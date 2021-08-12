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帛琉旅遊泡泡8/14重啟！ 雄獅預購人數破4千人、申請包機直航

欣傳媒 / 欣傳媒
帛琉擁有獨一無二的天然美景，圖為著名的牛奶湖；圖片／帛琉觀光局提供
帛琉擁有獨一無二的天然美景，圖為著名的牛奶湖；圖片／帛琉觀光局提供

帛琉旅遊泡泡2.0確定重啟！自從中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7/27宣告，現階段帛琉旅遊泡泡適合重啟後，業者包裝2.0版帛琉旅遊泡泡預購產品，在市場上熱銷，各界關切啟動的時間點，今日(8/11)早上陳時中簽核了重台帛啟旅遊泡泡的相關公文，正式拍板敲定，華航復飛的帛琉航線首班飛機即將在8/14啟動。

5天加強+9天一般自主健康管理前5天建議採取一人一室

陳時中於今日記者會說明旅遊泡泡的相關檢疫措施，包括旅客在台灣出發前，需配合於機場進行採檢，取得核酸(PCR)檢驗陰性報告，返台只要在當地機場做過PCR，回來後和一般旅客一樣做深喉唾液的檢測，之後5天加強自主健康管理+9天一般自主健康管理，前5天加強版自主健康管理，建議採取一人一室，住在防疫旅館或居家隔離，5天後要接受PCR檢測。

目前重啟的帛琉旅遊泡泡2.0，帛琉方面開放自由行，陳時中也叮嚀，旅遊團體採團進團出，採自由行的民眾要戴口罩，保持適當的社交距離，尊重帛琉當地。

雄獅預購訂單破4,200人次包機直航最快在8/21

目前台灣的帛琉航權有8班，華航有6班，長榮有2班，但僅有華航的2班獲得民航局核可，華航帛琉航線目前每週三、六直飛，華航關帛線主任徐大為表示，關於是否增班在評估中，採用機型為158人座，適用於旅遊泡泡，沒有限坐7成的限制，航班供給將依訂位狀況滾動調整。

由於帛琉旅遊泡泡2.0大賣，訂單爆量，以目前執飛的航班量能來看，恐怕難以消化，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍即表示，截至目前雄獅的帛琉旅遊泡泡預購訂單已破4,200人次，正積極申請包機直航，最快在8/21，從8/21至9月中旬都提出申請，包括5天及4天行程，在等候民航局初審。

帛琉旅遊泡泡2.0新趨勢團體旅客比例增多

帛琉旅遊泡泡2.0之所以大受歡迎，業者分析，除了返台免14天防疫旅館隔離、開放自由行之等因素外，帛琉方面準備2,000劑疫苗，包含輝瑞、嬌生、莫德納3種疫苗品牌，提供旅客施打，更是一大誘因。

但以帛琉供應的2,000劑疫苗數量來說，預料很快用鑿，業者如何因應？雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，目前旅遊業者也在和帛琉聯繫，了解相關作業流程與後續是否加購疫苗，將相關資訊提供給消費者。

過去帛琉旅遊市場以自由行為主，此次啟動帛琉旅遊泡泡2.0，也出現了與以往不同的趨勢，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，這次雄獅同時包裝自由行、團體旅遊產品，目前發現自由行與團體的報名人數比例為1：1，以雄獅包裝產品來說，自由行售價34,900元起，團體產品售價64,900元起，推估後疫情時代，旅客在從事跨國旅遊時，因為考量安全因素、及對出入境相關程序不清楚，會有更多人選擇團體旅遊。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196474

帛琉 自由行 華航

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