、別墅農宅、阡陌良田、落羽松秘境與多座小橋風光。

安農溪泛舟過程中會經過幾個淺灘，看似驚險其實輕舟易渡。（2017拍攝）
安農溪泛舟過程中會經過幾個淺灘，看似驚險其實輕舟易渡。（2017拍攝）

泛舟後飢腸轆轆，該到哪祭五臟廟呢？三星農會旁的「三代老店」，據說是三星人最愛去的在地小吃部之一。小吃部以麵食為主，各式湯麵、乾麵都有，其中招牌麵和豬油乾麵是人氣最旺的必點主食，再搭豬血湯、豬腸湯、下水湯、豬心湯等，除此滷大腸、黃金蛋、嘴邊肉、苦瓜封等小菜也不能少，有時還有老闆娘精心製作的季節性滷菜，如滷曇花、滷高麗菜乾等，更是絕對不要錯過，真是一處平價又美味的用餐去處。

三代老店據說是三星人最愛去的在地小吃部之一。（2017拍攝）
三代老店據說是三星人最愛去的在地小吃部之一。（2017拍攝）

三代老店據說是三星人最愛去的在地小吃部之一。（2017拍攝）
三代老店據說是三星人最愛去的在地小吃部之一。（2017拍攝）

三代老店據說是三星人最愛去的在地小吃部之一。（2017拍攝）
三代老店據說是三星人最愛去的在地小吃部之一。（2017拍攝）

　

景點推薦

安農溪泛舟

電話：(03)989-5566

網址：ann.9895566.com.tw

消費：每人750元

營時：每日09:00 及13:00 兩個梯次放船（例假日13點額滿會增開15點），全程10公里，時間約2個半小時（泛舟時間約90分鐘）

備註：請著長褲、長袖最佳，並自備一套換洗衣服；疫情期間需要全程戴口罩，還必須另帶ㄧ個口罩泛完舟可用。確切資訊，以官網公告為準。

　

三代老店小吃部

地址：宜蘭縣三星鄉中山路二段29號

電話：03-989-3165

營時：07:30 - 18:00

　

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