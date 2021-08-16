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新北確診者七夕逛百貨 比漾廣場：提前打烊明日再休館

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
比漾廣場出現確診足跡。圖／比漾廣場提供
比漾廣場出現確診足跡。圖／比漾廣場提供

新北市今天新增6例確診，當中一名確診者在七夕當天下午二點至三點到過永和比漾廣場，比漾廣場接獲衛生局通知確診者足跡後，今日提前在18:30打烊，8月17日也接著休館一日。

比漾廣場指出，因應新北市衛生局通知確診者足跡經過比漾廣場，為確保顧客、專櫃、員工安全，提供安心購物及工作環境，除依照政府清消作業要求，也將擴大清消標準，營業調整時間如下：

8/16(一) 營業至18:30打烊(含影城)

8/17(二) 休館一日(含影城)

8/18(三) 正常營業(含影城)

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