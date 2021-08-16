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名字有「+0」同音字，不限次數免費入園！花蓮絕美海洋公園連5天優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／花蓮遠雄海洋公園官方臉書
圖／花蓮遠雄海洋公園官方臉書

姓名對對碰優惠來了！花蓮親子旅遊勝地「遠雄海洋公園」此次以疫情趨緩的「加零」為主角，推出限時活動，即日起至8/20凡名字與「+0」同音，任一字皆符合「免費入園」資格，活動期限內可不限次數免票入場玩個過癮。

疫情前的海獅巡警隊表演節目備受歡迎。圖／花蓮遠雄海洋公園提供
疫情前的海獅巡警隊表演節目備受歡迎。圖／花蓮遠雄海洋公園提供

「遠雄海洋公園」最新活動即日開跑，中文姓名有加或零皆可享優惠，台灣國語也適用，「ㄌ一ㄥˊ」、「ㄌ一ㄣˊ」一律免費，暢遊八大主題區。凡符合資格，大小朋友8/20為止都可免購票入園，搭乘海盜船、纜車、摩天輪等遊樂設施，還能遊賞可愛動物，盡情抒壓。

園區也宣佈截至8/23每日實施總量管制，入園人數上限為6000人，即原承載人數一半，而入園後除飲食期間，需全程配載口罩，嚴禁邊走邊吃。表演劇場實施人流總量控管，座位採梅花座，而熟悉的鯨魚大冒險、大章魚沙灘、鯨魚的夢想家、海盜大驚航的設施場館維持暫停開放。

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