來跟喔熊住一晚！中彰10家旅宿業者合推「喔熊主題套房」

【旅奇傳媒/記者-王政】

熊出沒，請注意！深受歡迎的台灣觀光代言人「喔熊組長」再度出任務了，自8／4起在中彰地區的10家飯店跟大家見面。

為了創造旅客到訪的誘因，交通部觀光局與參山國家風景區管理處聯合中彰區域觀光聯盟、樂活觀光產業聯盟協會，由10家旅宿業者合作推出「喔熊主題套房」，透過「喔熊組長」的魅力，號召全台遊客在疫情警戒降級後一起來中台灣旅遊，以最低2,999元的優惠價格入住限定的喔熊主題套房，每間旅宿前5組訂房遊客還可以將阿聰師喔熊糕餅、喔熊布偶頸枕、喔熊藍白拖等限量的喔熊聯名商品及水保局台中分局精心準備的山守現小農好物免費帶回家！

為此，行政院農業委員會水土保持局台中分局分局長邱啓芳、台中市政府觀光旅遊局副局長陳育正、中彰區域觀光聯盟總召集人柴俊林、台中市樂活觀光產業聯盟協會理事長洪明峰、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台中市溫泉觀光協會理事長何續華與各家飯店業者代表共同於8／5出席發表記者會，並在喔熊組長見證下，歡迎第一組入住「喔熊主題套房」的旅客，喔熊組長親送房卡及喔熊限定商品，水保局台中分局長邱啓芳也特別準備「山守現」認證好物給第一組入住的旅客。

▲交通部觀光局與參山國家風景區管理處聯合中彰區域觀光聯盟、樂活聯盟的10家旅宿業者合作推出「喔熊主題套房」。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

萌經濟創造商機 帶動產業持續提升

交通部觀光局參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷表示，交通部部長王國材與觀光局局長張錫聰十分關心觀光產業在疫情期間受到的影響，特別指示要全力協助觀光振興，此次參山處首波與中彰觀光圈10家旅宿業合作，每家飯店限定1間喔熊主題套房，房內陳設以喔熊意象來營造，住客使用喔熊備品後也可以帶回家紀念。

此外，大廳亦設置喔熊聯名商品展示販售區，讓熊粉遊客一次購足，希望以「喔熊組長」知名度與可愛形象，為業者增加行銷話題及開拓新商機，並打出喔熊聯名商品知名度。未來將邀請更多的旅宿加入，提升整體住宿商機。

行政院農業委員會水土保持局台中分局分局長邱啓芳則表示，水保局台中分局設立的「山守現」證明標章，是以守護農村、守護環境、守護希望3個理念，蒐羅台灣農村在地生產的優質農產的共同品牌。這次水保局台中分局媒合山守現與旅宿業者合作，並將通過認證的小農好物置入於客房中推廣，讓旅客也能有機會體驗農村的美味，包含友善種植特色茶品，如：柿葉茶、淘氣小農紅茶、酸柑茶，以及天然美味休閒點心，如：幸福果干、綜合蔬果脆片、地瓜脆麵、米星星等，都是「山守現」熱銷的推薦產品，期待住進「喔熊主題套房」的遊客都能夠有機會認識山守現，並且有一個很棒的入住體驗。

每日專屬一組客人 打造最高尊榮感

樂活觀光產業聯盟協會理事長洪明峰表示，中彰地區的觀光業者疫情期間仍堅守崗位，持續投資房間升級，並準備好開放後的服務量能，此次參與「喔熊主題套房」行銷的飯店業者包括台中日光溫泉度假酒店、中科大飯店、台中港酒店、成旅晶贊飯店、來來商旅、福爾摩沙草悟道酒店、綠宿行旅、芭蕾城市渡假旅店、余舍行旅及神木谷假期大飯店等10家業者。

每間旅館的喔熊主題套房每日只專屬一組客人，就是要讓入住的旅客有特別的尊榮感，遊客除了能以最低2,999元的優惠價格入住之外，還能將阿聰師糕餅、喔熊頸枕、喔熊藍白拖及山守現農特產品等限量迎賓禮帶回家，歡迎全台熊粉們一起來中彰地區探索特色景點及嘗遍在地美食。

【喔熊主題套房吸睛登場】

每家飯店限定1間喔熊主題套房，房內陳設以喔熊意象來營造，住客使用喔熊備品後也可以帶回家紀念。

▲精美專屬備品讓人愛不釋手。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

▲熊出沒，在書桌與您伴讀。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

▲擁抱喔熊組長一起同眠。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

▲喔熊組長入浴圖。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

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