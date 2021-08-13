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「1泊2食下殺3.6折」一人免2500元！五星台北喜來登 X 礁溪寒沐推免費接駁，再送SPA爽泡湯

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

疫情再次解封，隨著確認數字逐漸降到個位數，各家餐飲飯店業者也配合政府政策逐步解封，紛紛推出優惠專案吸引顧客消費，這回台北喜來登大飯店與集團旗下礁溪寒沐酒店合作強勢推出「今夏沐遊」宜蘭美食之旅，超狂下殺將近3.6折，一人免2500元即可享有一晚台北喜來登飯店配上礁溪寒沐酒店「川薈中餐廳雙人套餐饗宴」，還加贈早餐、寒沐會館爽泡SPA池，防疫之餘也可以把握機會放鬆身心喔。

圖／台北喜來登大飯店官網
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此專案主打把握夏天的放鬆體驗，只要即日起至10月31日入住「今夏沐遊」專案，即可以以雙人每晚4,999元（已含稅與服務費）入住台北喜來登的舒適客房一晚（原價12,000元，需額外支付10%服務費及房租和服務費之5.5%稅金），相當於約3.6折就可以入住五星飯店，更狂的是加碼贈送礁溪寒沐酒店「川薈中餐廳雙人套餐饗宴」與當日寒沐會館SPA池與游泳池。

圖／台北喜來登大飯店官網
圖／台北喜來登大飯店官網

不僅如此，還免費送雙人台北至礁溪一日遊單程接駁專車與豐盛餐盒式早餐兩份，值得一提的是，此專案餐飲抵用券不限入住期間使用，可自主彈性安排假期喔。更多優惠與詳情，請上台北喜來登大飯店與礁溪寒沐酒店官網查詢。

圖／台北喜來登大飯店官網
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台北喜來登「今夏沐遊」住宿專案

官網：https://www.sheratongrandtaipei.com/

電話：(02)2321-5511

入住時間：即日起至10月31日

專案價格：雙人入住舒適客房，每晚4,999元(含稅及服務費)

專案內容：翌日享用豐盛餐盒式早餐；免費贈送雙人台北-礁溪一日遊單程接駁；贈送礁溪寒沐酒店川薈中餐廳套餐2份；用餐當日加贈雙人會館使用乙次

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