降級不解封怎麼玩？露營、登山健行、包車旅遊防疫玩法　山海美景照收

阿中部長說：「疫情控制跟防疫疲乏必須取得一個平衡。」隨疫情趨緩逐漸鬆綁的策略，也是讓我們對防疫長期抗戰的另一種模式。關不住的大家讓小編推薦你微解封可以去哪裡玩？透過相對安全安心的玩法調劑一下快要防疫疲勞的自己吧！





降級不解封可以去哪裡玩＃1

山林森呼吸

▲降級不解封可以去哪裡玩-加里山。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在微解封後國家風景區、國家公園、國家森林遊樂區也相繼提出因應的策略，將最大人數載量降低至40%讓大家有更空曠的場域享受旅遊體驗也顧及防疫安全。此外現階段防疫規定下山屋仍屬關閉的場域，小編建議想去山上過夜的朋友，可以挑選旅店、民宿等...更能落實社交距離與獨立性的住處，或著選擇一天可以爬完的中級山來挑戰挑戰自己的腳力。





降級不解封可以去哪裡玩＃2

露營放鬆去

▲降級不解封可以去哪裡玩-拉波波村露營區。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

微解封後有哪些露營區會開放呢？近兩年露營越來越夯，相信有不少的露營愛好者真的快忍不住了。無論你是給西很多的露營族，或著是沒有裝備只想去體驗露營愜意感的朋友，都有適合你的營區。若想擁有自己獨立的衛浴設備和舒服的冷暖氣住宿空間，小編特別推薦基隆拉波波村的露營區給你。





降級不解封可以去哪裡玩＃3

包車自駕最安心

▲降級不解封可以去哪裡玩-三仙台跨海大橋。（圖／Pixabay）

搭大眾運輸去旅行多少還是會讓人覺得怕怕的，但包車或自駕旅遊因為接觸到的人比較少，也比較能確認旅伴平時的足跡與身體健康，是微解封旅遊比較能讓人安心的旅遊方式。小編身邊就有朋友在微解封後用包車的方式來旅行，同行夥伴約好旅行前先自主快篩讓彼此都能更放心。如果是自駕的朋友車上都是同住家人的話，依照防疫規定是可以在車上脫下口罩吃東西的，所以自駕旅遊買的名產小吃都能帶上車慢慢享用。





降級不解封可以去哪裡玩＃4

飯店Staycation

Staycation是一個從2020開始流行的單字，分別是由Stay(停留)和Vacation(假期)所構成的，意思是在不出國和長途跋涉的條件下微旅行的意思，其中最為人所知的就是去飯店享受度假儀式感的Staycation。在少人數相對安全的房間裡面，享受飯店帶給你的高質感和room service美食。想換一個心境、換一個地方宅的朋友，待在飯店裡看著窗外的大海也是挺不錯的！





看海住宿推薦：海明蔚 | 超美海景民宿

▲降級不解封可以去哪裡玩-海明蔚海景民宿。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

看到大海就能給人一種很放鬆的感覺，即便不下去玩水也足以被這片蔚藍給療癒。海明蔚海景民宿位在花蓮縣壽豐鄉，距離遠雄海洋公園、兆豐農場這些景點也都不會太遠。當然如果你Staycation舒服的賴在民宿，房間裡也能看到超美的大海，絕佳的視角讓人度假感滿滿。





看海住宿推薦：H& 九份海論

▲降級不解封可以去哪裡玩-H& 九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

住在九份海論這家旅館讓你同時觀山望海。距離九份老街250公尺不到，輕鬆就能讓你到老街逛好逛滿。隔天早上去九份體驗茶文化和吃芋圓時還能把行裡暫放在旅館內超方便的！不必大包小包地到處趴趴走。

▲降級不解封可以去哪裡玩-H& 九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）





文青風的裝潢和3樓的View，以及旅館提供的餐食是入住旅客評論中最常被提及和讚譽的部分，雖然是新旅館，但已經可以看到在老闆用心經營下的規格和規模，很適合週末來此住上一晚舒舒壓。





望山住宿推薦：廬山一品居

▲降級不解封可以去哪裡玩-廬山一品居。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

窩在自己房間裡的溫泉池也可以很chill。距離清境農場、武嶺都不遠的廬山一品居，有石造泉池和免費停車空間，同時也是一間寵物友善的三星級旅店，無論關不住的是你還是家中的毛小孩，都一起來這裡看山度假吧！





望山住宿推薦：清境愛立家生活村

▲降級不解封可以去哪裡玩-清境愛立家生活村。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

青山總能給人無比安定的感覺，那般沈穩與景色帶給人的心曠神怡就是山區特有的魅力。座落在南投仁愛的清境愛立家生活村與清境農場、清境小瑞士都滿近的，除了享受飯店準備的一泊三食，也能去附近這些戶外景點走走看看放鬆心情。

▲降級不解封可以去哪裡玩-清境愛立家生活村。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）





微解封旅遊小秘訣

#出門戴口罩

#保持社交距離

#勤洗手常消毒

#避免用手觸摸眼口鼻





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