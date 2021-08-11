快訊

指揮中心宣布帛琉泡泡重啟 返國後「5+9」檢疫

第六輪高端疫苗23日開打 意願登記到周五

降級不解封怎麼玩？露營、登山健行、包車旅遊防疫玩法　山海美景照收

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧! 旅遊平台
（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

阿中部長說：「疫情控制跟防疫疲乏必須取得一個平衡。」隨疫情趨緩逐漸鬆綁的策略，也是讓我們對防疫長期抗戰的另一種模式。關不住的大家讓小編推薦你微解封可以去哪裡玩？透過相對安全安心的玩法調劑一下快要防疫疲勞的自己吧！


降級不解封可以去哪裡玩＃1

山林森呼吸

▲降級不解封可以去哪裡玩-加里山。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲降級不解封可以去哪裡玩-加里山。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在微解封後國家風景區、國家公園、國家森林遊樂區也相繼提出因應的策略，將最大人數載量降低至40%讓大家有更空曠的場域享受旅遊體驗也顧及防疫安全。此外現階段防疫規定下山屋仍屬關閉的場域，小編建議想去山上過夜的朋友，可以挑選旅店、民宿等...更能落實社交距離與獨立性的住處，或著選擇一天可以爬完的中級山來挑戰挑戰自己的腳力。


降級不解封可以去哪裡玩＃2

露營放鬆去

▲降級不解封可以去哪裡玩-拉波波村露營區。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲降級不解封可以去哪裡玩-拉波波村露營區。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

微解封後有哪些露營區會開放呢？近兩年露營越來越夯，相信有不少的露營愛好者真的快忍不住了。無論你是給西很多的露營族，或著是沒有裝備只想去體驗露營愜意感的朋友，都有適合你的營區。若想擁有自己獨立的衛浴設備和舒服的冷暖氣住宿空間，小編特別推薦基隆拉波波村的露營區給你。


降級不解封可以去哪裡玩＃3

包車自駕最安心

▲降級不解封可以去哪裡玩-三仙台跨海大橋。（圖／Pixabay）
▲降級不解封可以去哪裡玩-三仙台跨海大橋。（圖／Pixabay）

搭大眾運輸去旅行多少還是會讓人覺得怕怕的，但包車或自駕旅遊因為接觸到的人比較少，也比較能確認旅伴平時的足跡與身體健康，是微解封旅遊比較能讓人安心的旅遊方式。小編身邊就有朋友在微解封後用包車的方式來旅行，同行夥伴約好旅行前先自主快篩讓彼此都能更放心。如果是自駕的朋友車上都是同住家人的話，依照防疫規定是可以在車上脫下口罩吃東西的，所以自駕旅遊買的名產小吃都能帶上車慢慢享用。


降級不解封可以去哪裡玩＃4

飯店Staycation

Staycation是一個從2020開始流行的單字，分別是由Stay(停留)和Vacation(假期)所構成的，意思是在不出國和長途跋涉的條件下微旅行的意思，其中最為人所知的就是去飯店享受度假儀式感的Staycation。在少人數相對安全的房間裡面，享受飯店帶給你的高質感和room service美食。想換一個心境、換一個地方宅的朋友，待在飯店裡看著窗外的大海也是挺不錯的！


看海住宿推薦：海明蔚 | 超美海景民宿

▲降級不解封可以去哪裡玩-海明蔚海景民宿。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲降級不解封可以去哪裡玩-海明蔚海景民宿。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

看到大海就能給人一種很放鬆的感覺，即便不下去玩水也足以被這片蔚藍給療癒。海明蔚海景民宿位在花蓮縣壽豐鄉，距離遠雄海洋公園、兆豐農場這些景點也都不會太遠。當然如果你Staycation舒服的賴在民宿，房間裡也能看到超美的大海，絕佳的視角讓人度假感滿滿。


看海住宿推薦：H& 九份海論

▲降級不解封可以去哪裡玩-H& 九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲降級不解封可以去哪裡玩-H& 九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

住在九份海論這家旅館讓你同時觀山望海。距離九份老街250公尺不到，輕鬆就能讓你到老街逛好逛滿。隔天早上去九份體驗茶文化和吃芋圓時還能把行裡暫放在旅館內超方便的！不必大包小包地到處趴趴走。

▲降級不解封可以去哪裡玩-H& 九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲降級不解封可以去哪裡玩-H& 九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）


