後疫情時代 旅遊意願大調查／民眾打完疫苗84.6%想出國 4成民眾盼2022寒假前出國

好想出國玩！《欣傳媒》策劃的「後疫情時代 旅遊意願大調查」正式公開，在已接種完疫苗的民眾中，有高達84.6%有出國意願，並有20.3%的民眾期待今年底前規劃出國行程，19.7%則希望在2022年農曆年或寒假；至於尚未接種疫苗的民眾，也有75.7%希望在未來一年內完成兩劑疫苗接種後出國，最想去的國家以日本的43%居冠，中國大陸及捷克則是分別為二、三名。 後疫情時代 旅遊意願大調查；圖片/欣傳媒 後疫情時代 旅遊意願大調查；圖片/欣傳媒

後疫情時代 旅遊意願大調查；圖片/欣傳媒

後疫情時代 旅遊意願大調查；圖片/欣傳媒

根據「後疫情時代 旅遊意願大調查」發現，民眾未來最想去的國家，前三名分別為日本、中國大陸及捷克。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍分析，日本豐富的文化及四季分明的美景，一直是台灣民眾最熱愛的旅遊目的地，中國大陸除了旅遊需求之外，商務往來也十分盛行，至於歐洲部分，近年來東歐、中歐旅客人數也逐漸上升，縱觀排名可得知，民眾在旅遊行程規劃上，會朝自然風光，戶外行程為主。

後疫情時代 旅遊意願大調查；圖片/欣傳媒

此外，調查也顯示，有20.3%的民眾期待今年底前規劃出國行程，19.7%則希望在2022年農曆年或寒假，整體而言，有40%民眾期望能在明年寒假前出國度假；旅遊型態也有相當大的轉變，與2019年相比，民眾選擇團體旅遊與自由行比例約3比7，但在後疫情時代旅遊比例已提升為1比1；團費漲幅部分，72.5%民眾可接受2成以內，22.5%民眾可接受2至4成。

後疫情時代 旅遊意願大調查；圖片/欣傳媒

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍游國珍指出，由於民眾對於後疫情時代旅遊活動有較多的不確定因素，透過旅行社安排出國團體旅遊將會有較大佔比；另外在機票、住宿等旅遊成本增加的情況之下，估計未來國際旅遊漲幅可能達到5成，在價格考量之下，旅客可能會將旅遊目的地從歐洲、美洲，轉移到亞洲或鄰近區域，完全無法接受旅費漲幅者，可能只好取消國際旅遊，改為國內旅遊。

游國珍表示，今年底前疫苗接種覆蓋率有望達一定程度，疫情狀況有望獲得控制，屆時在政府邊境管制及相關條件研擬之下，一定有出國機會，因此疫苗施打覆蓋率將為旅遊業復甦關鍵，疫苗護照將會成為下一步出境旅遊的重要議題。

游國珍透露，雄獅旅遊正審慎評估是否推出遠期預購旅遊商品，針對已施打完兩劑完整疫苗的國人，在出入境相對較為寬鬆的政策前提下，提供旅遊服務，為未來跨國旅遊提前做好準備，首波可能瞄準日本市場，以自然風光及季節美景為主，避開都會區人潮擁擠景點，將是後疫情時代旅遊行程的趨勢。

《欣傳媒》策畫「後疫情時代 旅遊意願大調查」，調查樣本數為4,029位台灣民眾，女性佔67.4%，男性佔32.6%；51～60歲佔30.4%，41～50歲佔27.5%，31～40歲佔20.2%，60歲以上佔13%，20～30歲佔8.4%，北部佔71.2%，南部佔14.7%，中部佔12%，東部及離島佔2.1%。

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