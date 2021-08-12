「鳴日號」高規格防疫復駛！ 大受個人、企業包團歡迎

台鐵美學觀光列車「鳴日號」復駛了！配合中央防疫政策，「鳴日號」採高規格防疫措施；圖片／雄獅旅遊提供

隨著國內疫情趨緩，台鐵美學觀光列車「鳴日號」睽違3個月後，今(8/11)日復駛了！配合中央防疫政策，「鳴日號」復駛採取實名制、間隔座、初期主動降至5成載客數、相關服務人員已接種疫苗等防疫措施，安全、安心地復駛，出發旅客多半是在5月疫情爆發前就已訂位，因此期待已久的心情，讓他們格外興奮！

「鳴日號」上防疫規格提高，包括登車前協助旅客量測體溫，提供防疫包及鳴日口罩；復駛初期列車禁止飲食，吧台車廂仍提供水果、密封包裝之點心、罐裝飲料等，讓旅客方便外帶，鳴日管家皆配備「雙罩一套」（口罩、面罩和手套），並與鳴日巴士司機、領隊完成第一劑疫苗施打，徹底落實防疫。

鳴日管家皆配備「雙罩一套」（口罩、面罩和手套），並完成第一劑疫苗施打，；圖片／雄獅旅遊提供 鳴日管家皆配備「雙罩一套」（口罩、面罩和手套），並完成第一劑疫苗施打，；圖片／雄獅旅遊提供

除了台鐵加強清消，車服、領隊人員以噴槍提供消毒液，廁所內放置酒精等之外，疫後每節車廂增設固定式感應洗手設備，原來一節車廂可搭載33人，「鳴日號」比規定的搭乘7成降載至5成，目前僅16人，不少民眾都是三五好友一起報名，相當於包廂玩，享受安全、寬鬆、舒適的環境。

此外，遊程中使用的遊覽車每車上限20人，採間隔座，麥克風僅供導覽使用，每日上車前領隊亦會確實協助旅客量測體溫以及手部消毒。遊程中的餐廳用餐安排，將依照各地方政府規定，採個人套餐形式，或遵守同桌者採梅花座或使用隔板，不同桌人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔等指引。9月過後行程之相關防疫措施，亦將依照CDC最新指引滾動式調整。

鳴日號疫後復駛企業包團秒殺，市場反應良好、備受期待；圖片／雄獅旅遊提供 鳴日號疫後復駛企業包團秒殺，市場反應良好、備受期待；圖片／雄獅旅遊提供

企業獎勵旅遊包列洽談疫後企業包團秒殺

與台鐵簽訂MOU、取得「鳴日號」5年經營權的雄獅集團，規劃「鳴日號」全新秋季9至11月行程，以「餐桌計畫」、「秋季美食」、「原民文化」、「音樂列車」為四大特色主題，並精心打造各種專場活動。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，隨著國內疫苗覆蓋率提升、疫情逐漸受到控制，加上企業獎勵旅遊包列持續洽談，對下半年的鳴日號旅遊市場保持樂觀態度。根據統計，8～12月份共26個趟次，其中18個趟次皆被企業包團秒殺，甫上路旋即銷售七成以上，市場反應良好、備受期待。

雄獅首波主打9/18出發的宜花東4日行程，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區；圖片／雄獅旅遊提供 雄獅首波主打9/18出發的宜花東4日行程，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區；圖片／雄獅旅遊提供

9/18出發宜花東行程重磅推出「戲台辦桌」

適逢中秋和國慶連假即將來臨，雄獅首波主打9/18出發的宜花東4日行程，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區，除了欣賞臺灣的傳統戲曲與童玩，更重磅推出「戲台辦桌」，為防疫考量，加裝防疫隔板，每桌僅安排坐4～6人、公筷母匙，有些餐食則改成套餐。

花東行程部份，可漫遊欣賞六十石山金針花海綻放，走進鳳梨田野間體驗一日果農，並親手製作果乾。也將深入花蓮最古老的太巴塱部落，認識阿美族文化，並品嘗豐盛的紅糯米風味料理。

10月份行程將走訪號稱東臺灣最難訂的餐廳－Sinasera 24，品嚐無菜單料理。；圖片／雄獅旅遊提供 10月份行程將走訪號稱東臺灣最難訂的餐廳－Sinasera 24，品嚐無菜單料理。；圖片／雄獅旅遊提供

10月國慶花東遊程走訪最難訂餐廳

10月份的鳴日號遊程也相當精彩，不論是臺東國本農場茶香饗宴、國慶假期的瑞穗天合在地葡萄酒微醺品飲，或是走訪號稱東臺灣最難訂的餐廳－Sinasera 24，該餐廳由法國米其林餐廳學成歸國的主廚，親自挑選烹調山海食材，研發創意無菜單料理，讓饕客從24節氣中感受食物的美好。

「音樂列車」邀請情歌王子林隆璇、林亭翰父子再度為旅客帶來扣人心弦的美聲演唱；圖片／雄獅旅遊提供 「音樂列車」邀請情歌王子林隆璇、林亭翰父子再度為旅客帶來扣人心弦的美聲演唱；圖片／雄獅旅遊提供

「音樂列車」限定回歸邀請情歌王子林隆璇父子

而11月唯一的環島趟次，除了深度走讀認識府城歷史文化，並安排在知事官邸日治建築相伴下，復刻一場古色底蘊的晚宴體驗；車行至花東，更將走入部落，享受別具風情的稻田餐桌。此外，深受鳴日號旅客歡迎的「音樂列車」也將經典限定回歸，分別將於10/5和11/7出發兩趟次的遊程中，邀請情歌王子林隆璇、林亭翰父子再度為旅客帶來扣人心弦的美聲演唱。

鳴日號回客率高，獨特美學與出眾服務受青睞；圖片／雄獅旅遊提供 鳴日號回客率高，獨特美學與出眾服務受青睞；圖片／雄獅旅遊提供

鳴日號回客率高獨特美學與服務受青睞

「鳴日號的回客率相當高。」雄獅主題旅遊蔣方恩指出，有些常客收集不同行程，也有常客甚至同樣地點也一再參加，雖然現在一車只搭載20人，雄獅皆搭配1位領隊，鳴日號的「鳴日管家」，在2020年首發之前，特別邀請航空公司座艙長來幫忙培訓，獨特美學、溫馨出眾服務也是受到旅客青睞的原因。

為慶祝鳴日號秋季回歸，特別推出早鳥報名優惠，出發前90天預訂最高可享3,000元優惠；另有老客戶優惠方案，凡參加過鳴日號行程之旅客報名可享每人500元優惠，若攜帶新朋友一起參團可再折500元，新朋友亦可同享優惠。

★行程官網：★出發日期：9/18、10/1、10/5、10/9、10/23、11/7 (9～11月共6個趟次)

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