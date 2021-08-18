撐不到解封！信義區美顏火鍋「美滋鍋」全面歇業，未滿2年低調說再見

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
新加坡人氣火鍋「美滋鍋」2019年8月下旬首登台，撐不過疫情未滿兩年宣佈暫停營運。圖／樂天餐飲集團提供
新加坡人氣火鍋「美滋鍋」2019年8月下旬首登台，撐不過疫情未滿兩年宣佈暫停營運。圖／樂天餐飲集團提供

來自新加坡的火鍋名店「美滋鍋」2019年進駐台北信義區，可惜在疫情衝擊下，8月初低調於臉書宣佈結束營運，來台未滿兩年只能說再見，讓粉絲不捨留言：「還想說在那跨年呢」、「我們曾經的回憶」、「有再開的機會嗎」。

「美滋鍋」首家台灣分店進駐ATT 7樓，從店裝到餐點都為女性量身打造。圖／樂天餐飲集團提供
「美滋鍋」首家台灣分店進駐ATT 7樓，從店裝到餐點都為女性量身打造。圖／樂天餐飲集團提供

由新加坡引進、落腳信義ATT 4 FUN的「美滋鍋」為以女性為主題的火鍋店，鍋物主打養顏美容健康概念，全區裝潢也彷彿為粉嫩世界，登台後立馬躍升網美們的打卡聖地。原先疫情警戒升級時以隸屬集團的「樂天皇朝」為主，提供外帶優惠、鍋底宅配等服務，可惜維持數月仍難敵疫情，8/6於臉書公告全面歇業，即日起所有電子禮物券及紙本抵用券全面停止兌換，並不再供應湯頭。

消息一出，忠實粉絲湧入感歎：「一切只能往事再回味了」、「還有沒有別的分店」、「還想吃龍蝦泡飯」、「天啊！是已經停業了嗎？還可以宅配鍋底嗎？」也有人建議未來回歸可選址租金較低的賣場百貨，「總公司要再開店，不然好捨不得。」

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