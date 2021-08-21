快訊

打AZ後肺栓塞…筋肉媽媽淚嘆「逼轉行嗎」 國內還有32件

金曲32紅毯／辣噴鼻血！ 蔡家蓁「胸前全空」側身曲線露出

新北「無敵海景秘境」免爬山、3分鐘就到！懶人觀景步道好走CP值高

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@vivian06041授權、IG@smile_albee授權
圖／IG@vivian06041授權IG@smile_albee授權

北部人賞海秘境清單再更新！新北有處口碑極佳的觀景平台，不必爬山即可將湛藍海景一覽無遺，開車人士下車3分鐘就能快速抵達，超高CP值小景點先筆記。

圖／IG@smile_albee授權
圖／IG@smile_albee授權
圖／IG@smile_albee授權
圖／IG@smile_albee授權

貢寮「龍洞灣岬步道」為東北角數一數二懶人級觀景步道，來回不需要半小時，全程規劃完善、坡度平緩，新手也能輕鬆造訪。而近期再度引起熱議的隱藏版觀景平台，就位於南側步道口，站在木質平台上彷彿獨占整片海域，晴天時海天一線的夢幻場景令人為之傾倒。

而這處秘境不僅坐擁山海美景，峭壁景觀亦是一大亮點，還鄰近鼻頭角步道，被網友盛讚為值得回訪的小景點，善用公共交通也能抵達，作為疫後輕旅行最合適。

圖／IG@vivian06041授權
圖／IG@vivian06041授權

龍洞灣岬步道

地址：新北市貢寮區東北角龍洞灣南岸（南側步道口觀景台）

延伸閱讀：

新北「澎湖天堂路」未開放先轟動！盤點全台4大「海上最美延伸台」

真正海景第一排！宜蘭新秘境「漢本觀海平台」　盪彩色鞦韆飽覽美景

步道 私房景點 大台北旅遊 美景

相關新聞

新北「無敵海景秘境」免爬山、3分鐘就到！懶人觀景步道好走CP值高

北部人賞海秘境清單再更新！新北有處口碑極佳的觀景平台，不必爬山即可將湛藍海景一覽無遺，開車人士下車3分鐘就能快速抵達，超高CP值小景點先筆記。 貢寮「龍洞灣岬步道」為東北角數一數二懶人級觀景步道

「疫苗」旅遊誰更勝出？ 一張圖看懂關島、帛琉優劣

繼今年7月關島啟動疫苗支援計畫Air V&V，掀起疫苗旅遊熱潮後，帛琉8/17公告，鑑於防疫考量，8/21之後凡台灣旅客除非施打過兩劑疫苗才得以不用在帛琉打疫苗入境，等同宣告2.0版旅遊泡泡也是以疫苗

玩具成華麗鳥居、捏麵人變身動畫！ 沉浸式「動漫藝次元特展」有哪些亮點？

你對動漫的了解有多少呢？「動漫」是指漫畫與動畫，並非只在年輕人之間有影響力，而是大眾共同的語言。可以跨越世代，串起柯南和神隱少女留給我們的回憶；也可以跨越國籍，和外國人聊嚕嚕米和冰雪奇緣。動漫元素其實

50年歷史難敵疫情！華國飯店10月底熄燈 烤鴨仍將飄香

疫情重挫觀光餐旅業，擁有50年歷史、位於林森北路的台北華國大飯店確定將於10月31日走入歷史。華國行銷企劃部總監伍允嘉指...

咖啡麵包免費暢飲！松山蔦屋書店變身工作者的夢幻場域

日本蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE在2019年11月開了首家以多功能Work Style提案的「SHARE ...

微解封泛舟遊！ 「安農溪泛舟」再開　口罩戴好初心者也能輕鬆上手

疫情暫時降溫，目前繼續維持二級警戒，但許多景點、活動都紛紛解封，夏天最熱門的水上活動也逐步開放，台灣第三處的泛舟地點安農溪，號稱安全性較高的泛舟點，不管是晴雨天都適合下水，而且就連第一次嘗試的人也能輕鬆享樂！一起把口罩戴好，來場微解封泛舟遊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。