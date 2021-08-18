百貨營運長變身超人網紅？信義ATT 5大異國美食「隱藏版優惠」必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／ATT 4 FUN提供
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台北信義區為人氣逛街聖地，隨著疫情降級、有條件開放內用，ATT 4 FUN找來百貨業最高主管、日系營運長金崎先生斜槓擔任網紅主角，親上火線推薦館內主題餐廳，也同步祭出合作優惠，翻轉民眾對高層的刻板印象之餘，也讓大家疫後能省錢開吃。

圖／ATT 4 FUN提供
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ATT 4 FUN百貨此次請營運長變身為「金崎是超人」網紅角色，日前穿超人緊身衣、披風，巡視館內主題餐廳。在最新影片中，「金崎是超人」將介紹5家異國料理、推薦各店特色美食。此次包含「Thai J泰國料理」Phai Thai 泰式炒麵、泰式米沙拉、金錢蝦餅三道招牌餐點推薦，美式餐廳「The Chips」則以落花生、漢堡先生、西南風味起司烤雞三款漢堡為主。而熱愛韓式料理的人必吃「I'm kimchi餐廳的Mini起司河辣炒雞排、Mini甜辣炸雞拼盤；現場還有秒飛日本的道地美食，不論是「燒肉神保町」的蔥鹽牛舌，還是日本「屋台」餐車的章魚燒、大阪燒，都讓「金崎是超人」大快朵頤。

此活動也結合人氣店家推出隱藏版優惠，即日起至8/31凡到指定店家出示影片按讚畫面，即可享專屬折扣。優惠包含一樓的「屋台」、「肉肉天國餐車」全品項餐點現折10元；「燒肉神保町」免費贈送2隻天使紅蝦；「I'm Kimchi」外帶85折（單人拼盤除外）；「The Chips」價值140元的「現榨蜂蜜檸檬汁」免費喝；「Thai J」則可吃得到價值120元的椰香冰淇淋。

ATT 4 FUN強調全館全面配合依政府防疫規範，嚴格執行量測體溫、人流控管、社交距離、餐桌隔板、實名制、配戴口罩等措施，以確保民眾安心的用餐環境。值得一提的是，「金崎是超人」也將成為ATT 4 FUN固定網紅角色，未來會持續推出於YouTube頻道推出新視頻，介紹更多館內美食等企劃單元，讓民眾接收第一手資訊。

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