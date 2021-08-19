划獨木舟、花蓮騎單車！全台八月份活動推薦、景點玩法總整理

隨著微解封的政策和疫情趨緩的情形，讓關在家的兩個月出現了一些曙光和正能量。雖說許多音樂會、熱氣球嘉年華和大型活動都被延期或取消，但等了兩個月我們終於也迎來了小旅行的機會。這篇八月份旅遊活動推薦，小編將帶著你深度體驗遠離人群的活動，來去划獨木舟、賞鯨、騎單車吧！





八月份旅遊活動推薦＃1

來去花蓮騎單車

▲八月份旅遊活動推薦-來去花蓮騎單車。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

花東的山海給人一種無比治癒的感受，讓我們騎著腳踏車漫遊花蓮單車道，經過波光淋漓的七星潭、橫越全球唯二的跨板塊自行車道、買杯咖啡在貨櫃星巴克前打卡拍照。疫後旅遊別再懶腿窩在車上，跟朋友、家人出門運動運動增加免疫力吧！





八月份旅遊活動推薦＃2

一個人慢慢划SUP

▲八月份旅遊活動推薦-小琉球透明SUP。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

疫後出遊小編建議先從戶外玩法開始，避免人擠人又能保持社交距離的SUP立槳就是挺不錯的選擇。在廣闊的海域裡好好的大口呼吸，感受海水的鹹、海風的黏。在教練的帶領下就算不會划也能輕鬆上手，無論你是要站著划、坐著划、躺著划都可以，過去被禁足在家的兩個月能到海邊盡情玩樂，想到就覺得好奢侈好幸福好期待正式解封的來臨啊！





八月份旅遊活動推薦＃3

賞波斯菊、天人菊

▲八月份旅遊活動推薦-外埔漁港天人菊。（圖／muriel_0406,Instagram）

對你來說夏天是什麼顏色呢？是上山避暑的青綠、海中踏浪的碧藍，還是橘黃色的的熾陽？這個夏天跟著小編一起去看橘色的天人菊和波斯菊吧！有著頑強生命力的菊花，雖然不像玫瑰高雅，卻有數大便是美的小巧可愛，沒有溫室花朵的弱不經風，帶著自己的勇敢去面對陰晴變化。





八月份旅遊活動推薦＃4

梅花溪消暑溯溪

▲八月份旅遊活動推薦-梅花溪消暑溯溪。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在眾多玩水活動裡最消暑的非溯溪莫屬，在教練的帶領下體驗結合登山與玩水的溯溪活動。新竹尖石鄉除了知名的司馬庫斯部落和鎮西堡神木，還有一條備受溯溪人寵愛的「梅花溪」。在這條溪域裡我們可以同時體驗垂降與跳水，經過溯溪的體力考驗後還能到附近的溫泉會館泡個美人湯再回家～





八月份旅遊活動推薦＃5

划獨木舟去看海中巨象

▲八月份旅遊活動推薦-福隆象鼻岩獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

划著獨木舟去象鼻岩追日出吧！這次不再開車、走路俯瞰斷崖和海蝕地形，在大海裡用更寬闊的視野仰望大自然的鬼斧神工。破曉之前跟著教練準備拉船下水，在平靜的大海上聽船槳滑過大海的聲音，和你的伴侶、朋友一起在海中浪漫等待晨曦初露。





八月份旅遊活動推薦＃6

一起去看向日葵

▲八月份旅遊活動推薦-向陽農場。（圖／duffy_lifediary, Instagram）

每年6~10月是向日葵花盛開的季節，7月底到9月中是向日葵花海開得最茂盛的時間點，想讓向日葵溫暖你的心嗎？讓小編推薦幾個給人溫暖與正能量的向日葵景點給你：

台北-彩虹河濱公園

桃園-向陽農場

台中-福壽山農場

花蓮-台開心農





八月份旅遊活動推薦＃7

戶外小聚實境遊戲

▲八月份旅遊活動推薦-«下一個被害者»實境解謎。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

升三級到現在都沒有好好跟朋友小聚，透過3~5人一組的實境遊戲，一起在戶外破關解謎培養感情。免預約、免跟團、少人數的實境遊戲體驗，只要戴上你的手機、實境遊戲包和你的朋友，就能穿梭在大溪老街裡、台北的大街小巷中一起解謎破關。





八月份旅遊活動推薦＃8

奔向大海賞鯨豚

▲八月份旅遊活動推薦-多羅滿賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

許多人去關島、沖繩都會去賞鯨，但你知道嗎？其實台灣也是非常適合賞鯨的地方，每年4-10月是鯨豚在黑潮海域出現的黃金期，花蓮海域更有高達20多種的鯨豚類，跟著趣吧搭著賞鯨船到海豚和鯨魚的家，看他們在海洋裡快樂的游泳。





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