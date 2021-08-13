疫後旅遊大不同！ 第一名旅遊目的地「日本」 參團意願升高原因是這個

自從2020年初台灣的新冠疫情爆發後，跨越國境旅遊的大門就被關上，而隨著新冠疫苗接種率提升，離出國旅遊的日子似乎接近了。為了深入了解台灣民眾疫後的旅遊意願與心聲，雄獅集團欣傳媒特別策畫「後疫情時代 旅遊意願大調查」，結果發現打完兩劑疫苗後，有意願出國旅遊者佔85%，未來一年有意願出國者也有75%，而有40%的民眾希望在明年寒假前就可以規劃出國旅遊！

未來出境旅遊，疫苗護照、綠色通行證將成為旅遊時的重要文件；圖片／123RF

疫苗覆蓋率是啟動出國旅遊關鍵研判今年底、明年初是時候

從問卷調查結果，明年寒假之前希望可以出國旅遊者佔了約40%，可以看出民眾普遍渴望出國的心情，因為判斷疫情在可控情況下，才會做旅遊活動，大家根據疫苗的施打情況，樂觀預期今年底或明年初，疫苗施打覆蓋率可達一定程度，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，這和旅遊業者的判斷差不多。

「疫苗覆蓋率絕對會是啟動旅遊的重要關鍵。」雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，疫苗覆蓋率是政府單位允許人民移動的關鍵，現在一些歐美國家的餐廳、公共場所，需要疫苗護照或綠色通行證才能入內，甚至郵輪也要求完整施打兩劑疫苗才能登船，若年底台灣已有500萬人口有完整疫苗施打紀錄，染疫風險降低，國際間也展開合作機制，互相認證疫苗護照，國際旅遊將在年底或明年初可望逐步復甦，疫苗護照、綠色通行證未來必然會成為旅遊時的重要文件。

疫後為了防疫考量，航空機位採梅花座、清潔消毒成本增加等，旅費的增加是必然趨勢；圖片／中華航空提供

民眾對疫後安全旅遊的看法願意接受較高團費、選擇團體旅遊

從調查中得知，為了疫情後的安全考量，許多人可以接受較高的團費，捨棄自由行、參加旅行社團體行程，也預料準備疫苗護照或檢驗證明等會成為常態，包括「為了安全，我願意花費較高的旅遊費用」、「團體旅遊感覺比較有保障」、「疫苗護照或各種檢驗證明等將會成為常備旅遊文件」、「旅遊泡泡（安全旅行圈）將成為常態」等都是較多數人認同的選項。

東歐捷克受到台灣民眾的青睞，疫情前即興起東歐旅遊熱潮；圖片／欣傳媒資料

疫後旅遊大不同！

「未來的旅遊型態將發生很大的改變。」雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，出境旅遊市場原來已從團體旅遊轉移到自由行，團體約剩兩、三成，但因為疫後旅遊的複雜度增加，民眾不確定是否可以自己搞定，更多人想選擇透過旅行社安排行程，和疫情前差異很大。從問卷結果獲得驗證，關於疫後想要選擇的旅遊形式，團體旅遊與自由行佔比幾乎一樣多。

中國大陸是調查中是第二名消費者疫後想前往的國家，大山大水受到歡迎；圖片／欣傳媒資料

國際旅遊費用預估漲幅5成疫後初期目的地集中在亞洲

疫後為了防疫考量，航空機位採梅花座、清潔消毒成本增加等，旅費的增加是必然趨勢，根據問卷調查，有7成多的民眾可接受旅費漲幅2成以內，有2成多的民眾可接受旅費漲幅達2～4成。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，國際旅遊判斷漲幅可能達到5成，因為很大的成本來自機票，而機票勢必漲價，預期若消費者只能接受漲幅2成，例如他本來計畫去歐洲，就可能需要修正目的地，預估疫後初期，熱門的旅遊目的地可能還是會集中在亞洲及近距離區域，而完全無法接受旅費漲幅者，可能只好取消國際旅遊，改為國內旅遊。

疫後觀賞自然風光受到推崇，第四名的瑞士雀屏中選；圖片／欣傳媒資料

疫後第一名旅遊目的地：日本以欣賞大自然風光為主

民眾施打疫苗後，最想去的地區／國家是哪裡？第一名是日本（佔43%），第二名是中國大陸（佔8.7%），第三名是東歐捷克（佔4.6%），雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍分析，第一名、第二名都是過去台灣民眾比較熟悉的目的地，近來捷克贈送台灣疫苗，不知是否與此有關，但其實在疫情之前，歐洲旅遊目的地已從早期的西歐、南歐，轉往東歐、中歐發展，2019年崛起的就是捷克、瑞士，也可觀察出疫後許多民眾選擇的目的地，會以欣賞大自然風光為主。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍；圖片／欣傳媒資料

出境旅遊朝精緻化、專業化發展預期國旅未來十年持續興盛

「未來旅遊型態會改變，但旅遊還是現代人100%需要的。」雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍預估，跨國旅遊成本明顯增加，台灣出境旅遊人口疫後會縮減，降低的旅客人數、增加的旅費，讓疫後生存下來的旅遊業者可填補收入，出境旅遊將朝向更精緻化、更專業化發展，旅行社技術門檻會變高，旅遊業可能會往極大化、專精化發展，並結合5G時代智慧觀光，傳統旅遊業者正面臨嚴苛的轉型問題；相對地，出境人口減少，全球各國在疫後都有共同的趨勢，就是發展國境內的旅遊活動，預期國內旅遊未來十年會持續興盛，觀光建設投資也會成為國家的重點政策，因此業者正審慎評估推出遠期預購旅遊。

註：欣傳媒策畫「後疫情時代 旅遊意願大調查」，調查樣本數為 4,029位台灣民眾，女性佔67.4%，男性佔32.6%；51～60歲佔30.4%，41～50歲佔27.5%，31～40歲佔20.2%，60歲以上佔13%，20～30歲佔8.4%，北部佔71.2%，南部佔14.7%，中部佔12%，東部及離島佔2.1%。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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