文青風的裝潢和3樓的View，以及旅館提供的餐食是入住旅客評論中最常被提及和讚譽的部分，雖然是新旅館，但已經可以看到在老闆用心經營下的規格和規模，很適合週末來此住上一晚舒舒壓。


望山住宿推薦：廬山一品居

▲降級不解封可以去哪裡玩-廬山一品居。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲降級不解封可以去哪裡玩-廬山一品居。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

窩在自己房間裡的溫泉池也可以很chill。距離清境農場、武嶺都不遠的廬山一品居，有石造泉池和免費停車空間，同時也是一間寵物友善的三星級旅店，無論關不住的是你還是家中的毛小孩，都一起來這裡看山度假吧！


望山住宿推薦：清境愛立家生活村

▲降級不解封可以去哪裡玩-清境愛立家生活村。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲降級不解封可以去哪裡玩-清境愛立家生活村。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

青山總能給人無比安定的感覺，那般沈穩與景色帶給人的心曠神怡就是山區特有的魅力。座落在南投仁愛的清境愛立家生活村與清境農場、清境小瑞士都滿近的，除了享受飯店準備的一泊三食，也能去附近這些戶外景點走走看看放鬆心情。

▲降級不解封可以去哪裡玩-清境愛立家生活村。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）
▲降級不解封可以去哪裡玩-清境愛立家生活村。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）


微解封旅遊小秘訣

#出門戴口罩

#保持社交距離

#勤洗手常消毒

#避免用手觸摸眼口鼻


想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 九份 旅館

延伸閱讀

基隆大武崙沙灘和游泳池適度解封 城博會延期

桃園降級後首例群聚！ 52人民宅聚賭恐罰近400萬

防疫降級餐廳可內用 北市警8天取締30件酒駕

防疫降級開放內用 杜汶澤第一餐正式公開

相關新聞

降級不解封怎麼玩？露營、登山健行、包車旅遊防疫玩法　山海美景照收

阿中部長說：「疫情控制跟防疫疲乏必須取得一個平衡。」隨疫情趨緩逐漸鬆綁的策略，也是讓我們對防疫長期抗戰的另一種模式。關不住的大家讓小編推薦你微解封可以去哪裡玩？透過相對安全安心的玩法調劑一下快要防疫疲勞的自己吧！

CSD中衛「哈利波特霍格華茲魔法學院口罩」來囉！一次擁有4大學院　首波限量開賣時間快鎖定

繼今年3月為《哈利波特》20周年推出首部曲「入學通知款」口罩之後，CSD中衛和華納兄弟消費品部再度攜手推出二部曲 「霍格...

「美少女戰士甜點店」首進台灣！造型杯子蛋糕、人型熱壓吐司必吃，還有周邊夜燈好吸睛

陪伴許多少年少女超過20年的「美少女戰士」，這回確定要成立期間限定甜點店並首次進駐台灣啦！「美少女戰士Crystal期間限定甜點店」8月11日正式營業，從1比1人形立牌、超繽紛粉紅裝潢，再到系列卡通造型輕食與人氣周邊商品全部統統都有，喜歡美少女戰士的朋友們千萬不能錯過！

北部海洋飯店、森林溫泉酒店「買1晚送1晚」到月底！千元能入住，山派、海派都滿足

全台二級警戒延長至8/23，許多人紛紛開始尋找短暫放風的旅遊行程，今天跟大家分享北部兩大人氣飯店的限時「買一送一」優惠，不論是喜歡海洋風光的海派，抑或是喜歡吸收芬多精的山派，都能隨喜好入住，最低每人1

甜蜜過七夕！ 全台各大「飯店優惠活動」統整，讓你好好「安太座」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 隨著疫情降溫，以及七夕情人節即將浪漫到來，你是否已經計畫好今年的七夕該怎麼度過呢？是宅在家的溫馨日常，還是來場偶爾甜蜜的小旅行呢？在七夕假期許多飯店也不約

2021花蓮金針花季開跑！「赤柯山＆六十石山」黃金花毯綻放，最美花期、人流管制一覽

隨著全台疫情警戒降級，8月也正好迎來夏季最美黃金花毯的盛開期。年度盛事「2021花蓮金針花季」已於即日登場，當地兩大區人氣花海「赤柯山（赤科山）」、「六十石山」花都開好了，染上一片黃澄澄，預計下週（1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。