家樂福再傳將出售台灣事業消息 台灣家樂福回應了
根據《路透社》外電報導，法商家樂福計劃出售台灣事業，目前已委託摩根士丹利處理相關事宜，這樁交易預計夏季結束後啟動。消息人士透露，家樂福總公司已和私募股權業者等一些潛在買家接洽以評估意願。
早在6月即傳出家樂福已就旗下外國子公司可能的整併、剝離或結盟展開評估，但否認已決定出售任何資產。家樂福在去年12月底完成併購頂好超市之後，已成為台灣第2大超市通路。家樂福上半年台灣淨營收為12.6億歐元，以固定匯率計算比去年同期高13%，表示在併購頂好超市半年內表現不俗。
這已經不是第一次傳出出售消息，但對此報導，台灣家樂福再度表示，對內了解並無任何出售相關消息或者具體行動，目前疫情期間皆以防疫工作第一優先，對此我們也會持續了解消息來源。
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