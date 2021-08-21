新北「無敵海景秘境」免爬山、3分鐘就到！懶人觀景步道好走CP值高

北部人賞海秘境清單再更新！新北有處口碑極佳的觀景平台，不必爬山即可將湛藍海景一覽無遺，開車人士下車3分鐘就能快速抵達，超高CP值小景點先筆記。

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貢寮「龍洞灣岬步道」為東北角數一數二懶人級觀景步道，來回不需要半小時，全程規劃完善、坡度平緩，新手也能輕鬆造訪。而近期再度引起熱議的隱藏版觀景平台，就位於南側步道口，站在木質平台上彷彿獨占整片海域，晴天時海天一線的夢幻場景令人為之傾倒。

而這處秘境不僅坐擁山海美景，峭壁景觀亦是一大亮點，還鄰近鼻頭角步道，被網友盛讚為值得回訪的小景點，善用公共交通也能抵達，作為疫後輕旅行最合適。

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龍洞灣岬步道

地址：新北市貢寮區東北角龍洞灣南岸（南側步道口觀景台）

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