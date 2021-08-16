「咒術迴戰」北中南快閃店來啦！最快9月台北登場，還有2公尺「獄門疆 」扭蛋機好吸睛

「咒術回戰」熱潮全面襲台！近一年造成轟動的動漫咒術迴戰，即將在台灣舉辦快閃店啦，除了有限定人物限量福袋與周邊商品外，還有2公尺高的巨型「特級咒物」扭蛋機，目前也規劃北中南都會有限定快閃店，快預留時間準備來場「咒術體驗」吧！

咒術迴戰是日本人氣漫畫家芥見下下的作品，自2018年連載以來獲得超人氣的迴響，尤其像是五條悟與虎杖等角色更是受到粉絲的熱烈喜愛，截止至目前為止，光是漫畫單行本就已超過5000萬的銷售，更推出電視動畫（日前已可在台灣Netflix上觀看）與今年年底要上映的電影劇場版，周邊與限定商品也隨之熱賣。

日本萬代推出的掌上型電子寵物遊戲機「塔麻可吉」和咒術迴戰聯名囉，將於2021年12月24日在日本販售。 圖／Medialink Taiwan臉書粉專

這回經由羚邦集團官方授權主辦、福福好創意協同執行的台灣「咒術迴戰快閃店」，最快即將於9月16日至10月13日在台北新光三越A11舉辦快閃店囉，有五條悟老師與「國民乖孫」虎杖悠仁等限量福袋與Q版造型人偶氣球，還有周邊馬克杯、口罩、年曆、毛巾與隨身碟等，更狂的是現場還會設有2公尺高的「特級咒物：獄門疆大型扭蛋機」，只要花費300元即可扭到多款週邊限定商品喔，盡請期待喔。

圖／Medialink Taiwan臉書粉專

另外，除了台北之外，10月16日至11月15日則在高雄夢時代巡迴快閃，11月3日至11月30日最終場則會在台中新光三越，若有興趣的民眾，務必把時間空出來。更多官方消息請上「Medialink Taiwan」臉書粉專查詢。

日前咒術迴戰的官方推特帳號突破百萬追蹤。 圖／Medialink Taiwan臉書粉專

台灣「咒術迴戰快閃店」活動

台北場

時間：2021年9月16至2021年10月13日

地點：新光三越 A11 1F（松壽路入口）



高雄場

時間：2021年10月16至2021年11月15日

地點：時代百貨高雄店 1F 大門入口旁



台中場

時間：2021年11月3至2021年11月30日

地點：台中新光三越 10F 天空廣場

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