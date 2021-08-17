來點不一樣玩法！ 走進「農遊超市」農業體驗專賣店 為自己好好充電

▲在台灣休閒農業發展協會的努力下，越來越多人看見農業旅遊的特色與魅力。 圖：台灣休閒農業發展協會

【旅奇傳媒/記者-王政】當人類的農業活動達到一定規模，便會邁入以農業為經濟主體的農業社會模式，這也是許多國家必然經歷的歷史過程。然而隨著科技的演進，科學技術對農業達到顯著的促進效果後，農業逐漸走向大量生產，也使得越來越多人力轉往其他領域發展，讓農業不再是支撐市場唯一的主體。而回顧台灣的發展史，也能發現農業社會在去幾十年間一直扮演著重要的角色，雖然因為整體進步而逐漸式微，卻仍舊是支撐著社會發展的重要根基之一，甚至演化出更多元的面貌。

為了協助農業升級發展休閒農業，於1998年正式成立的「台灣休閒農業發展協會」，肩負著建構樂活農村，扮演學術界、政與產業溝通橋樑的重要任務，因此自成立以來，除了積極促進農業經濟發展的同時，也期盼透過多方策略，致力促使農村社會安定、農村永續發展，創造更大的社會價值。

台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏表示，因為疫情的緣故，讓越來越多旅客與操作的旅行社擁有更多時間來回顧自己生長的地。如同台灣觀光協會與交通部觀光局的緊密合作關係，台灣休閒農業發展協會與農委會是推動休閒農業發展的堅強夥伴，因此全國的休閒農場、休閒農業區、農村酒莊、亮點茶莊、休閒果園等，只要與農村旅遊相關，都是協會服務與耕耘的範疇。

▲台灣的農業環境具有極大的發展潛力，吃、住、玩、買、看應有盡有。 圖：台灣休閒農業發展協會

剖析休閒農業，其最大特色並非農業經營模式，而是偏向提供消費者短暫性的農業體驗，搭配休憩旅遊，透過園區內的休憩遊憩、農業體驗設施，搭配餐飲服務或住宿等選擇，讓旅客能逃離過去都市的快速步調與高壓，轉而深度感受農村所帶來的幽靜與悠閒，為自己好好充電。

▲盡情親近自然後，在雅緻的旅宿中慢慢休息充電。 圖：台灣休閒農業發展協會

而其中，協會著重於農村產業發展，將傳統農業生產的低產值泥沼中拉起，因此積極與二級產業的加工、三級產業的旅遊合作，讓農村產業化、當地居民有共識，進而讓農村生活環境，自然邁向農村再生的階段。因此協會扮演著人員培訓、場域品質提升、特色挖掘、對應遊客需求包裝多元商品，進而整合行銷後放眼國際。

▲在農業體驗活動中，得到不同的歡樂。 圖：台灣休閒農業發展協會

走進線上農村超市 喜愛商品一把抓

為了讓農村產業能被消費者看見、提升觸及率，台灣休閒農業發展協會特別針對各個農村的特色分門別類，依據其旅遊種類與特性細部規劃，依照縣市分類共統整出16種類別，包括水果旅行、茶香旅行、咖啡旅行、花卉旅行、可可旅行、雜糧旅行等，全數歸納在「農遊超市」的網站中，讓擁有多元需求的消費者們，能依據自身習性、喜愛類別自由選擇，不僅利於旅客便利出遊，對於會員而言也更能提升曝光度。

▲為使農村產業能被消費者看見，「農遊超市」讓旅客動動手指，便能輕鬆找到各種農業體驗。 圖：台灣休閒農業發展協會

簡單來說，在台灣休閒農業發展協會的細心規劃下，以各地鄉鎮的物產為經，節氣孕育的當令食材為緯，譜出上百種農遊方式，瀏覽網站就如同走進一個超級市場，吃、住、玩、買、看，應有盡有，透過採茶、採菜、插秧、吃花餐、當漁夫、擠牛奶等方式，用超過300條農業旅遊行程，喚起旅客對於大自然的嚮往，從一人成行，到與家人朋友一同安心農遊趣的產品通通都有，讓旅客感受最原始卻又充滿趣味的旅程。

【花卉旅行】 觀賞大地的顏色 找出台灣的四季代表色

位處於亞熱帶的台灣，因為鮮明的四季氣候，也讓每個季節都有屬於自己的花卉顏色。為了讓旅客能貼近花卉，網站特別從台北一路往南，嚴選了宜蘭、苗栗、台中、嘉義、屏東等各縣市的熱門景點，從DIY到花農體驗，抑或是慢活的住宿2日遊，通通滿足。

▲庭園美景繽紛多彩，打卡、留影好所在。 圖：台灣休閒農業發展協會

【漁業旅行】 現撈仔的尚青幸福 體驗漁家生活

即使吃過魚，卻鮮少有機會親身感受捕魚的體驗， 在農遊超市中， 彙整了宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣等臨海縣市，透過撈蝦捕魚到品嘗美味料理等設定，豐富的漁業旅程將一圓每個航海王的夢想。

▲近距離接觸碩大的鱘龍魚。 圖：台灣休閒農業發展協會

【水果旅行】 寶島台灣的驕傲 感受最鮮甜的台灣味

誰說採果樂只有日本盛行，台灣的水果一向獨步全球，不論品種、甜度都讓無數國際旅客喜愛，也因此在網站中，特別匯集了各縣市的農業體驗之旅，從鳳梨、紅棗、蓮霧、金棗採果，到果醬、奶酪、梅醋等水果入菜等，全面滿足。

▲田間現摘現嚐，新鮮美味大不同。 圖：台灣休閒農業發展協會

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