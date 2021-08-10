「美少女戰士甜點店」首進台灣！造型杯子蛋糕、人型熱壓吐司必吃，還有周邊夜燈好吸睛

陪伴許多少年少女超過20年的「美少女戰士」，這回確定要成立期間限定甜點店並首次進駐台灣啦！「美少女戰士Crystal期間限定甜點店」8月11日正式營業，從1比1人形立牌、超繽紛粉紅裝潢，再到系列卡通造型輕食與人氣周邊商品全部統統都有，喜歡美少女戰士的朋友們千萬不能錯過！

圖／Miravivi臉書粉專

即將於8月11日在台北市東區開幕的美少女戰士甜點店，室外映入眼簾的的是「粉嫩」到不行的超亮眼裝潢，放眼望去，有許多卡通要角陳列在展示牆上，更吸引的人還有1比1人形立牌可供打卡拍照，不論室內室外全部以粉紅作為主題的陳設與裝潢，絕對是吸引眾人的目光。不過因應疫情，目前餐點暫僅提供外帶不內用，商售區採預約入場人流管制措施，可先至訂餐系統預約訂餐，減少群聚可能性。

至於餐飲部分主要以甜點為主，有卡通造型雞蛋糕、守護星符號杯子蛋糕、水手服愛心馬卡龍與水手月亮剪影的熱壓吐司（草莓棉花糖口味），值得一提的是在開幕地第二週起還有限定的「彩虹蛋糕」可以享用喔。至於限定的周邊商品也有露娜頭摺疊傘、造型小夜燈、餐盤、化妝盒再到系列生活用品等，準備好錢準備必敗一波囉！

圖／Miravivi臉書粉專

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美少女戰士Crystal期間限定店

活動日期：8月11日至11月14日

營業時間：12：00至20：00（線上系統開放預約）

營業地址：台北市大安區敦化南路一段177巷９號１樓與B1樓

臉書粉專：https://www.facebook.com/miravivi.gaia

圖／Miravivi臉書粉專

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