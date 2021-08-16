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吳寶春「腹肌麵包」遭爆抄襲烏克蘭健身麵包　官方道歉仍引眾怒

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
左圖為烏克蘭行銷團隊MEX於2012年的「FIT BUNS」宣傳圖，右圖為吳寶春5月推出的腹肌麵包文宣。圖／Ads of the World網站、吳寶春麥方店
左圖為烏克蘭行銷團隊MEX於2012年的「FIT BUNS」宣傳圖，右圖為吳寶春5月推出的腹肌麵包文宣。圖／Ads of the World網站吳寶春麥方店

世界冠軍麵包「吳寶春」麥方店日前新推的「腹肌麵包」捲入抄襲風波，不論包裝設計或行銷方式，皆與烏克蘭2012年的宣傳企畫相似度極高，引發罵聲。品牌今於官方臉書發表致歉聲明，表示即日起將會立即下架該產品、處分負責人等，但網友仍不買單，湧入貼文表示「應該用烏克蘭文發新一篇」、「貴公司是打算用簡短不到100個字就這樣算了嗎？」。

曾獲得世界麵包冠軍頭銜的「吳寶春」之前因表態支持兩岸一家親，被諷舔共，影響品牌形象，近期再被網友爆出5月推出的「腹肌麵包」涉抄襲烏克蘭廣告公司創意。針對此事，品牌今（16日）於官方臉書上傳3點道歉聲明，表示會立即下架「腹肌麵包」、處分負責人及主管的失察，且將擬一套程序避免再犯。最後也向「FIT BUNS」及社會大眾致歉，感謝網友指正與監督。

吳寶春麥方店今早發佈致歉聲明。圖／吳寶春麥方店
吳寶春麥方店今早發佈致歉聲明。圖／吳寶春麥方店

貼文公開後，似乎仍無法平息風波，不少網友仍留言：「所以這樣算承認抄襲嗎？」、「吳寶抄」、「那貴公司靠抄襲賺的不法所得呢？就這樣大街開賣小巷道歉？」、「新產品我幫你想好了，叫做支拿包」。

而爆出此事的網友也怒留8大問句長回應，「請問這是貴公司發出有誠意的道歉嗎？道歉用聲明二字是否有輕蔑抄襲對象的意涵？是不悅網友揪出抄襲的部分嗎？請問腹肌麵包是否在祖國產售？在貴國銷量如何可否跟我我們分享呢？這樣的道歉聲明似乎無法平息民眾的憤慨耶，請問抄襲了別人的創意，貴公司是打算用簡短不到100個字就這樣算了嗎？是否有補償措施？買到抄襲商品的民眾可以退貨嗎？」

根據資料顯示，MEX團隊於2012年連結在地社區麵包店及健身房，推出「FIT BUNS」產品計畫，主打健康的麵包本體，每盒六塊腹肌造型的麵包內，還會附贈在地健身房體驗券，創意行銷手法成效及趣味性十足。如今吳寶春「腹肌麵包」遭爆效仿近十年前的創意，無正面承認抄襲，處理方式不被買單，也有網友表示理應用烏克蘭文發一篇道歉聲明並標註對方。

圖為吳寶春5月推出的腹肌麵包文宣。圖／吳寶春麥方店
圖為吳寶春5月推出的腹肌麵包文宣。圖／吳寶春麥方店

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