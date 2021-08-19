超豪華探險船Seabourn Venture 2022年4月倫敦啟航！

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】

超豪華遊輪公司Seabourn更新了其新建造的超豪華探險船Seabourn Venture的首次航行日期。該船現在將於2022╱4╱10從英格蘭格林威治（倫敦）出發進行處女航。該船將在英國各地航行2條新航線，包括從倫敦出發的首航，這些航程將於2021╱8╱19開始銷售。

Seabourn Venture的首航季將於2022╱4╱10開始，這艘船將在其處女航中探索英國。第2艘尚未命名的姊妹探險船也在T. Mariotti建造中。2艘船都將按照PC6極地級標準針對各種環境進行設計和建造，並將包括現代硬體和技術，以擴展船舶的全球部署和能力。每艘將攜帶2艘訂製潛艇、24艘Zodiacs、皮划艇和一支26人的專家探險隊。

▲Seabourn Venture訂製潛艇外觀。 圖：奇寶旅行社／提供

Seabourn總裁理查德梅多斯（Richard Meadows）指出，Seabourn Venture這個名字的推出，提供旅客更加身歷其境的航程，這些航程專為敢於體驗超越常規目的地和經驗的探險旅行者而設計。航程中將結合26位專業探險團隊，其中包括由著名的荒野專家、科學家、歷史學家和博物學家組成的出色旅遊團隊，定期與客人互動，提供敏銳的洞察力，為想要走得更遠的冒險家創造終生難忘的回憶。

▲Seabourn Venture將攜帶2艘訂製潛艇，帶領旅客探索海底世界。 圖：奇寶旅行社／提供

探險精神不失奢華風範 讓跳島旅遊更有看頭

遊輪跳島旅遊讓台灣的遊輪市場進入一個新興的藍海市場，加上坐擁海洋國家的先天優勢，都成為吸引國際遊輪爭相前來的利基點，不僅數萬噸甚至超大型的國際遊輪能夠航行於此，對於小而美、卻不失頂級服務的奢華型遊輪自然也將福爾摩沙列為布局首選。

噸位數於4萬噸以內的Seabourn，相較於中大型遊輪來說，可以更彈性的停靠各樣島嶼，不受港口碼頭胃納量的限制，或者是暗礁群生的小島，還可以抵達大船無法進入的冰山之間。因此，在台灣跳島遊輪之旅，除了可以停靠金門、澎湖、馬祖之外，還能增加基隆嶼、龜山島、小琉球、蘭嶼、綠島，大大增加航程的獨特性與可看性。

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